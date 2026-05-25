Budget Cars: డబ్బుల్లేవని టెన్షన్ పడకండి.. సామాన్యుడి శాలరీకి సరిపోయే TOP-3 బడ్జెట్ కార్లు.. ధర, EMI వివరాలు ఇవిగో..!!

Written ByBhoomiUpdated byBhoomi
Published: May 25, 2026, 01:26 PM IST|Updated: May 25, 2026, 01:26 PM IST


Best Cars for Low Salary: నేటికాలంలో ప్రతి కుటుంబానికి ఒక కారు ఉంటుంది. ఒకప్పుడు ఇంటికో సైకిల్ ఉండేది. కారు ఉన్నవాళ్లను ధనవంతులుగా చూసేవారు. కానీ రోజులు మారినా కొద్ది.. కుటుంబంలో నలుగురు సభ్యులు ఉంటే కారు కొంటున్నారు. సామాన్య మధ్యతరగతి వారు కూడా కారు కొనడం సాధారణమయ్యింది.   నెలకు రూ. 20వేల నుంచి 30వేల జీతం వచ్చేవారు కూడా కారు మెయింటెన్ చేస్తున్నారు. మరి తక్కువ శాలరీకి ఏయే కార్లు కొనుగోలు చేయవచ్చో తెలుసుకుందాం. 

మారుతీ ఎస్ ప్రెస్సో: 

మారుతీ ఎస్ ప్రెస్సో:  తక్కువ బడ్జెట్ తో ఎస్ యూవీ లుక్ కావాలనుకునేవారు ఎస్ ప్రెస్సో బెస్ట్ ఆప్షన్ అని చెప్పాలి. ఈ కారు గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ బాగుంటుంది. గుంతల రోడ్డు, పాడైన రోడ్లపై కూడా ఈజీగా డ్రైవ్ చేయోవచ్చు.  దీని ఎక్స్ షోరూమ్ ప్రారంభ ధర 3.50లక్షల నుంచి రూ. 5.25 లక్షల మధ్య ఉంది. లీటర్ పెట్రోల్ కు 21.4కిలోమీటర్లు మైలేజీ ఇస్తుంది. సీఎన్జీ అయితే కిలో కు 32.7కిలోమీటర్లు ఇస్తుంది. లక్ష రూపాయలు డౌన్ పేమెంట్ చెల్లించి నెలవారీ ఈఎంఐ సుమారు 5,500 నుంచి ,6,500 మధ్య పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. నెలకు రూ. 20వేల జీతం ఉన్నవారు కూడా ఈ కారును మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు. 

మారుతి ఆల్టో కె-10 : మనదేశంలో పేదమధ్యతరగతి ప్రజలు ఎక్కువగా ఇష్టపడే కార్లలో ఆల్టో ఒకటి. కొత్త కె10 మోడల్లో ఎక్కువ స్పేస్, ఆకట్టుకునే లుక్, పవర్ ఫుల్ ఇంజిన్ తో వస్తుంది. సిటీ ట్రాఫిక్ ఇరుకైన సందుల్లోనూ దీన్ని పర్ఫెక్టుగా రన్ చేయవచ్చు. దీని ఎక్స్ షోరూమ్ ధరరూ. 3.70లక్షల నుంచి రూ. 5.45 లక్షలతో వస్తుంది. పెట్రోల్ లీటర్ కు  24.4కిలోమీటర్లు ఇస్తుంది. సీఎన్జీ అయితే 33. 9కిలోమీటర్లు ఇస్తుంది. దీని బేస్ మోడల్ కోసం నెలకు కేవలం 6వేల ఈఎంఐ చెల్లిస్తే సరిపోతుంది. మెయింటనెన్స్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. 

మారుతి సెలెరియో: ప్రతిరోజూ జర్నీ చేసేవారు అయితే మీరు పెట్రోల్ ఖర్చులు తగ్గించుకోవాలనుకుంటే మారుతీ సెలెరియో బెస్ట్ ఆప్షన్ అని చెప్పాలి. ప్రతి పెట్రోల్ చుక్కకు పూర్తి విలువనిచ్చే కారు ఇది. క్యాబిన్ కూడా మోడ్రన్ గా చూసేందుకు స్టైలిష్ గా ఉంటుంది. ఈ కారు ప్రారంభ ధర రూ. 4.70లక్షల నుంచి రూ. 6.73 లక్షల మధ్య ఉంటుంది. పెట్రోల్ పై లీటర్ కు  25.0కిలోమీటర్లు, సీఎన్జీపై కిలోకు 34.4 కిలోమీటర్లు మైలేజీ ఇస్తుంది. ఈఎంఐ సుమారు 7,500 నుంచి ఉంటుంది. 20వేల జీతం ఉన్నవారికి ఇది మంచి డీల్ అని చెప్పాలి. 

మారుతి వ్యాగనార్ : ఈ కారును భారత్ టాల్ బాయ్ అని పిలుస్తారు. 5 మంది ఉన్న కుటుంబం ఈజీగా ప్రయాణించవచ్చు. దీని ధర రూ 4.99 నుంచి రూ. 6.84లక్షల మధ్య ఉంటుంది. లీటర్ పెట్రోల్ కు  20కిలోమీటర్లు ఇస్తుంది. సీఎన్జీ అయితే కిలోకు  33కిలోమీటర్ల మైలేజీ ఇస్తుంది. దీని నెలలవారీ ఈఎంఐ 7 వేల నుంచి 8వేల మధ్య ఉంటుంది. మీకు నెలజీతం 30వేలు  అయితే ఈజీగా మెయింటనెన్స్ చేయవచ్చు. 

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

