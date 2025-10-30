English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Business Ideas: భార్యాభర్తలు కలిసి వ్యాపారం చేస్తే బంగారమే... నెలకు రూ. 50,000 ఆదాయం వచ్చే 5 బెస్ట్ బిజినెస్‌లు ఇవే..!!

Highly Profitable Business Ideas: కలిసి ఉంటే కలదు సుఖం అని పెద్దలు అంటుంటారు. భార్య భర్తలు ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకుని ముందుకు సాగుతుంటే ఆ కుటుంబం అంతా కూడా ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఆర్థికపరమైన విషయాల్లో భర్తకు భార్య..భార్యకు భర్త తోడుగా, అండగా నిలుస్తే.. అంతకంటే అద్రుష్టం మరొకటి ఉండదు. అయితే నేటి కాలంలో ఖర్చులు భారీగా పెరిగాయి. ఉద్యోగాలు చేస్తే చాలీచాలని జీతాలు. భర్త ఒకరే కష్టపడితే వచ్చే జీతం పిల్లలు ఫీజులు, ఇంట్లో సరుకులకు సరిపోని పరిస్థితి. అందుకే చాలా మంది జంటలు ఇద్దరూ ఉద్యోగాలు చేస్తూ భవిష్యత్తుకు భరోసా కల్పించుకుంటున్నారు.

అయితే ఈ మధ్యకాలంలో ఉద్యోగాలు ఎప్పుడు ఉంటాయో ఎప్పుడు ఊడుతాయో అర్థం కాని పరిస్థితి నెలకొంది. ముఖ్యంగా సాఫ్ట్ వేర్ ఉద్యోగులు అయితే నిమిషం ఒక గడియాల కాలం వెళ్లదీస్తున్నారు. భార్య కూడా ఉద్యోగం చేస్తే ఇంట్లో పిల్లలను, ఇంటి బాధ్యతలను చూసుకునేవారు లేక కుటుంబం ఆగమాగం అవుతోంది. అందుకే అలాంటి వారికోసం కొన్ని మంచి బిజినెస్ ఐడియాలను తీసుకువచ్చాం. ఈ వ్యాపారాలను భార్యభర్తలు ఇద్దరూ కలిసి చేసుకుంటే మంచి ఆదాయం ఆర్జించవచ్చు. ఇంటి బాధ్యతలు, పిల్లలను చూసుకుంటూ ఈ వ్యాపారం చేసుకుంటే లాభాలే లాభాలు ఉంటాయి. ఏ వ్యాపారమైనా మొదట్లో కాస్త కష్టం అనిపించినా అందులో మెలకువలు తెలుసుకుంటే దానికి మించిన ఆస్తి మరొకటి ఉండదు.

అలాంటి వ్యాపారాల్లో క్లౌడ్ కిచెన్‌లు, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీలు ఇలాంటి వ్యాపారాలను తక్కువ పెట్టుబడితో ఇంటి నుండే ప్రారంభించి గణనీయమైన ఆదాయాన్ని పొందవచ్చు. ఉదయం నుండి సాయంత్రం వరకు, బాస్‌లు వారిని తిట్టడం, ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు, నెలలవారీ ఖర్చులు పెరుగుతున్నాయి. కానీ జీతాలు ఎప్పుడూ పెరగడం లేదు. అటువంటి పరిస్థితిలో, చాలా మంది జంటలు తమ సొంత వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాలని ఆలోచిస్తారు. భార్యాభర్తలు కలిసి వ్యాపారం చేస్తే, ఆనందం రెట్టింపు అవుతుంది.  

  మొదటి ఐడియా క్లౌడ్ కిచెన్.. అంటే రెస్టారెంట్ ఏర్పాటు చేయకుండా ఆన్‌లైన్‌లో ఆహారాన్ని వండటం, డెలివరీ చేయడం. మీ భార్య మంచి రుచికరమైన వంటకాలు చేసినట్లయితే.. భర్త వాటిని అమ్మవచ్చు. జొమాటో, స్విగ్లీ వంటి డెలివరీ యాప్స్ ద్వారా కనెక్ట్ అవ్వవచ్చు. అయితే దీనికి కావాల్సిందల్లా వంటగది, రిఫ్రిజిరేటర్ కొన్ని పాత్రలు. వీటికి 50వేల నుంచి లక్షల రూపాయల ఖర్చు అవుతుంది. మీ ఇంట్లో ప్రతిరోజూ వండే రుచికరమైన వంటను నలుగురికి రుచి చూపించినట్లయితే మీకు మంచి వ్యాపారం అవుతుంది. ప్రతినెలా మంచి లాభాలను పొందవచ్చు.  

