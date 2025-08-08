Happy Raksha Bandhan: హ్యాపీ రక్షా బంధన్ విషెస్, HD ఫొటోస్, గ్రీటింగ్స్..

Happy Raksha Bandhan Rakhi Wishes In Telugu: రాఖీ పండగ అన్నాచెల్లెళ్లు, అక్కాతమ్ముళ్ల మధ్య ఉన్న పవిత్రమైన బంధాన్ని చాటి చెప్పే ఒక ముఖ్యమైన పండుగ. ప్రతి సంవత్సరం శ్రావణ మాసంలో వచ్చే పౌర్ణమి రోజున జరుపుకోవడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఈ పండగను భారత దేశవ్యాప్తంగా ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంటారు. పురాణాల ప్రకారం "రాఖీ" అంటే రక్షణ బంధం అని అర్థం. ఈ రోజున సోదరి తన సోదరుడి మణికట్టుకు రాఖీ కట్టి, అతని జీవితంలో విజయం, ఆనందం, దీర్ఘాయువు ఉండాలని అక్కా చెల్లెమ్మలు ప్రార్థిస్తారు. ఇంతటి ప్రాముఖ్యత కలిగిన రోజున మీ సోదరులు కూడా బాగుండాలని కోరుకుంటూ వారికిలా శుభాకాంక్షలను తెలియజేయండి..
ఈ రాఖీ బంధం మన అనుబంధానికి ప్రతీక.. మన బంధం ఇలాగే కొనసాగాలని కోరుకుంటూ.. రాఖీ పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు..
కష్టాల్లో తోడు నిలిచే ప్రతి ఒక్క బంధం.. జీవితంలో అదృష్టంతో సమానం.. ఇంతటి అదృష్టం మనందరికీ ఉండడం చాలా గ్రేట్.. హ్యాపీ రక్షా బంధన్..
రాఖీ పండగ ప్రతి ఒక్కరి జీవితాల్లో వెలుగును నింపాలని.. మనసారా కోరుకుంటూ మీ అందరికీ రాఖీ పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు..
జీవితంలో ఎన్ని బంధాలు వచ్చిన మన బంధం చాలా ప్రత్యేకం.. ఈ బంధం ఇలాగే కొనసాగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ.. హ్యాపీ రక్షా బంధన్..
నువ్వు నా తోబుట్టువు కావడం దేవుడిచ్చిన గొప్ప వరం.. నువ్వు రాఖీ కట్టడం నేను చేసుకున్న అదృష్టం.. ఇలా ప్రతి ఏడు నా మణికట్టుకు నువ్వు రాఖీ కట్టాలని కోరుతూ.. హ్యాపీ రక్షా బంధన్.
అన్నా చెల్లెలి అనుబంధం.. ఇలానే జన్మజన్మల కొనసాగుతూ రావాలని.. ఆ దేవున్ని కోరుకుంటూ.. హ్యాపీ రక్షా బంధన్..
అన్న నువ్వు ఎంత దూరాన ఉన్న ఎప్పటికీ మనిద్దరి మధ్య ఉన్న అనుబంధం దగ్గరగానే ఉంటుంది.. ఈ పవిత్రమైన రాఖీ పండగ మీకు సంతోషంతో పాటు శ్రేయస్సును అందించాలని కోరుకుంటూ.. రాఖీ పండుగ శుభాకాంక్షలు..
గొడవలు, అల్లరి, ప్రేమ.. ఇవన్నీ కలిపితేనే మన బంధం. ఈ రాఖీ పండుగ రోజు ఆ అల్లరి జ్ఞాపకాలను తలుచుకుంటూ.. నీకు రక్షా బంధన్ శుభాకాంక్షలు..
ప్రతి రాఖీ బంధంలో, మన బాల్య జ్ఞాపకాలు గుర్తుకొస్తూనే ఉంటాయి.. ఈ పండుగ మన బంధాన్ని మరింత దృఢం చేయాలని కోరుకుంటూ.. రక్షా బంధన్ శుభాకాంక్షలు..