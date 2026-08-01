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ప్రాణస్నేహితులకు ఫ్రెండ్‌షిప్ డే విషెస్, బెస్ట్ కోట్స్..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 01, 2026, 04:18 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 04:18 PM IST

Happy Friendship Day Wishes Telugu: రక్తబంధం కాకపోయినా ప్రతి కష్టసుఖాల్లో మనతో నడిచే ఏకైక బంధం స్నేహం.. ఈ అంతర్జాతీయ స్నేహితుల దినోత్సవం సందర్భంగా మీ చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలను, తీపి ముచ్చట్లను మీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్‌తో పంచుకుంటూ విషెస్ తెలపండి..

Heartfelt Happy Friendship Day Wishes: రక్త బంధం కాకపోయినప్పటికీ.. మన సంతోషాలు, బాధ్యతల్లో తోడు ఉండేది స్నేహితులు మాత్రమే.. మన జీవితంలో వారికున్న ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని వ్యక్తం చేయడానికి.. వారికి కృతజ్ఞతలు చెప్పడానికి ఈ ఫ్రెండ్‌షిప్ డే రోజు ఒక అద్భుతమైన అవకాశంగా.. భావించవచ్చు. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రతి ఏడాది ఆగస్టు నెలలో అంతర్జాతీయ స్నేహితుల దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటారు. మీరు కూడా మీ పాత జ్ఞాపకాలను మళ్లీ పంచుకోవడానికి ఇలా మీ స్నేహితులకు ఫ్రెండ్‌షిప్ డే శుభాకాంక్షలు పంపించండి..
 

Happy Friendship Day Quotes Telugu1/5

హ్యాపీ ఫ్రెండ్‌షిప్ డే

కష్టాల సుడిగుండంలో ఒంటరినై నిలిచిన వేళ.. నేనున్నానురా అని వెన్నుతట్టిన నీ ధైర్యమే నా ఊపిరి.. జీవితమనే నావకు లంగరులా నిలిచిన నా స్నేహితుడికి హ్యాపీ ఫ్రెండ్‌షిప్ డే..  

Friendship Day Wishes In Telugu2/5

హ్యాపీ ఫ్రెండ్‌షిప్ డే

కలసి తిరిగిన వీధులు.. పంచుకున్న టిఫిన్లు.. చిన్న విషయానికే చేసిన అల్లర్లు గొడవలు, మన స్నేహం ఒక తీపి జ్ఞాపకాల సమూహం.. ఇలాంటి స్నేహం వచ్చే జన్మలో కూడా ఉండాలని కోరుకుంటూ.. హ్యాపీ ఫ్రెండ్‌షిప్ డే..

Happy Friendship Day3/5

హ్యాపీ ఫ్రెండ్‌షిప్ డే

నింగికి నేల తోడైనట్లు.. వెన్నెలకు రేయి తోడైనట్లు.. నా ప్రతి క్షణానికి అందాన్ని ఇచ్చే నీ స్నేహానికి వందనం.. హ్యాపీ ఫ్రెండ్‌షిప్ డే, మై డియర్ ఫ్రెండ్..  

Friendship Day Wishes News4/5

హ్యాపీ ఫ్రెండ్‌షిప్ డే

కంటికి నలుసు పడితే కన్నీరు తప్పకుండా వస్తుంది.. కానీ జీవితంలో సమస్యలు వస్తే.. నా కన్నీటిని తుడవడానికి నీ చెయ్యి వస్తుంది.. ఇంతటి మంచి మనసున్న నా ప్రియమైన నేస్తానికి.. స్నేహితుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు..

Happy Friendship Day Quotes5/5

హ్యాపీ ఫ్రెండ్‌షిప్ డే

దూరాలు ఎంత పెరిగినా..    మాటలు కొంచెం తగ్గినా..మన మనసుల మధ్య ఉన్న అనుబంధం ఎప్పటికీ విడిపోదు.. Happy Friendship Day to my best friend for life..  

TAGS:
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Friendship Day Telugu

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