  ఇది సోషల్ మీడియా యుగం, చిన్న వ్యాపారాలు తమ దుకాణాలను ఇన్‌స్టాగ్రామ్ లేదా ఫేస్‌బుక్‌లో ప్రమోట్ చేసుకోవాలనుకుంటాయి. భార్యభర్తలు కలిసి ఈ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించవచ్చు. భర్త కంటెంట్‌ను క్రియేట్ చేస్తే, భార్య గ్రాఫిక్స్, పోస్ట్‌లను చేస్తుంది. దీనికి ల్యాప్‌టాప్, ఇంటర్నెట్ అవసరం; ఒకరు 20,000-30,000 రూపాయలతో ప్రారంభించవచ్చు. మీరు ఈ కోర్సులు చేయడం ద్వారా కూడా నేర్చుకోవచ్చు. మీరు కాన్వా వంటి ఉచిత సాధనాలను ఉపయోగించవచ్చు. డిమాండ్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది, స్థానిక దుకాణాలు, కోచింగ్ సెంటర్లు అన్నీ క్లయింట్‌లుగా మారతాయి. ఒక క్లయింట్ నుండి నెలకు 5,000-10,000 రూపాయలు వసూలు చేయండి. మీరు ఇంట్లో కూర్చొని 5-6 క్లయింట్‌ల నుండి 40,000-50,000 రూపాయలు సంపాదించవచ్చు.  

  మీరు కొవ్వొత్తులు, సబ్బులు లేదా నగలు తయారు చేయడం వంటి చేతితో తయారు చేసిన ఉత్పత్తులను విక్రయించడం, వాటిని ఆన్‌లైన్‌లో అమ్మడంపై కూడా పని చేయవచ్చు. పండుగల సమయంలో ఈ వస్తువులకు డిమాండ్ విపరీతంగా పెరుగుతుంది. వస్తువుల ధర 10,000 నుండి 20,000 రూపాయల మధ్య ఉంటుంది. మీరు Etsy లేదా Amazonలో కూడా ఒక దుకాణాన్ని తెరవవచ్చు. ఒక సెట్ రూ. 100 కి అమ్మితే, లాభం 50-60 శాతం ఉంటుంది. మీరు నెలకు రూ. 20,000-30,000 సులభంగా సంపాదించవచ్చు.  

  ఆఫీసులకు వెళ్లేవారు ఇంట్లో వండిన భోజనాన్ని మిస్ అవుతారు. క్లౌడ్ కిచెన్‌ల మాదిరిగానే కానీ చిన్న స్థాయిలో ఉండే క్లౌడ్ కిచెన్‌లు మీకు పెద్ద మొత్తంలో సంపాదించడంలో సహాయపడతాయి. మీ భార్య వంట చేయగలదు, భర్త డెలివరీలు, చందాలను నిర్వహించగలడు. పెట్టుబడి టిఫిన్ బాక్సుల ఖర్చుతో సహా 30,000-40,000 రూపాయలు ఉంటుంది. మీ కాలనీలో 20-30 మంది కస్టమర్లను మీరు కనుగొనగలిగితే, మీరు రోజుకు 500-1000 రూపాయలు సంపాదించవచ్చు. నెలవారీ టర్నోవర్ 20,000-25,000 రూపాయలు కావచ్చు.  

భార్యాభర్తలు కొంతమంది పిల్లలకు ఇంటి నుండి ట్యూటరింగ్ లేదా ఆన్‌లైన్ కోచింగ్ ప్రారంభించవచ్చు. పెట్టుబడి చాలా తక్కువ. మీరు జూమ్‌లో తరగతులు నిర్వహించవచ్చు. పాఠశాల పరీక్షల సమయంలో డిమాండ్ గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుంటుంది. మీరు ప్రతి విద్యార్థికి నెలకు 2,000-5,000 రూపాయలు 10 మంది విద్యార్థులకు 15,000-20,000 రూపాయలు వసూలు చేయవచ్చు. ఈ ఆలోచనలు తక్కువ రిస్క్ కలిగి ఉంటాయి, భార్యాభర్తల మధ్య బంధాన్ని బలోపేతం చేస్తాయి కుటుంబానికి గణనీయమైన ఆదాయ వనరులను కూడా అందిస్తాయి.  

