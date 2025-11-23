English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Best Insurance Scheme: ఇది కదా సూపర్ స్కీమ్ అంటే.. కేవలం 20 రూపాయలకే బీమా..!

PM Bima Suraksha Yojana Benefits: గతంలో బీమా అంటే అబ్బే మనకేందుకులే అనే వారు. ఎక్కువ ప్రీమియం చెల్లించలేక బీమా తీసుకునేవారు కాదు. అయితే ప్రస్తుతం మారిన పరిస్థితులు.. ప్రీమియం ధరలు తగ్గడంతో చాలా మంది బీమా తీసుకునేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక పథకాలు కూడా తీసుకువచ్చింది. వీటిలో ప్రధాన మంత్రి బీమా సురక్ష యోజన (PMSBY) ఒకటి. ఈ స్కీమ్‌ గురించి ఇక్కడ వివరాలు తెలుసుకుందాం..
 
PMBSY పథకం ప్రమాద బీమా కవరేజీని అందిస్తుంది. ప్రజలు కనీస ఖర్చుతో ప్రాథమిక భద్రతా కవరేజీని పొందేలా కేంద్రం ఈ స్కీమ్ తీసుకువచ్చింది. ఏడాదికి కేవలం రూ.20 చెల్లిస్తే.. రూ.2 లక్షల యాక్సిడెంటల్ కవరేజ్ వర్తిస్తుంది.   

ఈ స్కీమ్‌లో చేరిన వ్యక్తి.. యాక్సిడెంట్‌లో మరణిస్తే.. వారి కుటుంబానికి ఆర్థిక సహాయం లభిస్తుంది. నామినీ అకౌంట్‌లోకి రూ.2 లక్షలు జమ అవుతుంది. పాలసీదారుడు ప్రమాదంలో పాక్షికంగా వైకల్యానికి గురైతే.. రూ.లక్ష ఆర్థిక సాయం లభిస్తుంది. పూర్తి వైకల్యం సంభవిస్తే రూ.2 లక్షలు అందుతాయి.  

2015లో PMBSY స్కీమ్‌ను కేంద్రం ప్రారంభించింది. ఈ పథకంలో ఇప్పటికే లక్షలాది మంది నమోదు చేసుకున్నారు. ఈ పథకం కేవలం కుటుంబానికి మాత్రమే కాకుండా.. నేరుగా పాలసీదారునికి కూడా లబ్ధి చేకూరుతుంది.  

ఈ పాలసీలో నమోదు చేసుకుంటే.. రూ.20 నేరుగా బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి ఆటో డెబిట్ అవుతుంది. ఈ పథకం కవర్ ప్రతి సంవత్సరం జూన్ 1 నుంచి మే 31 వరకు చెల్లుతుంది.    

18 నుంచి 70 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు ఉన్న PMBSY స్కీమ్‌లో చేరొచ్చు. ఇందుకోసం సమీపంలోని బ్యాంకు లేదా కామన్ సర్వీస్ సెంటర్‌లో నమోదు చేసుకోవచ్చు. తక్కువ ప్రీమియంతో ఎక్కువ కవరేజ్ ఇచ్చే స్కీమ్‌లలో ఇది ఒకటి.   

