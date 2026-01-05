Best Engineering Branch 2026: ఈ రోజుల్లో ఇంజనీరింగ్ అనగానే చాలా మందికి ముందుగా గుర్తొచ్చేవి రెండు బ్రాంచ్లు మాత్రమే. అవి కంప్యూటర్ సైన్స్ (CS), ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ (IT). స్కూల్ దశ నుంచే మంచి జీతం కావాలంటే CS లేదా IT తప్పనిసరి అనే మాట విద్యార్థుల మనసుల్లో బలంగా నాటుకుపోయింది. అందుకే ఈ బ్రాంచ్లలో సీట్ల కోసం పోటీ విపరీతంగా పెరిగింది. కానీ వాస్తవ పరిస్థితి చూస్తే… ప్రతి CS లేదా IT విద్యార్థికి భారీ ప్యాకేజీతో ఉద్యోగం వస్తుందనే గ్యారంటీ మాత్రం లేదు. కేవలం కోడింగ్ నేర్చుకుంటే చాలు అన్న రోజులు చాలా కాలం క్రితమే ముగిశాయి.
గత కొన్ని ఏళ్లుగా కంప్యూటర్ సైన్స్, ఐటీ బ్రాంచ్ల్లో చేరే విద్యార్థుల సంఖ్య భారీగా పెరిగింది. దీని వల్ల ఉద్యోగాల కోసం పోటీ మరింత తీవ్రమైంది. ఇప్పుడు మంచి కంపెనీలో అవకాశం రావాలంటే డిగ్రీ ఒక్కటే సరిపోవడం లేదు. కొత్త టెక్నాలజీలపై అవగాహన, ప్రత్యేక నైపుణ్యాలు, ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవుతూ నేర్చుకునే అలవాటు తప్పనిసరిగా మారింది. ఈ పరిస్థితుల్లో చాలా మంది విద్యార్థులు ఇతర ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచ్ల వైపు దృష్టి మళ్లిస్తున్నారు. స్కిల్కు విలువ ఉండే, కానీ జనసమూహం తక్కువగా ఉన్న శాఖలు మళ్లీ ఆకర్షణీయంగా మారుతున్నాయి.
అలాంటి బ్రాంచ్లలో ముఖ్యంగా ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ (ECE) మళ్లీ చర్చలోకి వచ్చింది. ఒకప్పుడు ఈ శాఖ అంటే సర్క్యూట్లు, కమ్యూనికేషన్ సబ్జెక్టులకే పరిమితం అన్న భావన ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది.
సెమీకండక్టర్స్, VLSI, ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్, 5G టెక్నాలజీ, ఐఓటీ, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు, ఆటోమేషన్ వంటి ఆధునిక రంగాల్లో ECE ఇంజనీర్లకు పెద్ద పాత్ర ఉంది. మనం రోజూ ఉపయోగించే స్మార్ట్ఫోన్లు, ఇంటర్నెట్ పరికరాలు, ఉపగ్రహాలు, స్మార్ట్ కార్లు ఇవన్నీ ECE పరిజ్ఞానం లేకుండా సాధ్యం కాదు.
దేశంలోని IITలు, IIITలు, ప్రముఖ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీల్లో చదువుతున్న ECE విద్యార్థులకు మంచి డిమాండ్ ఉంది. Apple, Nvidia, Qualcomm, Intel, Texas Instruments వంటి ప్రపంచ స్థాయి కంపెనీలు ఈ బ్రాంచ్ నుంచి నేరుగా రిక్రూట్ చేస్తున్నాయి. కొన్నిసార్లు ఈ బ్రాంచ్లో అత్యధిక ప్యాకేజీలు కోట్లలో ఉండటం కూడా వార్తల్లో నిలుస్తోంది.
భవిష్యత్తు కోణంలో చూస్తే ECE ఒక బలమైన ఎంపిక. ఆటోమేషన్, స్మార్ట్ టెక్నాలజీలు ప్రతి రంగంలోకి వస్తున్నాయి. దీని వల్ల ఈ రంగంలో నిపుణుల అవసరం మరింత పెరుగుతుంది. మొదటి ఉద్యోగంలోనే రూ.7 నుంచి రూ.12 లక్షల వరకు ప్యాకేజీలు లభిస్తున్నాయి. అనుభవం పెరిగే కొద్దీ ఆదాయం కూడా వేగంగా పెరుగుతుంది. అందుకే కేవలం CS, IT మాత్రమే కాదు… ECEని కూడా మంచి భవిష్యత్తు ఉన్న ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచ్గా విద్యార్థులు సీరియస్గా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది.