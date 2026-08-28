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Best 10 Jio Prepaid Recharge Plans: 2026లో బెస్ట్ జియో టాప్ 10 ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్స్.. మీకు ఏది బెస్ట్?

Written ByVishnupriya
Published: Aug 28, 2026, 09:40 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 09:40 AM IST

Best 10 Jio Prepaid Recharge Plans:2026లో జియో యూజర్ల కోసం ఎన్నో ప్రీపెయిడ్ రీచార్జ్ ప్లాన్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. రోజూ ఎక్కువ డేటా వాడేవారికి, ఓటీటీ కంటెంట్ చూసేవారికి, తక్కువ ఖర్చుతో రీచార్జ్ చేసుకోవాలనుకునేవారికి వేర్వేరు ప్లాన్స్ ఉన్నాయి. వాటిలో ముఖ్యమైన టాప్ 10 ప్లాన్స్ ఇవి.

Jio unlimited 5G plans1/5

బెస్ట్ జియో ప్లాన్స్ 2026

రూ.103 ప్లాన్: తక్కువ ఖర్చుతో డేటా కావాలనుకునేవారికి ఇది ఉపయోగకరం. 28 రోజుల వ్యాలిడిటీతో మొత్తం 5GB డేటా లభిస్తుంది. ఇందులో అన్‌లిమిటెడ్ కాలింగ్ ఉండదు. రూ.200 ప్లాన్: 28 రోజుల వ్యాలిడిటీతో 30GB డేటా, అన్‌లిమిటెడ్ 5G డేటా లభిస్తుంది. 15 ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్స్, JioTV వంటి అదనపు ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి.

Jio 5G plans2/5

జియో రీచార్జ్ ప్లాన్స్ 2026

రూ.349 ప్లాన్: రోజుకు 2GB డేటాతో పాటు అన్‌లిమిటెడ్ 5G, అన్‌లిమిటెడ్ కాల్స్, రోజుకు 100 SMS లభిస్తాయి. JioTV, JioAICloud వంటి ప్రయోజనాలు కూడా ఉన్నాయి. రూ.500 ప్లాన్: ఓటీటీ కంటెంట్ ఎక్కువగా చూసేవారికి ఇది మంచి ఆప్షన్. 28 రోజుల వ్యాలిడిటీలో 56GB డేటా, అన్‌లిమిటెడ్ 5Gతో పాటు 15 ఓటీటీ సబ్‌స్క్రిప్షన్లు లభిస్తాయి.

best Jio recharge plan3/5

బెస్ట్ జియో రీచార్జ్ ప్లాన్

రూ.799 ప్లాన్: మూడు నెలల వ్యాలిడిటీ కోరుకునేవారికి ఇది ఉపయోగకరం. 84 రోజుల పాటు రోజుకు 1.5GB డేటా, అన్‌లిమిటెడ్ కాల్స్, రోజుకు 100 SMS ఉంటాయి. రూ.899 ప్లాన్: 90 రోజుల వ్యాలిడిటీతో రోజుకు 2GB డేటా, అదనంగా 20GB డేటా లభిస్తుంది. అన్‌లిమిటెడ్ 5G కూడా ఉంది.

Jio recharge plans 20264/5

జియో 5G ప్లాన్స్

రూ.999 ప్లాన్: 98 రోజుల వ్యాలిడిటీతో రోజుకు 2GB డేటా, అన్‌లిమిటెడ్ 5G లభిస్తుంది. JioTV, JioAICloud వంటి ప్రయోజనాలు కూడా ఉన్నాయి. రూ.1029 ప్లాన్: 84 రోజుల పాటు రోజుకు 2GB డేటా, అన్‌లిమిటెడ్ 5Gతో పాటు Amazon Prime Lite, JioTV, JioAICloud సబ్‌స్క్రిప్షన్లు లభిస్తాయి.

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జియో అన్‌లిమిటెడ్ 5G ప్లాన్స్

రూ.1299 ప్లాన్: 84 రోజుల వ్యాలిడిటీతో 168GB డేటా, అన్‌లిమిటెడ్ 5G, Netflix బేసిక్ ప్లాన్, JioTV, JioAICloud వంటి ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. రూ.3599 ప్లాన్: ఏడాది మొత్తం రీచార్జ్ గురించి ఆలోచించకుండా ఉండాలనుకునేవారికి ఇది మంచి ఎంపిక. 365 రోజుల వ్యాలిడిటీతో రోజుకు 2.5GB డేటా, అన్‌లిమిటెడ్ కాల్స్, రోజుకు 100 SMS లభిస్తాయి.

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