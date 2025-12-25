English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Merry Christmas: మీ బంధుమిత్రులకు షేర్‌ చేయండి.. మేరి క్రిస్మస్‌ 2025 శుభాకాంక్షలు

Merry Christmas: మీ బంధుమిత్రులకు షేర్‌ చేయండి.. మేరి క్రిస్మస్‌ 2025 శుభాకాంక్షలు

Best HD Christmas 2025 Wishes In Telugu Share: మానవత్వానికి మరో రూపం.. కరుణామయుడు ఏసు క్రీస్తు జన్మించిన రోజు క్రిస్మస్‌ పండుగ చేసుకుంటాం. ప్రతి సంవత్సరం డిసెంబర్‌ 25వ తేదీన చేసుకుంటున్న క్రిస్మస్‌ పండుగను ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆనందోత్సాహాలతో చేసుకుంటారు. ఈ పవిత్రమైన రోజు మీ బంధుమిత్రులకు ఇలా క్రిస్మస్‌ శుభాకాంక్షలు చెప్పండి. హెచ్‌డీ ఫొటోలు మీ కోసం..
1 /6

ఈ క్రిస్మస్ మీ అందరి  జీవితంలో సంతోషాన్ని నింపాలని కోరుకుంటూ మీకు, మీ కుటుంబసభ్యులకు క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు

2 /6

ప్రేమ, దయ, శాంతి మార్గాలను చూపిన క్రీస్తు బోధనలు విశ్వమానవాళికి సదా ఆచరణీయం. క్రీస్తు జన్మదినం సందర్భంగా క్రిస్మస్‌ పండుగ శుభాకాంక్షలు.

3 /6

మానవాళికి శాంతియుత, ప్రేమపూర్వకమైన జీవనమార్గాన్ని ఉపదేశించి.. దైవ కుమారునిగా ఆరాధించబడుతున్న క్రీస్తు జన్మదినం సందర్భంగా క్రైస్తవ సోదరులందరికీ క్రిస్మస్‌ శుభాకాంక్షలు

4 /6

శాంతి, కరుణ, సహనం, ప్రేమ విలువలను ప్రపంచానికి చాటిన ఏసుక్రీస్తు బోధనలు విశ్వమానవ సహోదరత్వానికి దోహదం చేస్తాయి. అలాంటి గొప్ప బోధనలు చేసిన ఏసుక్రీస్తు జన్మదినం సందర్భంగా అందరికీ క్రిస్మస్‌ శుభాకాంక్షలు

5 /6

మానవాళి పట్ల ప్రేమ, నిస్సహాయుల పట్ల కరుణ, శత్రువుల పట్ల క్షమ, ఆకాశమంతటి సహనం, అవధులు లేని త్యాగం. ఇది జీసస్‌ జీవితం మానవాళికి ఇచ్చిన సందేహం. అంతటి గొప్ప ఏసుక్రీస్తు జన్మించిన రోజు క్రిస్మస్‌ పండుగ చేసుకుంటున్నాం. ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ క్రిస్మస్‌ శుభాకాంక్షలు

6 /6

ప్రేమ భావాన్ని.. సేవ తత్పరతను బోధించిన క్రీస్తు జన్మదినం నేడు. యావత్‌ మానవ జాతికి సంతోషకరమై రోజు క్రిస్మస్‌. క్రైస్తవ సోదర, సోదరిమణులందరికీ క్రిస్మస్‌ పండుగ శుభాకాంక్షలు

