/Best Electric Cycles: హెల్మెట్, లైసెన్స్, రిజిస్ట్రేషన్ అక్కర్లేదు.. పెట్రోల్ ఖర్చే లేదు.. రూ. 30వేల బడ్జెట్లోనే అదిరిపోయే టూవీలర్..!!

Best Electric Cycles: ఈ రోజుల్లో సిటీల్లో నివసించేవారికి అతిపెద్ద సమస్య ట్రాఫిక్. దీనికి తోడు భారీగా పెరిగిన పెట్రోల్, డీజీల్ ధరలు.. ఇవన్నీ కూడా సగటు సామాన్యుడికి నరకం చూపిస్తున్నాయి. ఇవే కాదు బైకులు, కార్లు పార్కింగ్ చేసుకునేందుకు స్థలం కూడా పెద్ద సమస్యే అని చెప్పాలి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో రోజువారీ ప్రయాణాలకు, ఆఫీసులకు వెళ్లేవారు, చిన్న చిన్న అవసరాలకు ఎలక్ట్రిక్ సైకిల్లు ఒక అద్భుతమైన ప్రత్యామ్నాయంగా మారాయని చెప్పాలి. ఇవి పర్యావరణానికి మేలు చేయడమే కాదు.. వీటిని నడిపించేందుకు కూడా భారీ మొత్తంలో ఖర్చు చేయాల్సిన అవసరం లేదు.
ఈ సైకిళ్లలో ఉండే పెడల్ అసిస్టెడ్ టెక్నాలజీతో మనకు తెలియకుండానే శరీరానికి వ్యాయామం కూడా లభిస్తుంది. అన్నింటికంటే బిగ్ రిలీఫ్ ఏంటంటే.. తక్కువ వేగంతో ఎలక్ట్రిక్ సైకిల్లను నడిపించేందుకు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, హెల్మెట్, రిజిస్ట్రేషన్ అక్కర్లేదు. మార్కెట్లో అధిక డిమాండ్ ఉన్న అలాంటి కొన్ని సైకిళ్ల మోడల్స్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
వోల్ట్ బైక్ మ్యాక్స్ ప్రో: తక్కువ ధర, ఎక్కువ మైలేజీ... అత్యధిక ఫీచర్లు ఇచ్చే ఈ సైకిల్ కొనాలనుకునేవారికి వోల్ట్ బైక్ మ్యాక్స్ ప్రో మంచి ఎంపిక అని చెప్పాలి. అన్ని వయస్సు వారికి ఈ సైకిల్ సెట్ అయ్యే విధంగా డిజైన్ చేశారు. దీనిలో 250 వాట్ల బిఎల్డీసీ మోటార్ ఉంది. దీనికి పవర్ అందించేందుకు 36 వోల్ట్స్ 7.5ఏహెచ్ బ్యాక్ ప్యాక్ ను అందించారు. ఈ సైకిల్ ను ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే ఏకంగా 70కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణిస్తుంది. గంటకు 25కిలోమీటర్లు దూసుకుపోతోంది. దీని ధర రూ. 23,990. డ్యూయల్ డిస్క్ బ్రేకులు, మూడు రైడింగ్ మోడ్స్, స్మార్ట్ డిస్ప్లే, అలారం వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
ఇ మోటార్డ్ ఎక్స్ 1 స్టైలిష్ లుక్ తోపాటు బెస్ట్ పర్ఫామెన్స్ కోరుకునే వారికి ఇ మోటార్డ్ ఎక్స్ 1 సైకిల్ బెస్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది. దీని ఫ్రేమ్ ను హై క్వాలిటీతో డిజైన్ చేశారు. అందుకే ఈ సైకిల్ బలంగా ఉంటుంది. కంపెనీ ఏకంగా 5ఏళ్ల వారంటీ కూడా ఇస్తోంది. దీనిలో 7.65 ఎహెచ్ రిమూవల్ బ్యాటరీ ఉంది. కేవలం 4 గంటల్లోనే ఫుల్ ఛార్జ్ చేయవచ్చు. ఒకసారి ఫుల్ ఛార్జీ చేస్తే 35కిలోమీటర్ల మైలేజీ ఇస్తుంది. ఈ సైకిల్ ధర రూ. 25,999.
హీరో లెక్ట్రో వై 3 ప్లస్ భారతీయ సైకిల్ మార్కెట్లో నెంబర్ వన్ బ్రాండ్ హీరో నుంచి వచ్చిన సూపర్ మోడల్ సైకిల్ ఇది. బ్రాండ్ వ్యాల్యూతోపాటు మంచి కంఫర్ట్ కోరుకునేవారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్. ఈ సైకిల్ ధర 29, 990. దీనిలో 7.4ఏహెచ్ బ్యాటరీ ఉంది. సింగిల్ ఛార్జీతో 40కిలోమీటర్లు ప్రయాణిస్తుంది. గుంతల రూడ్లపై ప్రయాణం చాలా ఈజీగా సాగుతోంది.
వోల్ట్ బైక్ ఫోల్డబుల్ ఎలక్ట్రిక్ ఎడిషన్ సిటీల్లో ఉండే వారికి పార్కింగ్ ప్రాబ్లమ్ ఉంటుంది. అలాంటి వారి కోసం డిజైన్ చేసిందే ఈ సైకిల్. అవసరం లేనప్పుడు దీన్ని మడతపెట్టుకుని ఇంట్లో ఓ మూలన పెట్టుకోవచ్చు. కారు డిక్కీలో కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఇది రెండు బ్యాటరీలతో లభిస్తుంది. దీని ధర రూ. 29,990.
హెర్య్కులస్ శూరవీర్ పాతకాలపు రెట్రో స్టైల్ డిజైన్ను ఇష్టపడే వారికోసం ఈ సైకిల్ అద్భుత అవకాశం అని చెప్పాలి. క్లాసిక్ వింటేజ్ లుక్ ను ఆధునిక ఎలక్ట్రిక్ టెక్నాలజీతో అద్భుతంగా మిక్స్ చేసి వస్తుంది. పూర్వకాలంలో వచ్చిన రేసింగ్ లేదా ర్యాలీ సైకిళ్ల డిజైన్ ఆధారంగా దీన్ని తయారు చేశారు. ఈ సైకిల్ ధర రూ. 22.999మాత్రమే.