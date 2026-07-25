/Herbal Tea: కరోనా నుంచి దూరంగా ఉండాలంటే ఈ కషాయం తాగండి.. రోగనిరోధక శక్తి పెంచుకోండి!

Herbal Tea:కరోనా వంటి వైరస్ల నుంచి రక్షణ పొందాలంటే రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. తులసి, అల్లం, మిరియాలతో చేసిన ఇంటి కషాయం ఆరోగ్యానికి మేలు చేయవచ్చు. అయితే ఇది కరోనా నివారణకు మందు కాదని, వైద్యుల సూచనలతో పాటు ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని పాటించడం అవసరమని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
కరోనా మహమ్మారి ప్రభావం తగ్గినా, వైరస్లు పూర్తిగా అంతరించిపోలేదు. అందుకే ప్రతి ఒక్కరూ తమ ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టాలి. ముఖ్యంగా రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే ఆహారాలు, పానీయాలు తీసుకోవడం మంచిది. ఇంట్లో సులభంగా తయారు చేసుకునే కొన్ని కషాయాలు శరీరానికి మంచి మద్దతు ఇస్తాయి. అయితే ఇవి వ్యాధిని నివారించే మందులు కావు. ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలికి తోడ్పడే పానీయాలుగా మాత్రమే భావించాలి.
Immunity Booster తులసి ఆకులు, అల్లం, మిరియాలు, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు వంటి పదార్థాలతో కషాయం తయారు చేసుకుంటే చాలా మంచిది. ఒక గ్లాస్ నీటిలో వీటిని వేసి బాగా మరిగించి వడకట్టాలి. రుచి కోసం కొద్దిగా తేనె కలిపి గోరువెచ్చగా తాగవచ్చు. ఈ పదార్థాల్లో శరీరానికి మేలు చేసే సహజ గుణాలు ఉంటాయి.
Herbal Tea For Covid Prevention ఈ కషాయం తీసుకోవడంతో పాటు సమతుల ఆహారం కూడా చాలా ముఖ్యం. తాజా పండ్లు, కూరగాయలు, ప్రోటీన్ ఉన్న ఆహారం తీసుకోవాలి. రోజూ తగినంత నీరు తాగడం, సరిపడా నిద్రపోవడం కూడా రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో సహాయపడుతుంది. కేవలం కషాయం మాత్రమే అన్ని సమస్యలకు పరిష్కారం కాదు.
COVID Prevention
ఇంట్లో తయారు చేసే ఈ కషాయం శరీరానికి మేలు చేస్తుంది. అయితే ఇది కరోనా వ్యాధిని పూర్తిగా నివారిస్తుంది లేదా నయం చేస్తుంది అనే శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు. అందువల్ల కషాయాన్ని ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిలో భాగంగా మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటే తప్పకుండా వైద్యుల సూచనలు పాటించాలి.