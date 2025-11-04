Happy Kartik Purnima 2025: కార్తీక పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు, ఫోటోస్‌ తెలుగులో..

Happy Kartik Purnima 2025: హిందూ ధర్మంలోనే చాలా పవిత్రమైన తిథుల్లో కార్తీక పౌర్ణమి తిధి ఒకటి. ఈ రోజున చాలామంది శివకేశవులను పూజిస్తారు. అంతేకాకుండా దానధర్మ కార్యక్రమాలు కూడా చేస్తారు. ఇలా చేయడం వల్ల అపారమైన పుణ్యఫలితం లభిస్తుందని నమ్మకం. ఇంతటి ప్రత్యేకమైన రోజున అందరు బాగుండాలని కోరుకుంటూ ఇలా శుభాకాంక్షలు తెలపండి.
Happy Kartik Purnima 2025 Wishes In Telugu: హిందూ ధర్మంలో అత్యంత పవిత్రమైన రోజుల్లో కార్తీక పౌర్ణమి ఒకటి.. ఇది శివకేశవులకు అత్యంత ఇష్టమైన కార్తీక మాసంలో వచ్చే ప్రత్యేకమైన తిథిగా భావిస్తారు. అందుకే ఈ సమయాల్లో ఎక్కువగా శ్రీమహావిష్ణువుతో పాటు శివుడిని పూజించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఈరోజు హిందువులంతా పవిత్రమైన పుణ్యస్నానాలు చేసి.. ప్రత్యేకమైన పూజల్లో పాల్గొంటూ ఉంటారు. అంతేకాకుండా కొంతమంది దానధర్మ కార్యక్రమాలు కూడా చేస్తారు. ఇలా చేయడం వల్ల అపారమైన పుణ్యం లభిస్తుందని వారి నమ్మకం. ఇంతటి ప్రాముఖ్యత కలిగిన రోజున అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటూ.. ఇలా ప్రతి ఒక్కరికి కార్తీక పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి.
కార్తీకదీపం వెలుగు మీ జీవితంలో అద్భుతమైన సుఖసంతోషాలను తీసుకురావాలని మనసారా కోరుకుంటూ.. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ పేరుపేరునా కార్తిక పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు..
ఆ పరమశివుడి ఆశీస్సులు మీపై ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని.. మీ జీవితం సకల శుభాలమయం కావాలని కోరుకుంటూ.. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ కార్తీక పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు..
ఈ కార్తీక పౌర్ణమి సందర్భంగా మీరు చేసే పవిత్రమైన కార్యాలన్నీ ఎలాంటి నిర్విఘ్నాలు లేకుండా పూర్తికావాలని లక్ష్మీదేవిని మనసారా కోరుకుంటూ.. మీ అందరికీ కార్తీక పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు.
ఈ దీపాల వెలుగు మీ మనసులో అద్భుతమైన ప్రతికూల ఆలోచనలను నింపాలని కోరుకుంటూ.. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ కార్తీక పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు..
ఈ కార్తీక పౌర్ణమి సందర్భంగా మీ జీవితంలో ఉన్న చీకట్లు తొలగిపోయి.. కార్తీకదీపం వెలుగును నింపాలని కోరుకుంటూ.. కార్తీక పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు.