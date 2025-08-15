English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Krishnashtami Photo: బాలకృష్ణుడి క్యూట్ HD ఫోటోస్‌..

Happy Krishnashtami Pics: హిందువులు ఎంతో ఘనంగా జరుపుకునే పండుగల్లో శ్రీకృష్ణాష్టమి ఒకటి. ఈ పండగ దాదాపు రెండు రోజులపాటు జరుగుతుంది. హిందువులంతా భక్తిశ్రద్ధలతో శ్రీకృష్ణుని ఆరాధిస్తారు. ఇంతటి ప్రాముఖ్యత కలిగిన పండుగ అందరి జీవితాల్లో వెలుగుని నింపాలని కోరుకుంటూ ఇలా శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి. 

Happy Krishnashtami Photo: హిందువులకు అత్యంత ముఖ్యమైన పండుగలు కృష్ణాష్టమి ఒకటి.  ఈరోజును శ్రీ మహా విష్ణుమూర్తి ఎనిమిదవ అవతారమైన శ్రీకృష్ణుడి జన్మించిన రోజుగా భావిస్తారు. అందుకే దేశవ్యాప్తంగా హిందువులు ఈ పండగను ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకుంటూ ఉంటారు. ఈ పండగను భారతీయులంతా రెండు రోజులపాటు జరుపుకుంటారు. ఇంతటి ప్రాముఖ్యత కలిగిన పండుగ ఈ ఏడాది ఆగస్టు 16వ తేదీన వచ్చింది. ఈ పండగ రోజున అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటూ.. ఇలా శ్రీ కృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలు మీ మేలుకోరే వారికి పంపండి. 
కృష్ణాష్టమి రోజున మీ పిల్లలు నల్లనయ్య అల్లరితో.. వెన్నదొంగ ఆటలతో ఇంటిని ఆనందమయం చేయాలని కోరుకుంటూ.. మీ అందరికీ జన్మాష్టమి శుభాకాంక్షలు..  

చిన్ని కృష్ణుని అల్లరి, మురళీ గానం, గోకులంలోని సందడి.. మీ జీవితాన్ని ఆనందంతో నింపాలని ఆ శ్రీమహావిష్ణువుని ఆకాంక్షిస్తూ.. మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ శ్రీకృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలు.  

శ్రీకృష్ణుని ఆశీస్సులు మీపై, మీ కుటుంబ సభ్యులకు ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని కోరుకుంటూ.. మీ అందరికీ శ్రీకృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలు..  

కృష్ణ తత్వం జీవితాన్ని అందంగా మలువాలని కోరుకుంటూ.. కృష్ణుని ఆశీస్సులతో మీ కలలు సాకారం కావాలని ఆకాంక్షిస్తూ.. శ్రీ కృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలు..  

శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమి శుభాకాంక్షలు..

కృష్ణుని ప్రేమ.. శాంతి.. ఆనంద మీ జీవితంలో  వెల్లువిరియాలని కోరుకుంటూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి శుభాకాంక్షలు..  

