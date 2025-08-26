English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Happy Vinayaka Chavithi 2025: వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు, స్పెషల్ HD ఫొటోస్..

Happy Vinayaka Chavithi 2025 In Telugu: ప్రతి ఏడాదిలాగా ఈ సంవత్సరం కూడా వినాయక చవితిని అందరూ ఎంతో ఘనంగా జరుపుకోవాలని కోరుకుంటూ.. ఇలా సోషల్ మీడియా ద్వారా తెలుగులో అందరికీ శుభాకాంక్షలు పంపండి..

Happy Vinayaka Chavithi 2025 Wishes In Telugu: ప్రతి ఏడాది భాద్రపాద మాసంలో శుక్లపక్షం చవితి రోజున గణేష్ చతుర్థిని జరుపుకోవడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఈ ఏడాది వినాయక చవితి ఆగస్టు 27వ తేదీన వచ్చింది. ఈ పండగ దాదాపు పది రోజులపాటు భారతీయులంతా ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంటారు. ఇంతటి ప్రాముఖ్యత కలిగిన పండుగ రోజున వినాయకుడిని పూజించడమే కాకుండా శివపార్వతుల ఆరాధన కూడా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. అయితే, ప్రతి సంవత్సరం లాగా గణేష్ చతుర్థిని అంగరంగ వైభవంగా జరుపుకోవాలని కోరుకుంటూ.. ఇలా గణేష్ చతుర్థి శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి. 
 
1 /10

విఘ్ననాయకుడైన వినాయకుని ఆశీస్సులతో మీ జీవితంలో సుఖశాంతులు, ఆనందం వెల్లివిరియాలని మనసారా కోరుకుంటూ.. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు..

2 /10

ఈ వినాయక చవితి పండగ మీ ఇంటిల్లిపాదికీ సకల శుభాలు, సౌభాగ్యం తీసుకురావాలని ఆ విగ్నేశ్వరుడిని కోరుకుంటూ.. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు..  

3 /10

ఓం గణేశాయ నమః.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ పేరుపేరునా వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు..  

4 /10

వినాయకుడి ఆశీస్సులతో మీ జీవితంలోని అన్ని రకాల అడ్డంకులు తొలగిపోయి.. మీరు అనుకున్న కార్యాలు దిగ్విజయంగా పూర్తి కావాలని కోరుకుంటూ... వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు..  

5 /10

సమస్త విఘ్నాలను తొలగించే వినాయకుడు మీకు జ్ఞానం, సంపద, మంచి ఆరోగ్యం ప్రసాదించాలని ఆకాంక్షిస్తూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ పేరుపేరునా వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు.   

6 /10

వినాయకుడిని స్మరిస్తూ.. ఈ చవితి పండగను ఎంతో ఘనంగా జరుపుకోవాలని కోరుకుంటూ.. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ పేరుపేరునా హృదయపూర్వక వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు.   

7 /10

గజాననుడి దీవెనలతో మీ కలలన్నీ నెరవేరాలని.. మీ జీవితం సక్సెస్‌లతో నిండిపోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ.. వినాయక చవితి ప్రత్యేకమైన శుభాకాంక్షలు..  

8 /10

గణపతి బప్పా మోరియా.. ఈ వినాయక చవితి పండుగ అందరి జీవితాల్లో కొత్త వెలుగులు నింపాలని మనసారా కోరుకుంటూ.. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ పేరుపేరునా వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు..  

9 /10

వినాయకుడి కృపతో మీ జీవితంలో ఎల్లప్పుడూ సంతోషం, శ్రేయస్సు కలగాలని కోరుకుంటూ.. హ్యాపీ గణేష్ చతుర్థి..  

10 /10

ఈ పవిత్రమైన వినాయక చవితి రోజున.. విగ్నేశ్వరుడు మీకు అన్ని విధాల విజయం, ఆనందం ప్రసాదించాలని కోరుకుంటూ.. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు..  

