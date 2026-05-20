Best Cars Under 10 Lakh: మిడిల్ క్లాస్ జేబుకు చిల్లు పడకుండా.. రూ. 10లక్షల లోపే బెస్ట్ ఫ్యామిలీ కార్లు.. సేఫ్టీలో నెంబర్ 1.. మైలేజీలో కింగ్స్..!!

Published: May 20, 2026, 08:59 AM IST|Updated: May 20, 2026, 08:59 AM IST

Best Cars Under 10 Lakh: మన దేశంలో సామాన్య మధ్యతరగతి కుటుంబాలు కారు కొనుగోలు చేయాలంటే మొదటగా చూసేది బడ్జెట్. లక్షల రూపాయలు పెట్టి లగ్జరీ కార్లు కొనుగోలు చేసే సామర్థ్యం వారిలో ఉండదు. అలాంటి వారిని టార్గెట్ చేస్తూ.. ఎన్నో కంపెనీలు బడ్జెట్ లోనే ఎన్నో మోడల్స్ ను మార్కెట్లోకి లాంచ్ చేస్తున్నాయి కార్ల కంపెనీలు. ప్రస్తుత రోజుల్లో రూ. 10లక్షలలోపు ధర ఉండే కార్లను కొనుగోలు చేసేందుకు మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీలు సెర్చ్ చేస్తున్నాయి. 2026 మే నాటికి భారత ఆటో మొబైల్ మార్కెట్లో ఈ బడ్జెట్ పరిధిలో దాదాపు 52 మోడల్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. 
 

10లక్షల లోపు బడ్జెట్ లో చూస్తే మొదటగా అందరి కళ్లు మారుతీ సుజుకీ, టాటా మోటార్స్ కంపెనీలపై ఉంటాయి.  మిడిల్ క్లాస్ కారు కొనాలనే కలను  నిజం చేసింది కూడా ఈ కంపెనీలే అని చెప్పాలి. అందుకే ఈ రెండు కంపెనీలు కూడా అగ్రగామిగా కొనసాగుతున్నాయి. 13 మోడళ్లతో మారుతీసుజుకీ తన ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. టాటా మోటార్ 9 మోడళ్లతో దూసుకుపోతోంది. లేటేస్ట్ ఫీచర్లు, మెరుగైన సేఫ్టీ, ఎలక్ట్రిక్ ఇంజన్లతో ఈ విభాగం కేవలం బడ్జెట్ కు మాత్రమే పరిమితం అవ్వగుండా ప్రీమియం ఫీలింగ్ కూడా అందిస్తోంది. 

కారు కొనాలనుకునేవారు తక్కువ ధరే కాదు.. వెహికల్ వర్త్, సేఫ్టీ కూడా ఆశిస్తున్నారు. గతంలో బడ్జెట్ కార్లలో సేఫ్టీ విషయంలో రాజీపడేవారు. కానీ ఇప్పుడు మారుతీ డిజైర్, టాటా పంచ్, ఆల్ట్రోజ్ వంటి కార్లు 5 స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్ తో మనకు ముందుకు వచ్చాయి. ఇక పెట్రోల్ ధరలు భారీగా పెరగడంతో బెస్ట్ మైలేజీ ఇచ్చే వెహికల్ కోసం వెతుకుతున్నారు. మారుతీ సుజుకీ డిజైర్ లీటర్ కు 337 కిలోమీటర్ల మైలేజీ ఇస్తూ నెంబర్ వన్ ప్లేస్ లో ఉంది. 

ఇక మీరు 10 లక్షలలోపు కారు కొనాలనుకుంటే టాటా పంచ్, హ్యుందాయ్ ఎక్ట్సర్, కియో సైరస్  కేటగిరిలో దూసుకుపోతున్నాయి. లగ్జరీ జర్నీ, డిగ్నిటీ కోసం సెడాన్లు అంటే ఇష్టపడేవారికి మారుతీ డిజైర్, టయోటా గ్లాంజా, హోండా ఆమేజ్ వంటి కార్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.  

2026లో పాత కార్లు కొత్త హంగులతో తీసుకువచ్చేందుకు కంపెనీలు రెడీగా ఉన్నాయి. త్వరలోనే మారుతీ సుజుకీ బ్రెజ్జా, టాటా న్యూ నెక్సాన్, హ్యుందాయ్ ఎక్ట్సర్ ఫేస్ లిస్ట్ వంటి కార్లు మార్కెట్లోకి లాంచ్ కాబోతున్నాయి. ఎన్ని కార్లు ఎన్ని విధాలుగా ఆకట్టుకునే విధంగా మీరు కొనే ముందు కొన్ని విషయాలను తప్పకుండా గుర్తుంచుకోవాలి. 

ఎక్కువ మైలేజీ కావాలంటే మారుతి డిజైర్,స్విఫ్ట్ వంటి సీఎన్జీ వేరియంట్స్ బెస్ట్. సేఫ్టీ పరంగా కూడా టాప్ ప్లేసులో ఉన్నాయి. ఈవీలు అయితే టాటా పంచ్, ఎంజీ కామెట్ బెస్ట్ ఆప్షన్స్ అని చెప్పవచ్చు. ఈ కార్లన్నీ కూడా మీ బడ్జెట్ 10 లక్షలలోపే అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఫీచర్ల విషయంలో లగ్జరీ కార్లతో పోటీ పడుతున్నాయి.   

మిడిల్ క్లాస్ ప్రజలు కారు కొనాలంటే ఒకేసారి మొత్తం చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. ఈఎంఐ కూడా అందిస్తున్నాయి బ్యాంకులు. రిజిస్ట్రేషన్, ఇన్సూరెన్స్ ఛార్జీల వల్ల ఎక్స్ షోరూమ్ ధర కంటే ఆన్ రోడ్డు ధర కాస్త ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆన్ రోడ్డు ధర గురించి మీ డీలర్ తో చర్చిస్తే కాస్త తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ఏ కారు కొన్నా కూడా టెస్ట్ డ్రైవ్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు.   

