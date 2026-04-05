Best Family Cars: మారుతి ఎర్టిగా నుండి కియా కేరెన్స్ వరకు తక్కువ ధరలో ఎక్కువ ఫీచర్లు ఉన్న ఫ్యామిలీ కార్లు ఇవే.!

 Best Family Cars: పెద్ద కుటుంబంతో కలిసి ప్రయాణించడం అంటేనే ఒక సందడి. అందరూ కలిసి ఒకే వాహనంలో వెళ్తే ఆ సరదాయే వేరు. అందుకే ప్రస్తుతం భారత మార్కెట్‌లో 7-సీటర్ కార్లకు గిరాకీ బాగా పెరుగుతోంది. ఒకప్పుడు ఎక్కువ సీట్లు ఉన్న కారు కొనాలంటే భారీ బడ్జెట్ ఉండాలని అనుకునేవారు. కానీ ఇప్పుడు తక్కువ ధరలోనే అదిరిపోయే ఫీచర్లు, మంచి మైలేజ్ ఇచ్చే ఫ్యామిలీ కార్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి.మీరు కూడా మీ కుటుంబం కోసం ఒక మంచి 7-సీటర్ కారును కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నట్లయితే, తక్కువ ధరలో లభించే ఈ అద్భుతమైన కార్లపై ఓ లుక్కెయ్యండి. 
మారుతి సుజుకి ఎర్టిగా: మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు మొదటి ఛాయిస్ ఎప్పుడూ మారుతి ఎర్టిగానే. ఈ కారు దాని మైలేజ్, తక్కువ మెయింటెనెన్స్ ఖర్చులకు ప్రసిద్ధి. సుదూర ప్రయాణాల్లో కూడా ప్రయాణికులకు అలసట లేకుండా సౌకర్యవంతమైన సీటింగ్ ఇందులో ఉంటుంది. దీని ఇంజన్ పవర్,  పనితీరు హైవేలపై కూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ధర: దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర సుమారు రూ.8.80 లక్షల నుండి రూ. 12.94 లక్షల వరకు ఉంటుంది.  

నిస్సాన్ మాగ్నైట్ (గ్రావిజా):  భారతదేశంలో అత్యంత చౌకైన 7-సీటర్ కారు కోసం మీరు వెతుకుతున్నట్లయితే నిస్సాన్ అందిస్తున్న ఈ మోడల్ (గ్రావిజా/మాగ్నైట్ శ్రేణి) ఒక మంచి ఎంపిక. తక్కువ ధర ఉన్నప్పటికీ ఇందులో ఫీచర్ల విషయంలో ఎక్కడా రాజీ పడలేదు. 8-అంగుళాల టచ్‌స్క్రీన్, వైర్‌లెస్ ఆపిల్ కార్‌ప్లే, ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, ఆరు ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, రియర్ కెమెరా వంటి ఆధునిక ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి. ధర: ఎక్స్-షోరూమ్ ధర సుమారు రూ. 5.65 లక్షల నుండి రూ. 8.94 లక్షల వరకు అందుబాటులో ఉంది.

రెనాల్ట్ ట్రైబర్:  4 మీటర్ల కంటే తక్కువ పొడవు ఉన్నప్పటికీ, మూడు వరుసల సీట్లను అమర్చడం రెనాల్ట్ ట్రైబర్ ప్రత్యేకత. దీనిలోని  డిటాచబుల్ సీట్స్  ఫీచర్ వల్ల మీకు అవసరమైనప్పుడు మూడవ వరుస సీట్లను తీసివేసి భారీ లగేజ్ స్పేస్‌ను సృష్టించుకోవచ్చు. సిటీ డ్రైవింగ్‌కు ఇది చాలా అనువుగా ఉంటుంది. ధర: దీని ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర సుమారు రూ.5.76 లక్షలుగా ఉంది.  

కియా కేరెన్స్:  మీ బడ్జెట్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉండి.. కారు చూడటానికి రాయల్‌గా, ఫీచర్లు హైటెక్‌గా ఉండాలని కోరుకుంటే కియా కేరెన్స్ సరైన ఎంపిక. ఇందులో ఇంటీరియర్ డిజైన్ చాలా ప్రీమియంగా ఉంటుంది. భద్రతకు పెద్దపీట వేస్తూ ఆధునిక సేఫ్టీ ఫీచర్లను కియా ఇందులో పొందుపరిచింది. పెద్ద కుటుంబాలకు ఇది ఒక లగ్జరీ ఫీల్‌ను అందిస్తుంది. ధర: దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర సుమారు రూ. 10.99 లక్షల నుండి ప్రారంభమవుతుంది.  

పెద్ద కుటుంబాలకు ఈ కార్లు కేవలం వాహనాలు మాత్రమే కాదు.. మధురమైన జ్ఞాపకాలను పంచుకునే ప్రయాణ సాధనాలు. మీ బడ్జెట్, అవసరాలను బట్టి.. మైలేజ్ కావాలంటే ఎర్టిగాను, తక్కువ ధరలో కావాలంటే ట్రైబర్ లేదా నిస్సాన్‌ను, లగ్జరీ కావాలంటే కియా కేరెన్స్‌ను ఎంచుకోవచ్చు. పైన పేర్కొన్న ధరలు వేర్వేరు నగరాలను బట్టి స్వల్పంగా మారే అవకాశం ఉందని గమనించగలరు.

