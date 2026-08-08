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రూ.8 లక్షల బడ్జెట్‌లో టాప్ 4 కార్లు.. 5-స్టార్ సేఫ్టీ, 24 కి.మీ మైలేజ్ వచ్చే బెస్ట్ ఫ్యామిలీ కార్లు ఇవే..!

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 08, 2026, 05:16 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 05:16 PM IST

Tata Nexon vs Maruti Brezza vs Hyundai Venue vs Skoda Kylaq: సొంతంగా ఒక కారు కొనుగోలు చేయాలని ఆలోచిస్తున్నారా..? మీ బడ్జెట్ రూ.8 లక్షల పరిధిలో ఉండి.. కుటుంబ అవసరాలకు తగ్గట్టుగా ఉండే మంచి SUV కోసం చూస్తున్నట్లయితే మార్కెట్‌లో మంచి ఆకర్షణీయమైన మోడళ్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా మారుతి సుజుకి బ్రెజ్జా, టాటా నెక్సాన్, స్కోడా కైలాక్, హ్యుందాయ్ వెన్యూ కార్లు ఈ సెగ్మెంట్‌లో కస్టమర్లకు బెస్ట్ ఆప్షన్స్‌గా ఉన్నాయి.ధర, పర్ఫార్మెన్స్, మైలేజ్, సేఫ్టీ ఫీచర్ల పరంగా ఈ నాలుగు ప్రముఖ ఎస్‌యూవీల వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
 

Maruti Suzuki Brezza1/5

మారుతి సుజుకి బ్రెజ్జా

మారుతి సుజుకి బ్రెజ్జా (Maruti Suzuki Brezza)

మారుతి సుజుకి బ్రెజ్జా ధర రూ.7.39 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఇందులో 1.5-లీటర్ K15C పెట్రోల్ ఇంజిన్‌ను అందించారు. ఈ కారు లీటరుకు 17 నుంచి 20 కిలోమీటర్ల వరకు మైలేజ్ ఇస్తుంది. 9-ఇంచుల టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్, ఎలక్ట్రిక్ సన్‌రూఫ్, హెడ్స్-అప్ డిస్‌ప్లే, వైర్‌లెస్ ఛార్జర్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ప్రయాణికుల భద్రత కోసం 6 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, ABS, EBD, ESP వంటి సేఫ్టీ ఫీచర్లను పొందుపరిచారు. తక్కువ మెయింటెనెన్స్, మంచి రీసేల్ వ్యాల్యూ కోరుకునే వారికి ఇది సరైన ఛాయిస్. 

Tata Nexon2/5

టాటా నెక్సాన్

టాటా నెక్సాన్ (Tata Nexon)

సేఫ్టీ విషయంలో కాంప్రమైజ్ కాకూడదనుకునే వారికి టాటా నెక్సాన్ మంచి ఆప్షన్. ఈ కారు ధర రూ.7.39 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ఉంటుంది. ఇది 1.2-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్,  1.5-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది. పెట్రోల్ వేరియంట్ లీటరుకు 17 నుంచి 17.5 కిలోమీటర్ల మైలేజ్ ఇస్తుండగా.. డీజిల్ వేరియంట్ ఏకంగా 23 నుంచి 24 కిలోమీటర్ల వరకు మైలేజ్ అందిస్తుంది. సేఫ్టీలో 5-స్టార్ రేటింగ్ సాధించిన ఈ కారులో స్టాండర్డ్‌గా 6 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు ఉంటాయి. అంతేకాకుండా 10.25-ఇంచుల టచ్‌స్క్రీన్, డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, 360-డిగ్రీ కెమెరా, వెంటిలేటెడ్ సీట్లు వంటి ఆధునిక సౌకర్యాలు ఉన్నాయి.  

Skoda Kylaq3/5

స్కోడా కైలాక్

స్కోడా కైలాక్ (Skoda Kylaq)

ప్రీమియం యూరోపియన్ డిజైన్, పవర్‌ఫుల్ ఇంజిన్ అనుభూతిని ఇష్టపడే వారి కోసం స్కోడా కైలాక్ అందుబాటులో ఉంది. దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ.7.59 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఇందులో 1.0-లీటర్ TSI టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఉంది. ఇది లీటరుకు 18 నుంచి 19 కిలోమీటర్ల మైలేజ్ ఇస్తుంది. లాంగ్ ట్రిప్స్ వేళ్లే కుటుంబాల కోసం ఇందులో 446 లీటర్ల భారీ బూట్ స్పేస్ కేటాయించారు. 10.1-ఇంచుల టచ్‌స్క్రీన్, ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, 6 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, రోల్‌ఓవర్ ప్రొటెక్షన్ వంటి ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి.

Hyundai Venue4/5

హ్యుందాయ్ వెన్యూ

హ్యుందాయ్ వెన్యూ (Hyundai Venue)

స్టైలిష్ డిజైన్, లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ ప్రాధాన్యత వారికి హ్యుందాయ్ వెన్యూ బాగా సెట్ అవుతుంది. ఈ కారు ప్రారంభ ధర రూ.7.99 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్). ఇది 1.2-లీటర్ పెట్రోల్, 1.0-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్, 1.5-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్ వేరియంట్లలో లభిస్తుంది. ఇంజిన్ మోడల్‌ను బట్టి లీటరుకు 17 నుంచి 21 కిలోమీటర్ల వరకు మైలేజ్ ఇస్తుంది. 8-ఇంచుల టచ్‌స్క్రీన్, బ్లూలింక్ కనెక్టెడ్ కార్ టెక్నాలజీతో పాటు అధునాతన లేవల్-2 ADAS సేఫ్టీ ఫీచర్లు, 6 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు ఈ కారు ప్రత్యేకత.

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తక్కువ నిర్వహణ ఖర్చులతో మైలేజ్ కావాలంటే బ్రెజ్జా, బెటర్ సేఫ్, డీజిల్ ఆప్షన్ కోసం నెక్సాన్, విశాలమైన స్పేస్, డ్రైవింగ్ కంఫర్ట్‌కి కైలాక్, ఆధునాతన సేఫ్టీ టెక్నాలజీ కోరుకునేవారు వెన్యూ మోడల్‌ను ఎంచుకోవచ్చు.  

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