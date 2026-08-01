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ఫ్రెండ్‌షిప్ డే శుభాకాంక్షలు.. మీ ప్రాణస్నేహితుల కోసం స్పెషల్ కోట్స్!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 01, 2026, 06:15 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 06:15 PM IST

Happy Friendship Day Wishes: స్నేహం అనేది మాటలకు అందని ఒక పవిత్రమైన అనుబంధం.. జీవితంలో ఎంతోమంది వచ్చి వెళ్తుంటారు.. కానీ కష్టసుఖాల్లో తోడుగా నిలిచే నిజమైన స్నేహితుడు ఒకడుంటే చాలు.. మీ జీవితంలో అలాంటి వ్యక్తికి ఇలా సులభంగా సోషల్ మీడియా ద్వారా విషెష్ పంపండి..

Happy Friendship Day Wishes 2026: స్నేహితుల దినోత్సవం రోజున కలిసి గడపడంతో పాటు ఫ్రెండ్‌షిప్ బ్యాండ్లను కట్టుకోవడం, గిఫ్ట్‌లను ఇచ్చుకోవడం, సరదాగా బయటికి వెళ్లడం వంటి పనులు జీవితాంతం గుర్తుండిపోయే తీపి జ్ఞాపకాలనందిస్తూ ఉంటాయి. అంతేకాకుండా వారికి మొదటగా పంపే ప్రతి సందేశం జీవితంలో అద్భుతమైన జ్ఞాపకాలను అందిస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు కూడా మీ స్నేహితులకు ఇలా అద్భుతమైన సందేశాలతో పాటు ఫోటోలను పంపి.. శాశ్వతమైన జ్ఞాపకాలను పెంచుకోండి..
 

Happy Friendship Day News1/5

హ్యాపీ ఫ్రెండ్‌షిప్ డే

జీవితంలో ఎంతమంది వచ్చినప్పటికీ.. కష్టాసుఖాల్లో తోడుగా ఉండే నిజమైన స్నేహితుడు ఒకడుంటే చాలు.. అంతర్జాతీయ స్నేహితుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు...  

Happy Friendship Day Telugu2/5

హ్యాపీ ఫ్రెండ్‌షిప్ డే

స్నేహమంటే కేవలం మాటలు పంచుకోవడమే కాదు.. మనస్సుల కలయికతో పాటు మాటల్లేకుండానే ఒకరికొకరు అర్థం చేసుకునే అద్భుతమైన బంధం.. కాబట్టి ఈ బంధం ఎల్లప్పుడు ఇలాగే ముందుకు సాగాలి.. మీకు హ్యాపీ ఫ్రెండ్‌షిప్ డే..

Friendship Day3/5

హ్యాపీ ఫ్రెండ్‌షిప్ డే

కాలంతో పాటు ఎన్నో రకాల పరిస్థితులు మారినప్పటికీ.. ఎప్పటికీ మారని ఏకైక బంధం స్నేహం.. ఈ స్నేహం చిరకాలం కొనసాగాలని కోరుకుంటూ.. స్నేహితుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు..

Happy Friendship Day Wishes In Telugu4/5

హ్యాపీ ఫ్రెండ్‌షిప్ డే

నువ్వు నవ్వినప్పుడు సంతోషించే వారి కంటే.. నీ కంట నీరు వచ్చినప్పుడు దాన్ని తుడిచే స్నేహితుడే నిజమైన మిత్రుడు..  హ్యాపీ ఫ్రెండ్‌షిప్ డే..  

Friendship Day Facebook Status Telugu5/5

హ్యాపీ ఫ్రెండ్‌షిప్ డే

రక్త బంధం కాకపోయినప్పటికీ.. ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా భావించే అద్భుతమైన బంధమే స్నేహం.. నా స్నేహితులందరికీ పేరుపేరునా.. స్నేహితుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు..  

TAGS:
Happy Friendship Day
Friendship Day
Happy Friendship Day Telugu
Happy Friendship Day News

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