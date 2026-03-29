  • Tata Tiago: క్లచ్ నొక్కి..నొక్కి.. కాలు నొప్పి పుడుతుందా? మిడిల్ క్లాస్ ఫేవరేట్ ఆటోమేటిక్ కారు కొంటే ఇక బిందాస్..!!

Tata Tiago: క్లచ్ నొక్కి..నొక్కి.. కాలు నొప్పి పుడుతుందా? మిడిల్ క్లాస్ ఫేవరేట్ ఆటోమేటిక్ కారు కొంటే ఇక బిందాస్..!!

Tata Tiago AMT Safety Features: నేటి కాలంలో సొంత కారు ఉండటం అనేది లగ్జరీ కాదు.. ఒక అవసరంగా మారింది. పెరుగుతున్న ట్రాఫిక్ వల్ల డ్రైవింగ్ చేయడం ఒక పెద్ద సవాలుగా మారుతోంది. ముఖ్యంగా మెట్రో నగరాల్లో ఆఫీసు వేళల్లో గంటల తరబడి ట్రాఫిక్‌లో చిక్కుకున్నప్పుడు, పదేపదే క్లచ్ నొక్కడం.. గేర్లు మార్చడం వల్ల కాళ్ళ నొప్పులు రావడం సహజం. ఈ సమస్యకు చక్కని పరిష్కారం  ఆటోమేటిక్ కార్లు. ఒకప్పుడు ఆటోమేటిక్ కార్లు అంటే కేవలం ధనవంతులకే పరిమితం అనే భావన ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు రూ. 10 లక్షల లోపే అద్భుతమైన ఆటోమేటిక్ కార్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి.
ఆటోమేటిక్ కార్ల వల్ల కలిగే ప్రధాన ప్రయోజనాలు: ఆటోమేటిక్ కార్లలో క్లచ్ పెడల్ ఉండదు. కాబట్టి మీ ఎడమ కాలుకు పూర్తి విశ్రాంతి లభిస్తుంది. కేవలం బ్రేక్. యాక్సిలరేటర్ ద్వారానే కారును కంట్రోల్ చేయవచ్చు క్రీప్ ఫంక్షన్  ఉన్న కార్లలో అయితే, బ్రేక్ మీద నుంచి కాలు తీయగానే కారు నెమ్మదిగా ముందుకు కదులుతుంది. ఇది బంపర్-టు-బంపర్ ట్రాఫిక్‌లో ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.

బడ్జెట్ ధరలో లభించే టాప్ ఆటోమేటిక్ కార్లు: మారుతి సుజుకి స్విఫ్ట్ : భారతదేశంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన హ్యాచ్‌బ్యాక్ ఇది. ఇందులో ఉండే AGS (Auto Gear Shift) టెక్నాలజీ వల్ల డ్రైవింగ్ చాలా సులభమవుతుంది. ఇది లీటరుకు సుమారు 25 కి.మీ. మైలేజీని అందిస్తూ, జేబుకు కూడా భారం కాకుండా ఉంటుంది. దీని ప్రారంభ ధర సుమారు రూ. 7.04 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుండి ఉంటుంది.

టాటా టియాగో (Tata Tiago): తక్కువ ధరలో గరిష్ట భద్రత (4-స్టార్ సేఫ్టీ) కోరుకునే వారికి టియాగో బెస్ట్ ఆప్షన్. దీని AMT వేరియంట్ సిటీ డ్రైవింగ్‌కు చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది. ఇందులో హిల్ హోల్డ్ కంట్రోల్ వంటి ఫీచర్లు ఉండటం వల్ల ఘాట్ రోడ్లపై కూడా కారు వెనక్కి జారకుండా ప్రయాణించవచ్చు.

టాటా పంచ్ (Tata Punch): మీకు ఎస్‌యూవీ (SUV) లుక్ కావాలంటే టాటా పంచ్ సరైన ఎంపిక. దీని ఎత్తు (Ground Clearance) ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల గుంతల రోడ్లపై కూడా సునాయాసంగా ప్రయాణించవచ్చు. దీని AMT మోడల్స్ రూ. 7.55 లక్షల ప్రారంభ ధరతో లభిస్తాయి.

హ్యుందాయ్ గ్రాండ్ i10 నియోస్ (Hyundai Grand i10 Nios): ఫీచర్లు, లగ్జరీ ఇష్టపడే వారికి ఈ కారు బాగా నచ్చుతుంది. దీని ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్ చాలా స్మూత్‌గా ఉంటుంది. ఇందులో 6 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు వంటి భద్రతా ప్రమాణాలు కూడా ఉన్నాయి.

ట్రాఫిక్ వల్ల వచ్చే మానసిక ఒత్తిడిని, శారీరక అలసటను తగ్గించుకోవాలంటే ఆటోమేటిక్ కారు వైపు మొగ్గు చూపడం మంచి నిర్ణయం. మైలేజీ పరంగా కూడా నేటి ఆటోమేటిక్ కార్లు మ్యాన్యువల్ కార్లకు ధీటుగా రాణిస్తున్నాయి. కాబట్టి.. మీ బడ్జెట్‌కు తగ్గట్టుగా ఒక మంచి ఆటోమేటిక్ కారును ఎంచుకుని, మీ ప్రయాణాన్ని బిందాస్‌గా మార్చుకోండి.

Best EV cars under 15 lakhs: పెట్రోల్ తిప్పలు తప్పినట్లే..రూ. 15 లక్షల లోపే బెస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ కార్లు.. ఫీచర్లు చూస్తే ఫిదా అవ్వాల్సిందే..!!