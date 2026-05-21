Summer AC Offers: వేసవి కాలం తీవ్రంగా పెరుగుతున్న సమయంలో ప్రముఖ ఎలక్ట్రానిక్స్ రిటైల్ సంస్థ క్రోమా కస్టమర్లకు భారీ ఆఫర్లు తీసుకొచ్చింది. సామ్సంగ్, ఎల్జీ, వోల్టాస్, బ్లూ స్టార్ వంటి ప్రముఖ కంపెనీల స్ప్లిట్ ఇన్వర్టర్ ఏసీలపై భారీ తగ్గింపులు ప్రకటించింది. కొన్ని మోడళ్లపై రూ.40 వేలకుపైగా డిస్కౌంట్ లభిస్తోంది.
సామ్సంగ్ AR60 1.5 టన్ 3 స్టార్ స్మార్ట్ ఏసీ ప్రస్తుతం రూ.83,990 నుంచి రూ.41,490కు అందుబాటులో ఉంది. అంటే దాదాపు 51 శాతం తగ్గింపు లభిస్తోంది. ఇందులో కన్వర్టిబుల్ కూలింగ్ మోడ్తో పాటు స్మార్ట్ కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
వోల్టాస్ 183INV Vertis Celestia Marvel 1.5 టన్ ఇన్వర్టర్ ఏసీ ధర రూ.64,990 నుంచి రూ.36,490కు తగ్గింది. ఈ మోడల్కు మంచి యూజర్ రేటింగ్ కూడా ఉంది. అలాగే ఎల్జీ 6-in-1 కన్వర్టిబుల్ 1.5 టన్ ఇన్వర్టర్ స్ప్లిట్ ఏసీపై కూడా భారీ తగ్గింపు ప్రకటించారు. ఈ ఏసీ ప్రస్తుతం రూ.42,990కు లభిస్తోంది.
వోల్టాస్ 1 టన్ ఇన్వర్టర్ ఏసీ రూ.55,990 నుంచి రూ.34,390కు అందుబాటులోకి వచ్చింది. బ్లూ స్టార్ Z Series 1 టన్ ఇన్వర్టర్ ఏసీపై కూడా మంచి డిస్కౌంట్ ఉంది. ఈ మోడల్ ప్రస్తుతం రూ.31,490కు విక్రయిస్తున్నారు.
క్రోమా బ్రాండ్కు చెందిన 7-in-1 కన్వర్టిబుల్ 1.5 టన్ స్మార్ట్ ఏసీ రూ.32,990కు లభిస్తోంది. అదనంగా ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫర్లు, ప్రత్యేక డిస్కౌంట్లు కూడా ఇస్తున్నారు.
వేసవిలో మంచి ఏసీ కొనాలని భావిస్తున్న వారికి ఈ ఆఫర్లు మంచి అవకాశం అని చెప్పొచ్చు. ముఖ్యంగా ఇన్వర్టర్ టెక్నాలజీతో వచ్చే ఈ ఏసీలు తక్కువ విద్యుత్ వినియోగంతో మంచి కూలింగ్ ఇస్తాయి.