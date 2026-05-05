Air Coolers: ఎండలు మండిపోతున్నాయి! రూ.6,000 లోపు మీ గదికి సరిపోయే ఎయిర్ కూలర్ కొనేయండిలా..!

How to Choose the Right Air Coolers Under Rs 6000: ఎండలు మండిపోతున్నాయి.. ఈ నేపథ్యంలో మీ ఇంటి పరిమాణానికి సరిపోయే కూలర్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అది కూడా కేవలం రూ.6000 లోపు అందుబాటులో ఉండే అద్భుతమైన కూలర్స్ ఉన్నాయి. దీంతో మీ ఇంటి ఉష్ణోగ్రత చల్లబడుతుంది. అద్భుతమైన ట్యాంక్ కెపాసిటీతోపాటు హనీకోంబ్ ప్యాడ్స్, ఎయిర్ ఫ్లో,స్పీడ్ కంట్రోల్ కూడా ఉంటుంది.
Bajaj PX 97 Torque New 36L.. బజాజ్ కంపెనీకి చెందిన పీఎక్స్ 97 టార్క్యూ న్యూ పర్సనల్ ఎయిర్ కూలర్ 36 లీటర్ల ట్యాంక్ కెపాసిటీతో వస్తుంది. ఇందులో హనీ కోంబ్ ప్యాడ్స్ గదిని త్వరగా చల్లబరుస్తాయి. హై స్పీడ్ ఎయిర్ ఫ్లో సిస్టం కూడా ఉంది. ఇది 30 ఫీట్ల పవర్ఫుల్ ఎయిర్ థ్రోతోపాటు, 3 స్పీడ్ కంట్రోల్ ఎడ్జెస్ట్మెంట్ ఉంటుంది. దీని ధర కేవలం రూ.5,799 మాత్రమే. ప్రస్తుతం దీని రేటింగ్ 3.6 ఉంది. మూడేళ్ల వారంటీతో కూడా లభిస్తుంది.
Symphony Diet 12T Tower Air Cooler.. సింఫనికి చెందిన కూలర్లు ఇప్పటికే చాలా మంది వినియోగిస్తున్నారు. ఇందులో డైట్ 12T టవర్ ఎయిర్ కూలర్ 12 లీ. వాటర్ ట్యాంక్ కెపాసిటీతో చిన్న రూములకు అద్భుతంగా ఉంటాయి. హనీ కోంబ్ కూలింగ్ ప్యాడ్స్, పవర్ఫుల్ బ్లోయర్ కూడా ఉంది. కూల్ ఫ్లో డిస్పెన్సర్ తో గదంతా చల్లని గాలిని అందిస్తుంది. దీని ధర కేవలం రూ.5,491 మాత్రమే. దీని రేటింగ్ 3.6 ఉంది. వ్యారంటీ ఒక సంవత్సరం పాటు ఉంటుంది.
Cadlec AeroFlow 40L.. క్యాడ్లెక్ ఎయిర్ ఫ్లో పర్సనల్ ఎయిర్ కూలర్ 45 లీటర్ల వాటర్ ట్యాంక్ కెపాసిటీతో వస్తుంది. ఇందులో హై స్పీడ్ ఫ్యాన్, పవర్ ఫుల్ ఎయిర్ థ్రో, మంచి కూలింగ్ అందిస్తుంది. ఇందులో ఇన్వర్టర్ కంపాటిబిలిటీ కూడా ఉంది. యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ హానికోంబ్ ప్యాడ్స్ కూడా అదనపు ఫీచర్స్. దీని ధర కేవలం రూ.4,549 మాత్రమే. రేటింగ్ 3.8 ఉంది. ఇది కూడా మూడేళ్ల పాటు వ్యారెంటీ లభిస్తుంది.
