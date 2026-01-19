Belly Fat: 20 రోజుల్లో పొట్ట కొవ్వు తగ్గించుకోవచ్చు..ఇంట్లోనే చేయగల 5 సులభమైన వ్యాయామాలు ఏమిటంటే..!

Belly Fat Loss Exercises
ఈ రోజుల్లో చాలా మందికి పొట్ట కొవ్వు పెద్ద సమస్యగా మారుతోంది. ఆడవాళ్లు, మగవాళ్లు, యువకులు, వృద్ధులు అనే తేడా లేకుండా.. అందరికీ ఈ సమస్య ఉంటోంది. మొత్తం బరువు ఎక్కువగా లేకపోయినా.. పొట్ట ముందుకు రావడం వల్ల బరువు ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. మరి అలాంటి పొట్ట ఎలా తగ్గించుకోవాలంటే..
కఠినమైన వ్యాయామాలు చేసినా పొట్ట కొవ్వు తగ్గడం కష్టం అనిపిస్తుంది. కానీ కొంచెం ఓర్పుతో.. క్రమంగా సరైన వ్యాయామాలు చేస్తే ఇంట్లోనే.. 20 రోజుల్లో మార్పు చూడవచ్చు. ఇక్కడ చెప్పిన 5 వ్యాయామాలు రోజూ కొద్దిసేపు చేస్తే సరిపోతుంది. ఈ వ్యాయామాలకు ప్రత్యేక పరికరాలు కూడా అవసరం లేదు.
నిలబడి రెండు చేతులను చెవుల వెనుక పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు కుడి కాలిని పైకి మడిచి తీసుకొస్తూ ఎడమ మోచేయిని దానికి దగ్గర చేయండి. తర్వాత మారుస్తూ చేయండి. ఇలా 30 సార్లు చేయాలి. ఇది పొట్ట భాగాన్ని బలపరుస్తుంది.
నిలబడి ఒక కాలు పైకి ఎత్తండి. అదే సమయంలో చేతులు కాలి వైపు తీసుకెళ్లండి. ఇలా రెండు కాల్లతో మారుస్తూ 30–40 సార్లు చేయండి.
నిలబడి ఒక కాలు పైకి ఎత్తుతూ రెండు చేతుల్నీ పైకి ఎత్తి మళ్లీ దించండి. రోజుకు 2 సెట్లుగా 30 సార్లు చేయండి. ఇది పొట్టతో పాటు నడుము భాగానికి కూడా మంచిది.
గోడకు పక్కగా నిలబడి చేతితో బ్యాలెన్స్ తీసుకోండి. ఒక్కో కాలిని పైకి ఎత్తి దించండి. ఇలా 30 సార్లు, 2 సెట్లు చేయాలి.
కుర్చీపై కూర్చొని లేదా కుర్చీ అంచున చేతులు పెట్టి, రెండు కాల్లను పైకి ఎత్తి దించండి. రోజూ 30–40 సార్లు, 2 సెట్లు చేయండి.
వ్యాయామాలతో పాటు ఆహార నియంత్రణ చాలా అవసరం. నూనె, తీపి, జంక్ ఫుడ్ తగ్గించండి. ఎక్కువ నీరు తాగండి. రోజూ ఒకే సమయానికి వ్యాయామం చేయండి. ఇలా చేస్తే 20 రోజుల్లోనే పొట్ట కొవ్వులో తగ్గుదల కనిపిస్తుంది.