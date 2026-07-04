Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ఇంట్లోని గాలిని శుద్ధి చేసే 5 అద్భుతమైన మొక్కలు.. వీటిని పెంచితే మీ ఇల్లే ఒక ఆక్సిజన్ హబ్!

ఇంట్లోని గాలిని శుద్ధి చేసే 5 అద్భుతమైన మొక్కలు.. వీటిని పెంచితే మీ ఇల్లే ఒక ఆక్సిజన్ హబ్!

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 04, 2026, 07:17 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 07:17 PM IST

ఇండోర్ ప్లాంట్స్ ఇంటికి అందాన్ని ఇవ్వడమే కాకుండా ఆక్సిజన్‌ను అందిస్తాయి. ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్స్‌లా కూడా పనిచేస్తాయి. ఇంట్లో సహజమైన ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్‌లుగా పనిచేసే ఐదు రకాల మొక్కల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
 

Snake Plant1/5

స్నేక్ ప్లాంట్..

ఈ మొక్కల గురించి మీరు వినే ఉంటారు. ఇవి సహజమైన ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్‌లుగా పనిచేస్తూ గాలిలోని టాక్సిన్స్‌ను బయటకు పంపేస్తాయి. ముఖ్యంగా ఫార్మాల్డిహైడ్‌ను తొలగించడమే కాకుండా, రాత్రి సమయాల్లో ఆక్సిజన్‌ను విడుదల చేస్తాయి. తక్కువ నీరు, తక్కువ సన్ లైట్‌తో వీటిని సులభంగా పెంచుకోవచ్చు.  

Spider Plant2/5

స్పైడర్ ప్లాంట్...

స్పైడర్ ప్లాంట్ కూడా గాలిలోని కార్బన్ మోనాక్సైడ్‌ను తొలగించి కాలుష్యాన్ని నివారిస్తుంది. చిన్నగా, పొడవుగా ఉండే ఆకులు కలిగిన ఈ మొక్కకు సన్ లైట్ అవసరం లేదు. ఇంట్లో పిల్లలు ఉన్నవారు ఈ మొక్కను కూడా సులభంగా పెంచుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇది మంచి ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్ మొక్క.  

Peace Lilly3/5

పీస్ లిల్లీ...

ఇది ఒక పవర్‌ఫుల్ ఇండోర్ మొక్క. ఇది ప్రధానంగా బెంజీన్ వంటి టాక్సిన్స్‌ను గ్రహిస్తుంది. అంతేకాకుండా, ఇది గాలిలోని హ్యుమిడిటీని మెరుగుపరుస్తుంది. అందమైన పూలతో ఇంటికి అందాన్ని ఇవ్వడమే కాకుండా, సహజమైన ప్యూరిఫైయర్‌లా పనిచేస్తుంది.  

Aloevera4/5

కలబంద మొక్క...

కలబంద మొక్కను మనం చాలా ఇళ్లలో చూస్తుంటాం. ఇందులో ఔషధ గుణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి, కాబట్టి దీనిని ఇంట్లో పెంచుకోవచ్చు. దీనికి తక్కువ నీరు మరియు సూర్యరశ్మి సరిపోతుంది. ఇందులోని జెల్‌ను హెయిర్, స్కిన్ కేర్ చికిత్సల కోసం ఉపయోగిస్తారు.  

Areca Palm5/5

అరెకా పామ్...

అరెకా పామ్ కూడా సహజమైన హ్యుమిడిఫైయర్‌లా పనిచేస్తుంది. ఇది గాలిని శుద్ధి చేయడంలో, విష పదార్థాలను గ్రహించడంలో బాగా పనిచేస్తుంది. అంతేకాకుండా, ఇది గాలిలో తేమను పెంచుతుంది. దీనికి ఎక్కువ సన్ లైట్ అవసరం లేదు. దీనిని హోమ్ ఇండోర్ ప్లాంట్‌గా పెంచుకోవడం వల్ల ఇంటి అందం మరింత పెరుగుతుంది.  

TAGS:
best indoor plants for clean air
air purifying plants for home
top oxygen producing indoor plants

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
‘మా ఇంటి బంగారం’ తర్వాత సమంత మరో క్రేజీ ప్రాజెక్ట్.. కొత్త ఓటీటీ ప్రాజెక్ట్‌లో సామ్..
Maa Inti Bangaaram 4th Day Box Office Collections5 min ago
2
Agra murder case13 min ago
3
Harish Rao1 hr ago
4
Jagtial1 hr ago
5
Jagtial1 hr ago