Pregnancy Age: ఆడపిల్లలు ఏ వయసులో గర్భం దాల్చవచ్చో తెలుసా? డాక్టర్లు చెప్పిన జీవిత సత్యం ఇదే!

Best Age To Get Pregnant: నేటి తరం యువత పెళ్లి ఏ వయసులో చేసుకోవాలో ప్లాన్ చేశారు కానీ, పిల్లల్ని మాత్రం సరైన వయసులో ప్లాన్ చేసుకోవడం లేదు. ఆర్థికంగా స్థిరత్వం వచ్చేంత వరకు చాలా మంది పిల్లల్ని కనడం మానేస్తున్నారు. కొన్ని వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల కూడా పిల్లల్ని కనడం వాయిదా వేస్తున్నారు. అయితే ఆడవాళ్లు పిల్లల్ని ఏ వయసులో కనడం మంచిదో డాక్టర్ మాటల్లో తెలుసుకుందాం.
కొందరికి కుటుంబంలో సరైన మద్దతు లేకపోవడం వల్ల పిల్లల్ని కనడం వాయిదా వేస్తున్నారు. ఇలాంటి కారణాల వల్ల మహిళలు గర్భం దాల్చడంలో ఆలస్యం అవుతుండటంతో, పిల్లల్ని ఏ వయసులో కనాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ప్రముఖ గైనకాలజిస్ట్ మాట్లాడుతూ.. "మహిళలు గర్భం ధరించడానికి ఉత్తమ వయస్సు 20 నుంచి 24 సంవత్సరాల మధ్య ఉంటుంది. ఈ వయస్సులో, మహిళలు ఎటువంటి సమస్యలు లేకుండా సులభంగా బిడ్డను కంటారు" అని అన్నారు.
20 నుంచి 24 ఏళ్ల మధ్య వయసున్న మహిళలు గర్భం దాల్చడం వల్ల ఎలాంటి ఆరోగ్య పరమైన సమస్యలు రావు. స్త్రీ గర్భాశయంలో అండాల సంఖ్య 28 ఏళ్ల వయసులో తగ్గడం ప్రారంభమవుతుంది. అందువల్ల, 24 ఏళ్లలోపు బిడ్డను కనడం ఎంతో మంచి సమయం. అయితే ఉద్యోగం, సరైన భాగస్వామిని కనుగొనడం, 30 ఏళ్ల వయసులో వివాహం వంటి కారణాల వల్ల ఇప్పుడు సంతానోత్పత్తి వాయిదా పడుతోంది.
35 ఏళ్లు లేదా ఆ తర్వాత గర్భం దాల్చడం సాధ్యం అవుతుంది. కానీ అలా చేయడం వల్ల అనేక సమస్యల సవాలుతో కూడుకున్నది. ఈ రోజుల్లో వయస్సుతో పాటు సంతానోత్పత్తి గణనీయంగా తగ్గుతుంది. అందువల్ల, 35 ఏళ్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సు ఉన్న మహిళలు గర్భం దాల్చడానికి ప్రయత్నించే సమయంలో వివిధ రకాలైన సమస్యలు వస్తున్నాయి.
ఈ క్రమంలో మహిళలు 24 ఏళ్లలోపు గర్భం దాల్చడం ఉత్తమమని డాక్టర్లు చెబుతున్నారు. కానీ, ప్రస్తుత కాలపరిమితిని పరిగణిస్తే ఇది సాధ్యం కాదు. 20 నుంచి 24 ఏళ్ల మధ్య మహిళలు ఉన్నత చదువులు, ఉద్యోగాల గురించి ఎంతో బిజీగా గడుపుతున్నారు. అందువల్ల వీలైతే మహిళలు 29 ఏళ్లలోపు గర్భం దాల్చడం మంచిదని కొందరు డాక్టర్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు. 30 నుంచి 31 ఏళ్లలోపు బిడ్డను కనడం ఉత్తమమని వారు అంటున్నారు.
మహిళలు PCOS లేదా PCOD వంటి కొన్ని సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్న దాన్ని సరిదిద్దుకోవడానికి, గర్భధారణ కోసం ప్లాన్ చేసుకోవడానికి తగిన గైనకాలజిస్ట్ను సంప్రదించండి.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)