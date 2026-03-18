Ugadi Wishes In Telugu: పరాభవ నామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు ఫొటోస్, గ్రీటింగ్స్..

Happy Ugadi Wishes In Telugu: ఈ ఏడాది వచ్చే పరాభవ నామ సంవత్సరానికి ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ సంవత్సరంలో ప్రకృతిలో మార్పులు సంభవిస్తాయి.. దీనివల్ల జనాల్లో ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన మార్పులు రావడం విశేషం.
Happy Ugadi Wishes In Telugu 2026: తెలుగు సంవత్సర చక్రం ప్రతి 60 ఏళ్లకు ఒకసారి పునరావృతం అవుతుంది.. గతంతో పాటు భవిష్యత్తులో ఈ సంవత్సరాలు వచ్చే కాలం వివరాల్లోకి వెళ్తే.. గతంలో పరాభవ నామ సంవత్సరం 1966 నుంచి 67లో వచ్చింది. ఆ తర్వాత ప్రస్తుత చక్రంలో 2026 తో పాటు 27 వరకు కొనసాగుతుంది. భవిష్యత్తులో ఈ పరాభవ నామ సంవత్సరం 2086 నుంచి 87 వరకూ కొనసాగుతుంది. అయితే, ఈ సంవత్సరానికి సూర్యుడు అధిపతిగా వ్యవహరిస్తాడు. అయితే, ఈ పరాభవ నామ సంవత్సరంలో ప్రకృతిలో మార్పులు ఎక్కువగా ఉంటాయని ప్రజల్లో ఆధ్యాత్మిక చింతన కూడా పెరుగుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఇంతటి ప్రత్యేకమైన సంవత్సరం అందరి జీవితాల్లో వెలుగును నింపాలని కోరుకుంటూ ఇలా ప్రతి ఒక్కరికి ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి.
వసంతలక్ష్మి రాకతో.. కోయిలమ్మ పదాలతో.. ఈ ఉగాది మీ ఇంట సిరి సంపదలను కురిపించాలని మనసారా కోరుకుంటూ.. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ ఉగాది ప్రత్యేకమైన శుభాకాంక్షలు..
గతంలోని చేదు జ్ఞాపకాలను మర్చిపోదాం.. కొత్త ఏడాదిలో తీపి విజయాలను అందుకుందాం.. అందరికీ ఉగాది పండగ శుభాకాంక్షలు..
చిగురించిన ఆశలకు ప్రతిరూపం ఈ ఉగాది.. వికసించే కలలకు నాంది ఈ ఉగాది.. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ పరాభవ నామ సంవత్సర శుభాకాంక్షలు..
పచ్చని తోరణాలు, అద్భుతమైన పిండివంటల సువాసనలు.. మీ ఇల్లు ఆనందాల నిలయం కావాలని కోరుకుంటూ.. ఉగాది పండగ శుభాకాంక్షలు..
కాలం పరుగులు మరో ఏడాది.. మీ ప్రయాణం సుఖమయం కావాలని.. మీ సంకల్పం నెరవేరాలని కోరుకుంటూ మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ పరాభవనామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు..