Best EV cars under 15 lakhs: పెట్రోల్ తిప్పలు తప్పినట్లే..రూ. 15 లక్షల లోపే బెస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ కార్లు.. ఫీచర్లు చూస్తే ఫిదా అవ్వాల్సిందే..!!

Best EV cars under 15 lakhs: ప్రస్తుతం భారతీయ రోడ్లపై ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల సందడి పెరుగుతోంది. పెరుగుతున్న చార్జింగ్ మౌలిక సదుపాయాలు.. కంపెనీలు అందిస్తున్న అధునాతన ఫీచర్లు కస్టమర్లను ఈవీల వైపు ఆకర్షిస్తున్నాయి. మీరు రూ. 15 లక్షల లోపు బడ్జెట్‌లో మంచి ఎలక్ట్రిక్ కారును ఇంటికి తెచ్చుకోవాలనుకుంటే.. మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న టాప్ మోడల్స్ వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. అవేవో చూద్దాం. 
 
 Tata Punch.ev : టాటా మోటార్స్ నుండి వచ్చిన ఈ మైక్రో-ఎస్‌యూవీ ప్రస్తుతం ఎలక్ట్రిక్ కార్ల మార్కెట్లో రారాజుగా దూసుకుపోతోంది. దీని ప్రారంభ ధర సుమారు రూ. 9.69 లక్షల వద్ద ఉంటుంది. ఈ కారులో 360-డిగ్రీ కెమెరా, వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్, సన్‌రూఫ్ వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లు ఉన్నాయి. బ్యాటరీ ప్యాక్ సామర్థ్యాన్ని బట్టి ఇది ఒకసారి ఛార్జ్ చేస్తే 315 కి.మీ నుండి 421 కి.మీ వరకు ప్రయాణించే వీలు కల్పిస్తుంది. సేఫ్టీ, స్టైల్ రెండింటినీ కోరుకునే వారికి ఇది సరైన ఎంపిక.

MG Windsor EV: విలాసవంతమైన ప్రయాణాన్ని ఇష్టపడే వారికి ఎంజీ విండ్సర్ ఈవీ ఒక అద్భుతమైన ఆప్షన్. దీని ధర సుమారు రూ. 14 లక్షల నుండి ప్రారంభమవుతుంది. ఈ కారులో  లాంజ్  వంటి విశాలమైన క్యాబిన్ అనుభవం లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా  బ్యాటరీ యాజ్ ఎ సర్వీస్ మోడల్ ద్వారా బ్యాటరీ ధరను మినహాయించి.. కేవలం కారు ధరకే దీనిని కొనుగోలు చేసే వెసులుబాటును కంపెనీ కల్పిస్తోంది. ఫీచర్ల పరంగా ఇది సెగ్మెంట్‌లోనే టాప్ క్లాస్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.

Tata Nexon.ev: భారతదేశంలో అత్యధికంగా అమ్ముడవుతున్న ఎలక్ట్రిక్ SUVగా టాటా నెక్సాన్.ఇవి గుర్తింపు పొందింది. దీని ప్రారంభ ధర సుమారు రూ. 12.49 లక్షలుగా ఉంది. ఈ కారులో అధునాతన సేఫ్టీ ఫీచర్లు, అద్భుతమైన పెర్ఫార్మెన్స్ లభిస్తాయి. బ్యాటరీ రేంజ్ విషయానికి వస్తే, ఒకసారి ఫుల్ ఛార్జ్ చేస్తే 325 కి.మీ నుండి 465 కి.మీ వరకు మైలేజీని అందిస్తుంది. ప్రీమియం ఎస్‌యూవీ అనుభూతిని కోరుకునే మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఇది మొదటి ప్రాధాన్యతగా నిలుస్తోంది.  

బడ్జెట్ ధరలో ఇతర ఎంపికలు: తక్కువ ధరలో కారు కావాలనుకునే వారి కోసం ఎంజీ కామెట్ ఈవీ (MG Comet EV) కేవలం రూ. 6.99 లక్షల ధరతో 230 కి.మీ రేంజ్‌ను అందిస్తోంది. అలాగే, టాటా నుండి వచ్చిన టియాగో.ఇవి (Tiago.ev) రూ. 7.99 లక్షల ధరతో 250 నుండి 315 కి.మీ రేంజ్‌ను కలిగి ఉంది. ఫ్రెంచ్ కంపెనీ సిట్రోయెన్ అందిస్తున్న eC3 మోడల్ రూ. 12.90 లక్షల ధరతో 320 కి.మీ రేంజ్‌ను ఇస్తోంది. ఈ కార్లన్నీ పట్టణ ప్రాంతాల్లో నిత్యం ప్రయాణించే వారికి ఎంతో పొదుపుగా ఉంటాయి.

మార్చి నెలలో కొనుగోలు ప్రయోజనాలు: ప్రస్తుతం ఆర్థిక సంవత్సరాంతం కావడంతో సిట్రోయెన్ వంటి కంపెనీలు తమ ఈవీలపై రూ. 40,000 నుండి రూ. 1,50,000 వరకు భారీ డిస్కౌంట్లను అందిస్తున్నాయి. దీనికి తోడు ఎస్‌బిఐ వంటి బ్యాంకులు ఎలక్ట్రిక్ కార్ల కోసం ప్రత్యేకంగా  గ్రీన్ కార్ లోన్  పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నాయి. ఇందులో సాధారణ వడ్డీ రేట్ల కంటే సుమారు 0.50శాతం వరకు తక్కువ వడ్డీకే రుణాలు లభిస్తాయి. పెట్రోల్ కార్లతో పోలిస్తే వీటి నిర్వహణ ఖర్చు కిలోమీటరుకు కేవలం రూ.1.50 లోపే ఉండటం వల్ల దీర్ఘకాలంలో భారీగా డబ్బు ఆదా అవుతుంది.

