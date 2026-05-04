Safe Investment: సూపర్ హిట్ స్కీమ్స్.. అదిరిపోయే రిటర్న్స్! కేంద్ర ప్రభుత్వ టాప్ 5 పథకాలు, 7.5 శాతం మించిన వడ్డీ!

Best Government Schemes 2026: సురక్షితమైన పెట్టుబడుల కోసం ఎదురు చూస్తున్నారా? ఇందులో గ్యారెంటీ రిటర్న్‌ కూడా పొందుతారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం మన దేశంలో అనేక పథకాలను అందిస్తోంది. అదే విధంగా గ్యారెంటీ రిటర్న్స్‌తో కూడిన లాభాలు కూడా అందిస్తోంది.  ఇందులో మీరు దాదాపు 8.2 శాతం వడ్డీ కూడా పొందుతారు.  ఈ పథకంలో మీ డబ్బులు వడ్డీతోపాటు రిటర్న్‌ అవుతాయి.
 
సీనియర్‌ సీటిజెన్‌ స్కీమ్‌.. పోస్ట్‌ఆఫీస్‌లో ఈ పథకం సులభంగా ఓపెన్‌ చేయవచ్చు. ఇందులో గ్యారెంటీ రిటర్న్స్‌ పొందుతారు. సీనియర్‌ సిటిజెన్లు ఇందులో పెట్టుబడి పెడితే 8.2 శాతం ఆకర్షణీయమైన వడ్డీ కూడా లభిస్తుంది. ఇందులో రూ.1000 ప్రారంభించవచ్చు.

సుకన్య సమృద్ధి యోజన.. ఆడిపిల్లల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తోన్న అద్భుతమైన పథకం. ఇందులో పెట్టుబడి పెడితే, అమ్మాయి చదువు, పెళ్లికి ఎంతగానో ఉపయోగపడాయి. సుకన్య సమృద్ధి యోజన పథకంలో కూడా వడ్డీ 8.2 శాతం లభిస్తుంది.  

పోస్ట్‌ ఆఫీస్‌ టైమ్‌ డిపాజిట్‌.. గ్యారెంటీ రిటర్న్‌ అందించే అద్భుతమైన పథకం ఇది. పోస్ట్‌ ఆఫీస్‌ టైమ్‌ డిపాజిట్‌ కూడా ఒక బ్యాంకు ఎఫ్‌డీ సురక్షితమైన ఎంపిక. వడ్డీ రేటు 7.5 శాతం లభిస్తుంది. ఈ పథకంలో ఐదేళ్లపాటు పెట్టుబడి పెట్టాల్సి ఉంటుంది.

జాతీయ పొదుపు పత్రం (NSC).. జాతీయ పొదుపు పత్రం ఇది కూడా గ్యారెంటీ రిటర్న్స్‌ అందిస్తోంది. ఇందులో కూడా పెట్టుబడి పెడితే 7.7 శాతం వడ్డీ లభిస్తుంది. ఎన్‌ఎస్‌సీ అనేది అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన ప్రభుత్వ పథకం. దీని మెచ్యూరిటీ ఐదేళ్లు.

ఆర్‌బీఐ ఫ్లోటింగ్‌ రేట్‌ బాండ్‌.. ఆర్‌బీఐ ఈ ఫ్లోటింగ్‌ రేట్‌ బాండ్‌ పథకంలో కూడా పెట్టుబడి పెడితే 8.05 శాతం వడ్డీ లభిస్తుంది. ఇందులో గరిష్ట పెట్టుబడి పరిమితి లేదు. ఏడేళ్లపాటు పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు.

