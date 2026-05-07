Top LG AC Models 2026: కరెంట్ బిల్లు తక్కువ.. కూలింగ్ ఎక్కువ.. ఎల్జీ కొత్త ఏసీలు అదిరిపోయాయ్!

Top LG AC Models 2026:2026 వేసవిలో ఎయిర్ కండీషనర్లకు భారీ డిమాండ్ పెరిగింది. ముఖ్యంగా ఎల్జీ కంపెనీ కొత్త AI డ్యూయల్ ఇన్వర్టర్ ఏసీలు ఎక్కువ మంది కొనుగోలు చేస్తున్నారు. తక్కువ కరెంట్ ఖర్చు, ఫాస్ట్ కూలింగ్, స్మార్ట్ ఫీచర్ల కారణంగా ఎల్జీ మోడళ్లు మంచి ఆదరణ పొందుతున్నాయి. ఇప్పుడు 2026లో బెస్ట్‌గా ఉన్న 5 ఎల్జీ ఏసీ మోడళ్ల గురించి తెలుసుకుందాం.
LG 1.5 Ton 5 Star AI Dual Inverter Split AC  ఈ మోడల్ ప్రస్తుతం ఎల్జీలో బెస్ట్ సెల్లింగ్ ఏసీగా ఉంది. మధ్య పరిమాణం గల గదులకు ఇది బాగా సరిపోతుంది. ఇందులో 6-ఇన్-1 కన్వర్టిబుల్ కూలింగ్ ఉంటుంది. అవసరానికి తగ్గట్టు కూలింగ్ లెవల్ మార్చుకోవచ్చు. విరాట్ మోడ్ వల్ల చాలా వేగంగా గదిని చల్లగా చేస్తుంది. అలాగే ఈ ఏసీ చాలా తక్కువ శబ్దంతో పనిచేస్తుంది. పవర్ సేవింగ్ విషయంలో కూడా ఇది మంచి ఆప్షన్.

 LG 2 Ton 3 Star AI Convertible Split AC పెద్ద హాళ్లు లేదా లివింగ్ రూమ్‌లకు ఈ ఏసీ చాలా బాగుంటుంది. ఇందులో 4-వే స్వింగ్ ఫీచర్ ఉంటుంది. దీని వల్ల గదిలో అన్ని వైపులా చల్లని గాలి చేరుతుంది. 55 డిగ్రీల వరకు వేడి ఉన్నా కూడా ఈ ఏసీ ఫాస్ట్ కూలింగ్ ఇస్తుంది. పెద్ద కుటుంబాలకు ఇది మంచి ఆప్షన్‌గా చెప్పొచ్చు.

 LG 1.5 Ton 5 Star Dual Inverter Window AC స్ప్లిట్ ఏసీ పెట్టుకోలేని ఇళ్లకు ఈ విండో ఏసీ మంచి ఎంపిక. సాధారణ విండో ఏసీలతో పోలిస్తే ఇది తక్కువ శబ్దంతో పనిచేస్తుంది. 4-ఇన్-1 కన్వర్టిబుల్ మోడ్ ఉండటం వల్ల కరెంట్ సేవ్ అవుతుంది. రెంటుకు ఉండే వాళ్లకు ఈ మోడల్ బాగా ఉపయోగపడుతుంది.

 LG 1 Ton 4 Star AI Dual Inverter Split AC  చిన్న బెడ్‌రూమ్‌లు లేదా స్టడీ రూమ్‌లకు ఈ ఏసీ చాలా బాగుంటుంది. చిన్న గదులకు సరిపోయేలా డిజైన్ చేశారు. గోల్డ్ ఫిన్ ప్లస్ ప్రొటెక్షన్ ఉండటం వల్ల ఎక్కువ కాలం మన్నుతుంది. అలాగే AI కూలింగ్ వల్ల ఆటోమేటిక్‌గా టెంపరేచర్ కంట్రోల్ అవుతుంది.  

 LG 1.5 Ton 3 Star AI Dual Inverter Split AC  బడ్జెట్‌లో మంచి ఏసీ కావాలనుకునే వారికి ఇది సరైన ఎంపిక. ఇందులో కూడా 6-ఇన్-1 కన్వర్టిబుల్ కూలింగ్ ఉంటుంది. వై-ఫై రెడీ ఫీచర్ వల్ల మొబైల్ ద్వారా ఏసీని కంట్రోల్ చేయవచ్చు. 5 స్టార్ మోడళ్లతో పోలిస్తే కాస్త తక్కువ పవర్ సేవింగ్ ఉన్నా ధరకు తగ్గ ఫీచర్లు అందిస్తుంది.

