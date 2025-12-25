Merry Christmas: మీ బంధుమిత్రులకు షేర్‌ చేయండి.. మేరి క్రిస్మస్‌ 2025 శుభాకాంక్షలు

Best HD Christmas 2025 Wishes In Telugu Share: మానవత్వానికి మరో రూపం.. కరుణామయుడు ఏసు క్రీస్తు జన్మించిన రోజు క్రిస్మస్ పండుగ చేసుకుంటాం. ప్రతి సంవత్సరం డిసెంబర్ 25వ తేదీన చేసుకుంటున్న క్రిస్మస్ పండుగను ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆనందోత్సాహాలతో చేసుకుంటారు. ఈ పవిత్రమైన రోజు మీ బంధుమిత్రులకు ఇలా క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు చెప్పండి. హెచ్డీ ఫొటోలు మీ కోసం..
ఈ క్రిస్మస్ మీ అందరి జీవితంలో సంతోషాన్ని నింపాలని కోరుకుంటూ మీకు, మీ కుటుంబసభ్యులకు క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు
ప్రేమ, దయ, శాంతి మార్గాలను చూపిన క్రీస్తు బోధనలు విశ్వమానవాళికి సదా ఆచరణీయం. క్రీస్తు జన్మదినం సందర్భంగా క్రిస్మస్ పండుగ శుభాకాంక్షలు.
మానవాళికి శాంతియుత, ప్రేమపూర్వకమైన జీవనమార్గాన్ని ఉపదేశించి.. దైవ కుమారునిగా ఆరాధించబడుతున్న క్రీస్తు జన్మదినం సందర్భంగా క్రైస్తవ సోదరులందరికీ క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు
శాంతి, కరుణ, సహనం, ప్రేమ విలువలను ప్రపంచానికి చాటిన ఏసుక్రీస్తు బోధనలు విశ్వమానవ సహోదరత్వానికి దోహదం చేస్తాయి. అలాంటి గొప్ప బోధనలు చేసిన ఏసుక్రీస్తు జన్మదినం సందర్భంగా అందరికీ క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు
మానవాళి పట్ల ప్రేమ, నిస్సహాయుల పట్ల కరుణ, శత్రువుల పట్ల క్షమ, ఆకాశమంతటి సహనం, అవధులు లేని త్యాగం. ఇది జీసస్ జీవితం మానవాళికి ఇచ్చిన సందేహం. అంతటి గొప్ప ఏసుక్రీస్తు జన్మించిన రోజు క్రిస్మస్ పండుగ చేసుకుంటున్నాం. ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు
ప్రేమ భావాన్ని.. సేవ తత్పరతను బోధించిన క్రీస్తు జన్మదినం నేడు. యావత్ మానవ జాతికి సంతోషకరమై రోజు క్రిస్మస్. క్రైస్తవ సోదర, సోదరిమణులందరికీ క్రిస్మస్ పండుగ శుభాకాంక్షలు