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యోగా డే 2026: ఈ టాప్ 7 యోగాసనాలతో ఈజీగా బరువు తగ్గండి.. బెస్ట్ యోగా టిప్స్ మీ కోసం..!

Written ByAshok Krindinti
Published: Jun 19, 2026, 07:12 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 07:12 PM IST

Top 7 Yoga Tips For Weight Loss: ప్రస్తుత ఆధునిక జీవనశైలిలో అధిక బరువుతో చాలామంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఆహారం.. గంటల తరబడి కంప్యూటర్ల ముందు కూర్చొని పని చేస్తుండడంతో పెరుగుతున్న బరువును అదుపులో ఉంచుకోవడం అందరికీ సవాల్‌గా మారింది. జిమ్‌, వాకింగ్‌, కఠినమైన డేటింగ్ చేయలేని వారికి యోగా ఒక అద్భుతమైన వరమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. జూన్ 21న అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం (International Yoga Day) సందర్భంగా.. ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా.. ఇంట్లోనే చాలా సహజంగా, ఈజీగా బరువు తగ్గే యోగాసనాల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.. 
 

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సూర్య నమస్కారాలు (Surya Namaskar): బరువు తగ్గడానికి యోగాలో అన్నింటికంటే బెస్ట్ ఆప్షన్ 'సూర్య నమస్కారాలు'. ఇది కేవలం ఒక ఆసనం కాదు.. 12 విభిన్న భంగిమల కలయిక. బాడీలోని ప్రతి భాగానికి మంచి స్ట్రెచింగ్ ఇస్తుంది. రక్తప్రసరణను మెరుగుపరిచి.. మెటబాలిజాన్ని పెంచుతుంది. రోజూ ఉదయాన్నే కొన్ని సెట్ల సూర్య నమస్కారాలు చేయడం వల్ల శరీరంలో పేరుకుపోయిన అదనపు కొవ్వు చాలా వేగంగా కరిగిపోతుంది.  

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నౌకాసనం: పొట్ట కొవ్వును తగ్గించి.. ప్రధాన కండరాలను బలపరిచేందుకు నౌకాసనం వేయాలి. జీర్ణక్రియ, సమతుల్యతను మెరుగుపరుస్తుంది. కొన్ని సెకన్ల పాటు భంగిమలో ఉండి.. రీపిట్ చేయండి.  

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భుజంగాసనం: పొట్ట కొవ్వును కరిగించుకోవాలనుకునేవారికి భుజంగాసనం సహాయపడుతుంది. వెన్నెముకను బలపరుస్తుంది. ఒత్తిడి, అలసటను కూడా తగ్గిస్తుంది  

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త్రికోణాసనం (Trikonasana): నడుము చుట్టూ.. పొట్ట భాగంలో కొవ్వు పేరుకుపోయి ఇబ్బంది పడేవారికి త్రికోణాసనం పర్‌ఫెక్ట్ ఛాయిస్. కొన్ని సెకన్ల పాటు భంగిమలో ఉండి.. మళ్లీ రీపిట్ చేయండి. శరీరాన్ని త్రికోణ ఆకారంలో వంచడం ద్వారా నడుము భాగంలోని కండరాలు యాక్టివేట్ అవుతాయి. దీంతో జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడమే కాకుండా.. సైడ్ ఫ్యాట్ కరగడానికి అద్భుతంగా సహాయపడుతుంది.  

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కుర్చీ భంగిమ: రెండు కాళ్లు మోకాళ్ల వరకు వంచి.. చేతులు ముందుకు చాచి నిల్చొవాలి. కేలరీలను కరిగించి.. బలాన్ని పెంచడంలో సహాయపడుతుంది  

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త్రికోణాసనం (Trikonasana): నడుము చుట్టూ.. పొట్ట భాగంలో కొవ్వు పేరుకుపోయి ఇబ్బంది పడేవారికి త్రికోణాసనం పర్‌ఫెక్ట్ ఛాయిస్. కొన్ని సెకన్ల పాటు భంగిమలో ఉండి.. మళ్లీ రీపిట్ చేయండి. శరీరాన్ని త్రికోణ ఆకారంలో వంచడం ద్వారా నడుము భాగంలోని కండరాలు యాక్టివేట్ అవుతాయి. దీంతో జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడమే కాకుండా.. సైడ్ ఫ్యాట్ కరగడానికి అద్భుతంగా సహాయపడుతుంది.  

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వీరభద్రాసనం: చేతులు, కాళ్లు, థైస్ భాగాల్లోని కండరాలను బలోపేతం చేయడానికి వీరభద్రాసనం ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఈ భంగిమలో శరీరాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయడం వల్ల ఎక్కువ క్యాలరీలు బర్న్ అవుతాయి. బాడీకి మంచి షేప్ రావడంతో పాటు కాళ్ల నొప్పులు తగ్గుతాయి.  

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సేతు బంధాసనం: తొడలు, తుంటిని టోన్ చేస్తుంది. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. ఒత్తిడి, ఆందోళన నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది  

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గమనిక: యోగాతో కేవలం బరువు తగ్గడమే కాకుండా.. ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని నిర్మించుకునేందుకు ఉపయోగపడుతుంది. ఈ సులభమైన యోగాసనాలను క్రమం తప్పకుండా సాధన చేస్తూ.. ఆరోగ్యంగా చురుగ్గా ఉండండి. ఈ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం 2026 సందర్భంగా యోగాను మీ దినచర్యలో భాగం చేసుకోండి.   

TAGS:
Yoga
Yoga Day
Yoga For Weight Loss
Best Yoga Poses
Best 7 Yoga Poses for Weight Loss

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