HAVAI Arizona 9.. హవాయి కంపెనీకి చెందిన అరిజోన 9 పర్సనల్ ఎయిర్ కూలర్ ట్యాంకు కెపాసిటీ 25 లీటర్లు ఉంటుంది. ఇది చిన్న రూమ్ కి సరిపోతుంది. 55 స్క్వేర్ ఫీట్ గది పరిమాణం ఉంటే త్వరగా చల్లబడుతుంది. ఇందులో 9 ఇంచుల బ్లేడ్తో ఫ్యాన్ వస్తుంది. 2600 RPM స్పీడ్, 5 ఫీట్ ఎయిర్ థ్రో, 3 సైడ్ హనీకోంబ్ ధర కేవలం రూ.4,590 మాత్రమే, రేటింగ్ 3.6 ఉంది.
Symphony Ice Cube 27.. సింఫనికి చెందిన మరో కూలర్ ఐస్ క్యూబ్ 27 పర్సనల్ ఎయిర్ కూలర్. దీని ట్యాంక్ కెపాసిటీ 27 లీటర్లు. ఇందులో పవర్ఫుల్ ఫ్యాన్, హనీకోంబ్ కూలింగ్ ప్యాడ్స్, ఐ ప్యూర్ టెక్నాలజీ ఉంటుంది. ఇది తక్కువ కరెంట్ ఖర్చు కోరుకునే వారికి బెస్ట్. మంచి కూలింగ్ అందిస్తుంది. దీని ధర కేవలం రూ.5,491 మాత్రమే. రేటింగ్ 3.5 ఉంది.
BePure CoolX 15L Air Cooler.. బి ప్యూర్ కూల్ X ఎయిర్ కూలర్ ట్యాంక్ కెపాసిటీ 15 లీటర్లు. చిన్నగదులకు ఇది అద్భుతంగా ఉంటుంది. త్వరగా గది చల్లబడుతుంది. తక్కువ శబ్దంతో మూడు వైపుల హనీ కోంబ్ కూలింగ్ ప్యాడ్స్ ఉంటాయి. దీని ధర కేవలం రూ.5,499 మాత్రమే. 3.2 రేటింగ్ ఉంది.
BOSS AeroMax Air Cooler.. ఈ బాస్ ఏరోమ్యాక్స్ ఎయిర్ కూలర్ ట్యాంకు కెపాసిటీ వచ్చేసి 24 లీటర్లు. ఇందులో కూడా హనీ కూలింగ్ ప్యాడ్స్ ఉంటాయి. హై స్పీడ్ పవర్ ఫీచర్ తోపాటు 3 టైమ్స్ స్పీడ్ కంట్రోల్ ఎక్కడైనా సులభంగా తీసుకు వెళ్ళవచ్చు. దీని ధర కేవలం రూ.5799 మాత్రమే. వ్యారెంటీ రెండేళ్ల పాటు ఉంటుంది.
Havells KoolFresh.. హావెల్స్ కూల్ ఫ్రెష్.. దీని కెపాసిటీ 43 లీటర్లు. మూడు సైడ్ల బ్యాక్టీరియా షీల్డ్ తో కూడిన హానికోంబ్ ప్యాడ్స్ ఉంటాయి. డ్యూయల్ ఫ్లో టెక్నాలజీ. ఇందులో అద్భుతమైన ఐస్ ఛాంబర్ కూడా ఉంటుంది. దీని ద్వారా రూ.5,899 రేటింగ్ 3.5.
గది పరిమాణాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని ఈ ట్యాంకు కెపాసిటీ ఉన్న కూలర్లు కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే రూ.6000 లోపే ఇవి బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీలో అందుబాటులో ఉన్నాయి. 24 లీటర్ల నుంచి 36 లీటర్ల వరకు బజాజ్ సింఫని కూలర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. 40 లీటర్లకు పైగా ఉంది క్యాడ్లెక్. ఇందులో కూడా సింఫనీ, బజాజ్ లో ఉన్న ఫీచర్స్ ఉన్నాయి.