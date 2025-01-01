English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Happy New Year 2026 Images: తెలుగులో నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు 2026.. ఇలా గ్రీటింగ్స్, HD ఫొటోస్ పంపండి..

Happy New Year 2026 Images With Quotes Telugu: నూతన సంవత్సరం ప్రారంభమయ్యింది. కాబట్టి కొత్త లక్ష్యాలతో ముందుకు సాగాల్సిన సమయం రానే వచ్చింది. అలాగే కుటుంబ సభ్యులతో ఎంతో ఆనందంగా ఉంటూ ఇలా ఒకరికొకరు సోషల్ మీడియాల ద్వారా శుభాకాంక్షలు తెలుపుకోండి. 

Happy New Year 2026 Images With Quotes Telugu News: సంవత్సరం లాగే 2026 నూతన సంవత్సరం ప్రారంభమయ్యింది. దీనిని భారత దేశంలో ఆంగ్ల సంవత్సరం గా భావిస్తారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈరోజు పండగ వాతావరణం నెలకొంటుంది. ఒకరినొకరు శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటూ ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యులతో ఎంతో ఆనందంగా ఉంటారు. ఇంతటి ప్రాముఖ్యత కలిగిన రోజున అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటూ.. ఇలా ఒకరికొకరు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలుపుకోండి. మీకు దూరంగా ఉన్న వ్యక్తులకు ఇలా సులభంగా శుభాకాంక్షలు సోషల్ మీడియా ద్వారా పంపండి. 
 
1 /10

నిన్నటి చెడు జ్ఞాపకాల నీడలను చెరిపేస్తూ.. ఉదయించిన ఉషస్సుల అద్భుత ఉత్సాహంతో అడుగుపెడుతున్న 2026 సంవత్సరం మీ జీవితాల్లో సరికొత్త అద్భుతమైన కాంతులను నింపాలని మనసారా.. మీ అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు..  

2 /10

ఆశల ఆకాశంలో మీ అద్భుతమైన పతాకం రెపరెపలాడాలి.. కాలం రాస్తున్న సరికొత్త అధ్యయనంలో.. ప్రతి పేజీ మీకు విజయగాథ కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ.. హ్యాపీ న్యూ ఇయర్..

3 /10

ప్రతి నిమిషం, ప్రతి క్షణం ఒక అనురాగాల కావ్యంలా.. ప్రతి అడుగు ఆనందరాగంలా.. మీ జీవితం ఒక యానంలా సాగిపోవాలి.. ఈ ఏడాదంతా మీకు వెలుగులమయం కావాలి.. హ్యాపీ న్యూ ఇయర్..

4 /10

వికసించే అద్భుతమైన సువాసనతో కూడిన పూల పరిమళంలా.. మంచి శబ్దాలతో ప్రవహించే సెలయేటి గలగలలా.. మీ జీవితం ఎల్లప్పుడు నిత్య నూతనంగా.. ఆహ్లాదకరంగా సాగిపోవాలని ఆకాంక్షిస్తూ.. ప్రతి ఒక్కరికి నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు..  

5 /10

అద్భుతమైన కాలచక్ర మలుపులు మరో వసంతం... మీ సంకల్పానికి తోడు వలె దైవ బలం.. అపజయాల దారిని దాటిపోయి.. మంచి తోవలో విజయాల తీరానకు చేరాలని కోరుకుంటూ.. నూతన సంవత్సరం శుభాకాంక్షలు..  

6 /10

ఆయురారోగ్యాల, సిరి సంపదలతో.. మీ మేలు కోరే ఆత్మీయుల ప్రేమ అనురాగాలతో.. మీ ఇల్లు 365 రోజులు నందనవనం కావాలి.. ఈ ఏడాదంతా అన్నింట శుభాలే జరగాలి.. హ్యాపీ న్యూ ఇయర్..

7 /10

గతంలో కన్నీళ్లు తుడిచేస్తూ.. కొత్త ఆశలను చిగురింప చేస్తూ... వస్తోంది సరికొత్త 2026 సంవత్సరం ఏడాది... మీ మనసులోని కోరికలన్నీ.. నెరవేరాలని మనసారా కోరుకుంటూ.. మీ అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు..  

8 /10

మీ జీవితమనే వాకిలిపై.. విజయాల రంగులతో.. సుఖాల హరివిల్లులు వెలియాలని.. రాబోయే 365 రోజులు మీకు పండగ రోజులే కావాలని.. పేరుపేరునా ప్రతి ఒక్కరికి నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు.

9 /10

గతంలో వచ్చిన కష్టాల కారు మబ్బులన్నీ విడిపోవాలని.. రాబోయే 2026 సంవత్సరంలో సుఖాల వెన్నెల కురవాలని.. జీవితం నిబ్బరంగా సాగాలని.. ఈ నూతన సంవత్సరం మీ జీవితంలో అద్భుతమైన జ్ఞాపకాలను నింపాలని కోరుకుంటూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు..  

10 /10

కాలం స్పీడుగా పరిగెత్తుతున్న.. స్నేహం మాత్రం చిరకాలం ఉండిపోవాలి.. ఈ నూతన సంవత్సరం.. మన అనుబంధం మరిన్ని జ్ఞాపకాలతో వికసించాలి.. హ్యాపీ న్యూ ఇయర్..  

