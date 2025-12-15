English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  PM Suraksha Bima Yojana: బెస్ట్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్.. కేవలం 20 రూపాయలతో సూపర్ కవరేజ్..!

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana Scheme Benefits: ఇన్సూరెన్స్.. ప్రతి కుటుంబానికి ఓ భరోసా.. చిన్న మొత్తంలో అయినా.. పెద్ద మొత్తంలో అయినా ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటే అనుకోని సంఘటనలు జరిగినప్పుడు అండగా ఉంటుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా తక్కువ ధరకే బీమా అందజేస్తున్నాయి. ఇందులో ప్రధానమంత్రి సురక్ష బీమా యోజన స్కీమ్ ఒకటి. ఈ పథకం కింద కేవలం 20 రూపాయలతో రూ.2 లక్షల కవరేజ్ అందజేస్తోంది. పూర్తి వివరాలు ఇలా..
 
ప్రధానమంత్రి సురక్ష బీమా యోజన (PMSBY) స్కీమ్‌ కింద చేరాలంటే బ్యాంక్ లేదా పోస్టాఫీసు అకౌంట్ ఉండాలి. 18 నుంచి 70 సంవత్సరాల వయస్సు వారు చేరొచ్చు. ప్రమాదవశాత్తు మరణం లేదా వైకల్యం సంభవించినప్పుడు ఈ పథకం కింద ఆర్థిక సహాయం అందుతుంది.  

PMSBY కింద ఏడాదికి కేవలం రూ.20 చెల్లిస్తే చాలు.. రూ.2 లక్షల వరకు ప్రమాద బీమా కవరేజ్ అందుతుంది. మన దేశంలో అత్యంత చౌకైన ఇన్సూరెన్స్‌ స్కీమ్‌లలో ఇది ఒకటి. అతి తక్కువ ప్రీమియంతో ఎక్కువ కవరేజ్ అందజేసే PMSBY స్కీమ్‌లో చేరితే.. అనుకోని ప్రమాదం జరిగితే ఆర్థికంగా భరోసా ఉంటుంది.   

బ్యాంక్ లేదా పోస్టాఫీసు అకౌంట్ నుంచి ఆటోడెబిట్‌కు అనుమతి ఇచ్చిన తరువాత ప్రతి ఏడాది జూన్ 1వ తేదీ లేదా అంతకుముందు 20 రూపాయలు ప్రీమిడయం ఆటోమెటిక్‌గా కట్ అవుతుంది.  

ఈ బీమా కింద జూన్ 1వ తేదీ నుంచి మే 31వ తేదీ వరకు ఏడాదిపాటు కవరేజీ అందుతుంది. ఆటోడెబిట్ ద్వారా స్కీమ్ రెన్యూవల్ అవుతుంది. బీమా కింద కవర్ అయిన వ్యక్తి ప్రమాదం కారణంగా మరణిస్తే.. నామినీ అకౌంట్‌కు రూ.2 లక్షల పరిహారం అందుతుంది.   

వైకల్యం అంటే.. రెండు కళ్లు, రెండు చేతులు, రెండు కాళ్లు ప్రమాదంలో కోల్పోయినా లేదా ఒక కన్ను, ఒక చేయి లేదా కాలు కోల్పోతే.. బీమా చేసిన వ్యక్తికి రూ.2 లక్షలు కేంద్రం అందజేస్తుంది. పాక్షిక వైకల్యం సంభవిస్తే.. రూ.లక్ష అందుతుంది.   

