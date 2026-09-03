/కృష్ణ జన్మాష్టమి శుభాకాంక్షలు.. మీ మిత్రులకు షేర్ చేసేందుకు 20 బెస్ట్ HD పిక్స్ ఇవే!

Happy Krishna Janmashtami Hd Images: గోకులాష్టమి పండగకి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఈరోజు శ్రీకృష్ణుడు జన్మించిన రోజుగా భావించి.. ప్రతి ఒక్కరు ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో స్వామి వారిని పూజించి ఉపవాసాలు పాటిస్తారు. ఇలా చేస్తే సకల శుభాలు కలుగుతాయని నమ్మకం. ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన పండుగ రోజున మీ మిత్రులకు, శ్రేయోభిలాషులకు ఇలా శుభాకాంక్షలు తెలపండి.
Happy Krishna Janmashtami Telugu Hd Images: గోకులాష్టమి హిందూ సనాతన ధర్మంలో అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో.. జరుపుకునే అతిపెద్ద పండుగలో ఒకటి.. భాద్రపద మాసంలోని బహుళ పక్ష అష్టమి తిథిన.. రోహిణి నక్షత్రం కూడిన అర్ధరాత్రి వేళ శ్రీమహావిష్ణువు తన ఎనిమిదవ అవతారం శ్రీకృష్ణుడిగా భూమిపై అవతరించిన పవిత్ర రోజు.. ఇంతటి పవిత్రమైన రోజు అందరి జీవితాల్లో మహా అద్భుతాన్ని నింపాలని ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడిని కోరుకుంటూ.. ఇలా మీ మేలుకోరే ప్రతి ఒక్కరికి సోషల్ మీడియా ద్వారా శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి శుభాకాంక్షలు షేర్ చేయండి..