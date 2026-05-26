/Best EV SUVs under 10 Lakhs: పెట్రోల్ సెంచరీ దాటితే ఏంటి? ఒక్కసారి చార్జ్ చేస్తే హైదరాబాద్ TO విజయవాడ.. రూ. 10 లక్షలకే దొరుకుతున్న లగ్జరీ ఈవీ కార్లు..!!

Best EV SUVs under 10 Lakhs: భారత ఆటోమొబైల్ రంగంలో ఎలక్ట్రిక్ ఎస్ యూవీల హవా షురూ అయ్యింది. టాటా, మహీంద్రా, మారుతీ వంటి దిగ్గజ కంపెనీలు అందిస్తున్న బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ ఈవీల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
దేశంలో పెట్రోల్, డీజీల్ ధరలు చుక్కలను తాకుతున్నాయి. ధరలు భారీగా పెరుగుతున్న ఈ తరుణంలో సామాన్యుల నుంచి సెలబ్రిటీల వరకు ఎలక్ట్రిక్ కార్లను కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఎలక్ట్రిక్ కార్ల ధరలు కాస్త ఎక్కువగా అనిపించినా.. వాటి మెయింటనెన్స్ ఖర్చులు, మంచి మైలేజీ ఇస్తుండటంతో వినియోగదారులు పెట్రోల్ కార్లకు బదులుగా ఈవీలను ఎంచుకుంటున్నారు. ఇంధనం పొదుపు చేయాలన్న భారత ప్రధాని మోదీ పిలుపు మేరకు విద్యుత్ వెహికల్స్ పై ప్రజల్లో ఆసక్తి మరింత పెరిగిందని చెప్పాలి. సామాన్యుల నుంచి విఐపీల వరకు ఆసక్తి చూపిస్తున్న ఈవీల గురించి తెలుసుకుందాం.
టాటా పంచ్ ఈవీ: ఈ కారు సామాన్యుడికి అందుబాటులో ఉండే ధరల్లో లభిస్తోంది. అందుకే ఇది బెస్ట్ ఎస్ యూవీగా నిలిచింది. తక్కువ ధరకు లభించడమే కాదు.. ఫీచర్స్ విషయంలోనూ దిగ్గజాలతో పోటీ పడుతోంది. ఈ ఈవీ కారు ఎక్స్ షోరూమ్ ధర రూ. 9.69 లక్షలుగా ఉంది.
సిట్రోయెన్ ఈసీ3 ఈ కారు బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ గా తనకంటూ ఒక మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. దీని ఎక్స్ షోరూమ్ ధర రూ. 12.90లక్షలు ఉంది. సుమారు 320 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇస్తుంది.
టాటా నెక్సాన్ ఈవీ దేశంలో అత్యధికంగా అమ్ముడుపోతున్న ఈవీల్లో టాటా నెక్సాన్ మొదటిస్థానంలో కొనసాగుతోంది. దీని ప్రారంభ ధర రూ. 12.49లక్షలు. ఒకసారి ఛార్జ్ చేస్తే దాదాపు 465 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇస్తుంది.
మహీంద్ర ఎక్స్ యూవీ 400 ఈవీ పవర్ ఫుల్ పెర్ఫామెన్స్ కోరుకునేవారికి మహీంద్రా బెస్ట్ అని చెప్పాలి. దీని ధర రూ. 15.49 లక్షల నుంచి ప్రారంభం అవుతుంది. 456 కిలోమీటర్ల వరకు రేంజ్ అందిస్తుంది.
మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా: ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ రంగంలో మారుతీ సుజుకీ వేస్తున్న పెద్ద అడుగు ఈ విటారా. దీని ప్రారంభ ధర రూ. 15.99లక్షలు. పెద్ద బ్యాటరీతో వస్తుంది. 500 కిలోమీటర్ల కంటే ఎక్కువ రేంజ్ అందిస్తుంది.