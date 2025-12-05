English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Business Ideas: 8 గంటల ఉద్యోగం చేయడం కంటే.. రోజుకు 2 గంటలు ఈ 5 వ్యాపారాలకు కేటాయిస్తే.. లక్షాధికారి కావచ్చు..!!

Business Ideas: 8 గంటల ఉద్యోగం చేయడం కంటే.. రోజుకు 2 గంటలు ఈ 5 వ్యాపారాలకు కేటాయిస్తే.. లక్షాధికారి కావచ్చు..!!

Business Ideas: చాలా మంది వ్యాపారంలో రాణించాలని కోరుకుంటారు. కొంతమంది ఉద్యోగాలను వదిలేసి వ్యాపారాల్లో స్థిరపడాలని భావిస్తుంటారు. 8గంటలపాటు చేసే ఉద్యోగం కంటే రోజుకు రెండు మూడు గంటలు కష్టపడి వ్యాపారం చేస్తే భారీ మొత్తంలో సంపాదిస్తున్నవారు ఎంతో మంది ఉన్నారు. ఉద్యోగం చేస్తూ కూడా కొంత సమయం ఈ బిజినెస్ లకు కేటాయిస్తే మంచి రాబడి పొందవచ్చు. సరైన వ్యూహంతో ప్రారంభిస్తే.. ఈ రంగాలలోని ఐదు స్టార్టప్‌లు మీకు మంచి  ఆదాయం మాత్రమే కాకుండా, భవిష్యత్తులో కోట్ల రూపాయల సంపాదనకు మార్గం చూపగలవు. ఆ బిజినెస్ లు ఏవో చూద్దాం. 
 
1 /6

 ట్రావెల్ & అడ్వెంచర్ టూరిజం బిజినెస్: ట్రావెల్ రంగం భారత్‌తో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేగంగా విస్తరిస్తోంది. అడ్వెంచర్ క్యాంపింగ్, ట్రెక్కింగ్ టూర్లు, హాలిడే ప్యాకేజీలు, కస్టమైజ్డ్ ప్రయాణ సేవలు వంటి అవకాశాలతో ఈ రంగంలో ఆదాయం భారీగా ఉంటుంది. దేశీయ పర్యాటకులు గానీ, విదేశీ ప్రయాణికులు గానీ ప్రతి సంవత్సరం బిలియన్ల రూపాయలు ఖర్చు చేయడం వల్ల, ఈ రంగంలో లాభాలు నిరంతరం పెరుగుతూనే ఉంటాయి.

2 /6

ఈ–కామర్స్ & డ్రాప్‌షిప్పింగ్: డిజిటల్ కొనుగోళ్ల విస్తరణతో డ్రాప్‌షిప్పింగ్ మార్కెట్ అసాధారణ స్థాయిలో పెరుగుతోంది. ఈ బిజినెస్‌కు స్టాక్‌పైలింగ్ అవసరం ఉండదు. మీరు అమెజాన్, ఫ్లిప్‌కార్ట్ లేదా స్వంత ఈ–కామర్స్ వెబ్‌సైట్‌ ద్వారా సప్లయర్ల నుంచి నేరుగా కస్టమర్లకు ఉత్పత్తులను పంపించవచ్చు. పెట్టుబడి తక్కువగా ఉండటంతోపాటు, లాభాలు నెలకు లక్షల్లో వచ్చే అవకాశం ఉంది.  

3 /6

సేంద్రీయ వ్యవసాయం (Organic Farming): రసాయన పదార్థాల వల్ల ఆరోగ్య సమస్యలు పెరుగుతుండటంతో, ప్రజలు సేంద్రీయ ఆహారంపై ఎక్కువగా ఆధారపడుతున్నారు. పండ్లు, కూరగాయలు, ధాన్యాలను రసాయనాలు లేకుండా పండించి, నేరుగా కస్టమర్లకు లేదా ఆన్‌లైన్ సప్లై డెలివరీ ద్వారా విక్రయించవచ్చు. కేవలం ఒక ఎకరం భూమితోనే సంవత్సరానికి రూ. 8 నుంచి రూ. 10 లక్షల వరకు ఆదాయం సాధ్యమవుతుంది.

4 /6

ఫుడ్ ట్రక్ బిజినెస్: భారతదేశంలో ఫుడ్ ట్రక్ కల్చర్ వేగంగా విస్తరిస్తోంది. ట్రక్‌ను మొబైల్ రెస్టారెంట్‌గా మార్చి, మీ ప్రత్యేక వంటకాలను వివిధ ప్రదేశాల్లో విక్రయించవచ్చు. ఒక స్థిరమైన రెస్టారెంట్‌కు అవసరమైన భారీ ఖర్చులు లేకుండా, రోజుకు రూ. 10,000–రూ. 15,000 వరకు ఆదాయాన్ని సులభంగా అందుకోగలరు. ప్రత్యేక రుచులు, కొత్త వంటకాలు అందిస్తే ఆదాయం ఇంకా పెరుగుతుంది.

5 /6

డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సేవలు: సోషల్ మీడియా చొరసేవలు, ఎస్ఈవో, వెబ్ అడ్వర్టైజింగ్, బ్రాండ్ ప్రమోషన్ సేవల డిమాండ్ అపారంగా పెరుగుతోంది. చిన్న స్టార్టప్‌ల నుండి అంతర్జాతీయ కార్పొరేట్ కంపెనీల వరకు డిజిటల్ మార్కెటింగ్‌పై ఆధారపడుతున్నాయి. సృజనాత్మకత, కంటెంట్ ఐడియాలు, క్యాంపెయిన్ ఆప్టిమైజేషన్‌లో నైపుణ్యం పెంచుకుంటే, నెలకు రూ. 1–రూ. 5 లక్షల వరకు ఆదాయం స్థిరంగా పొందవచ్చు.

6 /6

 ఉద్యోగాన్ని వదులుకోకుండానే సైడ్ బిజినెస్  ప్రారంభించి, ఆర్థిక స్వాతంత్ర్యం సాధించడం ఇప్పుడు చాలా సులభం. క్రమశిక్షణతో, సమయ నిర్వహణతో ఈ రంగాలలో ఏదైనా ప్రారంభిస్తే, భవిష్యత్తులో కోట్లలో ఆదాయం పొందే అవకాశమే కాక, స్వంత బ్రాండ్‌ను నిర్మించుకోగల సామర్థ్యంను కూడా పొందుతారు.

Business Ideas Best Business Ideas Business Ideas in Telugu 12 unique Business ideas from home Village Business Ideas In Telugu 100 Business Ideas in telugu

Next Gallery

Bank Account: మీ బ్యాంక్ అకౌంట్‌లో జీరో బ్యాలెన్స్ ఉన్నా రూ. 10 వేలు విత్‌డ్రా చేసుకోవ‌చ్చు.. ఎలాగో తెలుసా..?