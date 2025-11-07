Best business ideas during wedding season: పెళ్లిళ్ల సీజన్ ప్రారంభం కాబోతోంది. నవంబర్, డిసెంబర్ నెలల్లో పెళ్లి ముహూర్తాలు ఉన్నాయి. అయితే పెళ్లిళ్లు అనేది కొన్ని కోట్ల బిజినెస్. ఈ సీజన్ లో మీరు కూడా స్మార్ట్ గా ప్లాన్ చేస్తే మంచి ఆదాయం సంపాదించవచ్చు. పెళ్లిళ్ల సీజన్ లో ఈ 10 వ్యాపారాలు ప్రారంభిస్తే లక్షలు సంపాదించవచ్చు. అవేంటో చూద్దాం.
డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్స్ కు రాజస్థాన్లోని జైపూర్, ఉదయపూర్, జోధ్పూర్, అజ్మీర్, బికనీర్ వంటి నగరాలు ఫేమస్. ఈ సీజన్లో బంపర్ బుకింగ్లతో కిక్కిరిసిపోతున్నాయి. ప్రతి సంవత్సరం రాష్ట్రంలో సుమారు ఐదు నుండి ఏడు లక్షల వరకు పెళ్లిళ్లు జరుగుతాయి. దీని ద్వారా సుమారు 10,000 కోట్ల రూపాయల టర్నోవర్ వస్తోంది. నిపుణుల ప్రకారం ఈ కాలంలో సరైన వ్యాపారాన్ని ఎంచుకుంటే తక్కువ పెట్టుబడితో మంచి లాభాలను ఆర్జించడం సాధ్యమవుతుంది.
వివాహ అలంకరణ, ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ రంగంలో రాజస్థాన్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా మారింది. పూలతోరణాలు, మండపాలు, షాన్డిలియర్లు, ప్యాలెస్-థీమ్ డెకర్లకు ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంది. పెట్టుబడి రూ. 50,000 నుండి రూ. 5 లక్షల వరకు ఉండగా, ఒక్కో వివాహానికి రూ. 1 నుండి రూ. 5 లక్షల వరకు సంపాదించుకోవచ్చు. డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్ ప్లానింగ్ రాజస్థాన్లో వేగంగా పెరుగుతున్న రంగం. ఉదయపూర్, జైపూర్, జోధ్పూర్ నగరాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న జంటలను ఆకర్షిస్తున్నాయి. పెట్టుబడి రూ. 1–రూ. 3 లక్షలు, ఒక్కో వివాహానికి ఆదాయం రూ. 50,000–రూ. 2 లక్షలు వరకు ఉంటుంది.
వివాహ ఫోటోగ్రఫీ , వీడియోగ్రఫీ రంగం కూడా పెద్ద అవకాశాలను కలిగి ఉంది. డ్రోన్, క్యాండిడ్ షూట్లకు ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంది. పెట్టుబడి రూ. 1–రూ. 2 లక్షలు, సంపాదన ఒక్కో వివాహానికి రూ. 30,000–రూ. 2 లక్షల వరకు ఉంటుంది.
రాజపుతి దుస్తులు, ఆభరణాల అద్దె బోటిక్స్ కూడా లాభదాయకమైన రంగం. వధూవరులు సంప్రదాయ రాజస్థానీ దుస్తులను అద్దెకు తీసుకోవడం ట్రెండ్గా మారింది. పెట్టుబడి ₹50,000–₹1.5 లక్షలు, ఒక్కో క్లయింట్ నుంచి ₹5,000–₹25,000 వరకు ఆదాయం సాధ్యమవుతుంది.
క్యాటరింగ్, ఫుడ్ స్టాల్స్ రంగంలో రాజస్థానీ థాలీ, దాల్ బాతీ చుర్మా, మావా కచోరీ వంటి సాంప్రదాయ వంటకాలకు ఎప్పుడూ డిమాండ్ ఉంటుంది. పెట్టుబడి ₹1–₹2 లక్షలు, ఒక్కో ఈవెంట్కు ₹20,000–₹1 లక్ష వరకు లాభం వస్తుంది.
మెహందీ, మేకప్ ఆర్టిస్ట్లు పెళ్లి సీజన్లో అత్యంత అవసరమైన సేవలుగా నిలుస్తున్నారు. పెట్టుబడి ₹30,000–₹1 లక్ష, సంపాదన ఒక్కో ఈవెంట్కు ₹10,000–₹50,000 వరకు ఉంటుంది.
వివాహ ఆహ్వానాలు, స్టేషనరీ డిజైన్ కూడా ఇప్పుడు డిజిటల్ రూపంలో ట్రెండ్గా మారాయి. QR కోడ్ ఆహ్వానాలు, కస్టమ్ డిజైన్లకు డిమాండ్ ఉంది. పెట్టుబడి ₹25,000–₹1 లక్ష, ఆదాయం ₹15,000–₹80,000 వరకు ఉంటుంది.
బ్యాండ్, గుర్రం, బగ్గీ, బాణసంచా సేవలు రాజస్థానీ వివాహాల ప్రత్యేకత. పెట్టుబడి ₹1–₹3 లక్షలు, ఒక్కో వివాహానికి ₹20,000–₹70,000 వరకు సంపాదించవచ్చు.
రిటర్న్ గిఫ్ట్లు, కస్టమైజ్డ్ సావనీర్ షాపులు ఇప్పుడు ట్రెండ్లో ఉన్నాయి. రాజస్థానీ సావనీర్లు, పర్యావరణ అనుకూల బహుమతులకు మంచి ఆదరణ ఉంది. పెట్టుబడి ₹50,000–₹1.5 లక్షలు, ఒక్కో ఈవెంట్కు ₹15,000–₹1 లక్ష వరకు లాభం వస్తుంది.
యువత ఈ వ్యాపారాలలో ఇప్పటి నుంచే సిద్ధమైతే, డిసెంబర్ నుండి ఫిబ్రవరి వరకు జరిగే వివాహ సీజన్లో సులభంగా ₹50,000 నుండి ₹1 లక్ష వరకు సంపాదించవచ్చు. రాజస్థానీ వివాహాలు సంస్కృతి, సంప్రదాయాల ఉత్సవాలుగా మాత్రమే కాకుండా, బహుళ వ్యాపార అవకాశాలకు మార్గం చూపే ఆదాయ వనరుగా కూడా నిలుస్తున్నాయి.