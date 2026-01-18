English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • FD Rates: సీనియర్ సిటిజన్లకు గొప్ప అవకాశం! ఈ 8 బ్యాంకులలో FDలకు భారీ వడ్డీ రేట్లు..!!

FD Rates: సీనియర్ సిటిజన్లకు గొప్ప అవకాశం! ఈ 8 బ్యాంకులలో FDలకు భారీ వడ్డీ రేట్లు..!!

Best FD schemes senior citizens: 2026లో ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ రేట్లు సీనియర్ సిటిజన్లకు మంచి ఊరట కలిగిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా 3 సంవత్సరాల కాలపరిమితి గల FDలపై కొన్ని స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంకులు 7.5 శాతం వరకు వడ్డీ రేట్లను అందిస్తూ ఆకర్షణీయంగా నిలుస్తున్నాయి. భద్రతతో పాటు స్థిరమైన ఆదాయం కోరుకునే 60 ఏళ్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సు ఉన్నవారికి ఇది మంచి అవకాశం. అందుకే ఆలస్యం చేయకుండా మీ బ్యాంక్ కూడా ఈ జాబితాలో ఉందో లేదో ఒకసారి పరిశీలించడం అవసరం. ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా ఎనిమిది స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంకులు సీనియర్ సిటిజన్ల కోసం ప్రత్యేక FD పథకాలతో మెరుగైన రాబడిని అందిస్తున్నాయి. ఈ బ్యాంకులు సాధారణ బ్యాంకులతో పోలిస్తే కొంచెం ఎక్కువ వడ్డీ రేట్లు ఇవ్వడం వల్ల, తక్కువ రిస్క్‌తో మంచి ఆదాయం ఆశించే వారికి ఇవి అనుకూలంగా మారాయి.
ఉత్కర్ష్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్: ఈ బ్యాంక్ సీనియర్ సిటిజన్లకు 3 సంవత్సరాల FDలపై గరిష్టంగా 7.50 శాతం వడ్డీని అందిస్తోంది. ప్రస్తుత మార్కెట్లో ఇది అత్యధిక రేట్లలో ఒకటిగా చెప్పవచ్చు. సరైన ఆర్థిక ప్రణాళికతో ఇక్కడ పెట్టుబడి పెడితే భద్రతతో పాటు మంచి లాభం పొందవచ్చు.

జన స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్: రిస్క్ తీసుకోకుండా సురక్షిత పెట్టుబడులకే ప్రాధాన్యం ఇచ్చే సీనియర్ సిటిజన్లకు జన స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ మంచి ఎంపిక. ఈ బ్యాంక్ 3 సంవత్సరాల FDలపై 7.50 శాతం వరకు వడ్డీని అందిస్తూ స్థిరమైన ఆదాయాన్ని హామీ ఇస్తోంది.  

స్లైస్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్: డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ మోడల్‌తో పనిచేసే స్లైస్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ 3 సంవత్సరాల ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లపై 7.50 శాతం వరకు వడ్డీ ఇస్తోంది. అధిక రేట్ల కారణంగా ఈ బ్యాంక్ పెట్టుబడిదారుల మధ్య వేగంగా ఆదరణ పొందుతోంది.  

సూర్యోదయ్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్: సూర్యోదయ్ బ్యాంక్ 3 సంవత్సరాల FDలపై సీనియర్ సిటిజన్లకు సుమారు 7.25 శాతం వరకు వడ్డీని అందిస్తోంది. ఈ బ్యాంక్ సాధారణ డిపాజిటర్లతో పాటు వృద్ధుల అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని వివిధ FD పథకాలను అందిస్తోంది.  

ఉజ్జీవన్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్: ఉజ్జీవన్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ 3 సంవత్సరాల కాలపరిమితి గల FDలపై సుమారు 7.20 శాతం వరకు వడ్డీని ఇస్తోంది. డిజిటల్ డిపాజిట్లు, ఆర్థిక చేరికపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టడం ఈ బ్యాంక్ ప్రత్యేకత.  

. ESAF స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్: ESAF స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ సీనియర్ సిటిజన్లకు 3 సంవత్సరాల FDలపై 7.00 శాతం వరకు వడ్డీని అందిస్తోంది. భద్రత, స్థిరమైన రాబడిపై దృష్టి పెట్టే ఈ బ్యాంక్ తక్కువ రిస్క్ కోరుకునే వారికి అనుకూలంగా ఉంటుంది.  

ఈక్విటాస్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్: ఈక్విటాస్ బ్యాంక్ 3 సంవత్సరాల FDలపై సుమారు 7.10 శాతం వడ్డీని ఇస్తోంది. అంతేకాదు, సీనియర్ సిటిజన్లకు అదనంగా 0.50 శాతం వడ్డీ లభించడం వల్ల మొత్తం రాబడి మరింత మెరుగవుతుంది.  

శివాలిక్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్: శివాలిక్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ 3 సంవత్సరాల FDలపై దాదాపు 6.75 శాతం వడ్డీని అందిస్తోంది. ఉత్తర భారతదేశంలో ఈ బ్యాంక్ మంచి పేరును సంపాదించుకుంది.  

FDలపై TDS ఎప్పుడు వర్తిస్తుంది? ఒకే బ్యాంకులో మీ FDల ద్వారా వచ్చే వార్షిక వడ్డీ ఆదాయం ₹1 లక్షను మించితే, ఆ మొత్తంపై బ్యాంక్ TDS (Tax Deducted at Source)ను కట్ చేస్తుంది. అయితే TDS అనేది అదనపు పన్ను కాదని గుర్తుంచుకోవాలి. మీరు మీ ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్ (ITR) దాఖలు చేసే సమయంలో, మీ మొత్తం పన్ను బాధ్యతను బట్టి ఈ TDS మొత్తాన్ని రీఫండ్‌గా క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు లేదా సర్దుబాటు చేసుకోవచ్చు. అర్హత ఉంటే రీఫండ్‌పై వడ్డీ కూడా లభిస్తుంది. 2026లో సీనియర్ సిటిజన్లకు 3 సంవత్సరాల FDలు భద్రతతో పాటు మంచి రాబడిని ఇచ్చే పెట్టుబడి ఎంపికగా నిలుస్తున్నాయి. సరైన బ్యాంక్‌ను ఎంచుకుని పెట్టుబడి పెట్టితే స్థిరమైన ఆదాయం పొందడం సాధ్యమే.

