Business Idea: కేవలం రూ. 5వేల పెట్టుబడితో ఈ బిజినెస్ ప్రారంభిస్తే.. మీకు మీరే బాస్.. ప్రతినెలా జీతం కాదు.. లక్షల ఆదాయం మీ సొంతం..!!

Business Idea 2025:నేటి కాలంలో ఒకరి కింద పనిచేయడం కంటే.. .తమ సొంత కాళ్లపై నిలబడి బిజినెస్ చేయాలని కలగంటున్నవారి సంఖ్య పెరిగిపోతోంది. ముఖ్యంగా దేశంలో మహిళలు కూడా ఇంట్లో నుంచే వ్యాపారం మొదలుపెట్టి, లక్షల్లో సంపాదిస్తున్నారు. ఇంటి బాధ్యతలతో పాటు వ్యాపారాన్ని కూడా విజయవంతంగా నడుపుతున్న మహిళలు ఎంతో మంది ఉన్నారు. ఇలాంటి మహిళలు సమాజానికి కొత్త ప్రేరణగా నిలుస్తున్నారు. మీరు కూడా అలాంటి మార్గంలో అడుగు పెట్టాలనుకుంటే, ఇక్కడ చెప్పిన ఐదు బిజినెస్ ఐడియాలు మీకు ఉపయోగపడవచ్చు. మీరు కూడా ఓసారి చూడండి.
చేతి పని అంటే ఆసక్తి ఉన్న వారికి ఇది అద్భుతమైన ఎంపిక అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇంట్లో తయారు చేసే హ్యాండ్మేడ్ జ్యువెలరీ, గిఫ్ట్ ఐటమ్స్, హోమ్ డెకరేషన్ వస్తువులు, పెయింటింగ్లు వీటికి మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ ఉంది. ఇన్స్టాగ్రామ్, ఎట్సీ , అమెజాన్ వంటి ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫారమ్ల ద్వారా మీరు మీ ఉత్పత్తులను విక్రయించవచ్చు. ఈ బిజినెస్ ప్రారంభించేందుకు 5 నుంచి 15వేలు పెట్టుబడి అవసరం. నెలకు రూ. 30వేల నుంచి రూ. 1.5లక్షల వరకు సంపాదించుకోవచ్చు. అయితే ఉత్పత్తులకు మీ బ్రాండ్ పేరుతోపాటు ప్యాకేజింగ్ ఆకట్టుకునే విధంగా ఉంటే ఇంకా ఎక్కువ లాభాలను పొందవచ్చు.
ఈ మధ్యకాలంలో ఆర్గానిక్ వైపు మొగ్గుచూపుతున్న వారెందరో ఉన్నారు. సహజసిద్ధ పదార్థాలతో తయారు చేసిన సబ్బులు, స్కిన్ క్రీమ్స్, హెయిర్ ఆయిల్స్ వంటి ఉత్పత్తులకు ప్రస్తుతం విపరీతమైన డిమాండ్ ఉంది. రసాయన రహిత ఉత్పత్తుల వైపు ప్రజలు మొగ్గు చూపుతున్నారు. మీరు చిన్నస్థాయిలో తయారీ ప్రారంభించి, సోషల్ మీడియాలో ప్రమోట్ చేస్తే కస్టమర్లను సులభంగా సంపాదించవచ్చు. ఈ బిజినెస్ ప్రారంభించేందుకు 10వేల నుంచి 25వేల వరకు ఖర్చు అవుతుంది. నెలకు రూ. 40వేల నుంచి 2లక్షల వరకు సంపాదించుకోవచ్చు. అయితే వీటికి FSSAI లేదా MSME రిజిస్ట్రేషన్ తప్పనిసరి.
ఇంటి వంటకం అంటే అందరికీ ఇష్టం. మీరు రుచికరమైన వంట చేయగలిగితే, ఇది మీకు బంగారు అవకాశంగా మారుతుంది. పనిచేసే ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు లేదా బ్యాచిలర్లకు హోమ్ టిఫిన్ సర్వీస్ అందించడం ద్వారా స్థిరమైన ఆదాయం పొందవచ్చు. పండుగల సమయంలో ప్రత్యేక వంటకాలు, పికిల్స్ లేదా స్వీట్స్ ద్వారా అదనపు లాభం సాధ్యమే. 8వేల నుంచి 20వేల పెట్టుబడితో ప్రారంభిస్తే నెలకు రూ. 25వేల నుంచి రూ. 1.2లక్షల వరకు సంపాదించుకోవచ్చు. స్విగ్గీ, జొమాటో వంటి యాప్స్ లో మీ సర్వీసు లిస్ట్ చేసుకుంటే..కస్టమర్ ఇచ్చే రివ్యూలను కూడా షేర్ చేస్తుంటే మీ బిజినెస్ కు మంచి డిమాండ్ ఏర్పడుతుంది.
మీకు ఏదైనా విషయం మీద నైపుణ్యం ఉంటే.. గణితం, భాషలు, సంగీతం, ఆర్ట్ లేదా కంప్యూటర్ నైపుణ్యాలు.. వాటిని ఆన్లైన్లో నేర్పించడం ద్వారా మంచి ఆదాయం పొందవచ్చు. జూమ్ లేదా గూగుల్ మీట్ ద్వారా క్లాసులు నిర్వహించి, నెలసరి ఫీజు ఆధారంగా విద్యార్థులను తీసుకోవచ్చు. ఈ వ్యాపారం ప్రారంభించేందుకు పెట్టుబడి చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ల్యాప్ టాప్, ఇంటర్నెట్ ఉంటే సరిపోతుంది. నెలకు 30వేల నుంచి లక్ష వరకు సంపాదించవచ్చు.
తక్కువ పెట్టుబడి, తక్కువ స్థలంతో ప్రారంభించగల వ్యాపారాల్లో ఇది ముందంజలో ఉంటుంది. ప్రత్యేకమైన సువాసనలతో కాండిల్లు లేదా అగరుబత్తులు తయారు చేసి విక్రయిస్తే, మార్కెట్లో పెద్ద ఆదరణ లభిస్తుంది. పండుగల కాలంలో లేదా బహుమతుల సందర్భాల్లో ఈ ఉత్పత్తులకు మంచి డిమాండ్ ఉంటుంది. 5వేల నుంచి 10వేలతో ఈ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించవచ్చు. నెలకు 20వేల నుంచి 80వేల వరకు సంపాదించుకోవచ్చు.
వ్యాపారం అంటే పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడి కాదు.. ఆలోచన, పట్టుదల, నమ్మకంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. చిన్న స్థాయిలో ప్రారంభించినా సరే, ప్రతి వ్యాపారం మీ జీవితానికి కొత్త మార్గం చూపిస్తుంది. ఇంటి నుంచే ప్రారంభించి, పది మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చే స్థాయికి ఎదగడం సాధ్యం అవుతుంది. క్రమశిక్షణ, సరైన మార్కెటింగ్, నాణ్యతపై నిబద్ధత ఉంటే, మీరు కూడా ఆర్థికంగా స్వతంత్రంగా నిలబడవచ్చు. మహిళలకు కావాల్సింది ఇంతకంటే ఎక్కువ ఏముంటుంది చెప్పండి.