Healthy Heart
మన శరీరంలో ముఖ్యమైన అవయవం గుండె.. ఇది సరిగా పనిచేయకపోతే చిన్న సమస్య కూడా పెద్దదిగా.. మారుతుంది. కాబట్టి గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడం చాలా అవసరం. జీవనశైలిలో మార్పులు.. సరైన ఆహార అలవాట్లు గుండెను బలంగా ఉంచుతాయి.
తాజా పండ్లు గుండెకు అత్యంత ఉపయోగకరంగా పనిచేస్తాయి. ముఖ్యంగా యాపిల్, ద్రాక్ష, దానిమ్మ, కమలాలు యాంటీ ఆక్సిడెంట్లతో నిండివుంటాయి. ఇవి రక్తప్రసరణను మెరుగుపరుస్తాయి.. గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి.
పాలకూర, బ్రోకలీ, బీట్రూట్ వంటి ఆకుకూరలు, కూరగాయలు గుండెకు బలాన్నిస్తాయి.. వీటిలో ఉండే ఫైబర్, ఖనిజాలు కొలెస్ట్రాల్ ను.. నియంత్రించి రక్తనాళాలను శుభ్రంగా ఉంచుతాయి.
బాదం, వాల్నట్స్, ఫ్లాక్స్ సీడ్స్ వంటి విత్తనాలు ఓమేగా-3 ఫ్యాటీ ఆసిడ్స్ తో నిండివుంటాయి. ఇవి చెడు కొవ్వును తగ్గించి ..గుండెకు రక్షణ కలిగిస్తాయి. ప్రతిరోజూ కొద్దిగా విత్తనాలు తింటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది.
బ్రౌన్ రైస్, ఓట్స్, మిల్లెట్స్ (జొన్న, రాగి, సజ్జ) లాంటి గింజలు గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి. ఇవి జీర్ణం తేలికగా అవుతాయి. బరువు తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. గుండె సమస్యలు వచ్చే అవకాశం తగ్గుతుంది.
మత్యం (సాల్మన్, సార్డిన్) లో ఉండే ఓమేగా-3 ఫ్యాటీ ఆసిడ్స్ గుండె ఆరోగ్యానికి ప్రత్యేకంగా మంచివి. వెజిటేరియన్లు పప్పులు, శనగలు, కందులు వంటివి తీసుకోవచ్చు. ఇవి గుండె బలాన్ని పెంచుతాయి.
మొత్తానికి గుండె ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే పండ్లు, కూరగాయలు, గింజలు, విత్తనాలు, చేపలు, పప్పులు తరచూ తినాలి. అధిక నూనె.. జంక్ ఫుడ్, ఎక్కువ ఉప్పు తీసుకోవడం తగ్గించాలి. క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం, సరైన నిద్ర, ఒత్తిడి నియంత్రణ కూడా గుండెను బలంగా ఉంచుతాయి.