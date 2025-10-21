English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Top Alcohol Stocks in India: ఇన్వెస్టర్లకు దిమ్మతిరిగే లాభాలు తెచ్చి పెట్టే టాప్ ఆల్కాహాల్ స్టాక్స్ ఇవే.. ఇంకా ఇన్వెస్ట్ చేయకుంటే ఇప్పుడే చేయండి..!!

Top Alcohol Stocks in India: భారతదేశంలో ఆల్కహాల్ సెక్టార్ అత్యధిక పన్నులున్న పరిశ్రమలలో ఒకటిగా ఉంది. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో పన్నులు అత్యంత ఎక్కువగా ఉంటాయి. అయితే, ఈ సెక్టార్ ఇటీవల వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. పెరుగుతున్న ఆర్థిక స్థాయి, ఖరీదైన, ప్రీమియం బ్రాండ్లకు వినియోగదారుల ఆసక్తి ఈ పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణంగా నిలుస్తోంది. నిపుణులు కొన్ని ఆల్కహాల్ స్టాక్స్ రాబోయే నెలల్లో బలంగా పెరగగలవని అంచనా వేస్తున్నారు, కొన్ని స్టాక్స్ 36 శాతం వరకు పెరుగుతాయని సూచిస్తున్నారు.
 
యునైటెడ్ బ్రీవరీస్ స్టాక్ రాబోయే రోజుల్లో 36 శాతం వరకు పెరుగుతుందని 19 మంది అనలిస్టులు అంచనా వేశారు. ఎక్కువ మంది అనలిస్టులు “హోల్డ్” రేటింగ్ ఇచ్చారు. ఈ లార్జ్ క్యాప్ కంపెనీ మార్కెట్ విలువ రూ. 47,000 కోట్ల పైగా ఉంది. భారతీయ బియర్ మార్కెట్లో యునైటెడ్ బ్రీవరీస్ ఒక ప్రధాన ఆటగాడిగా కొనసాగుతుంది.  

యునైటెడ్ స్పిరిట్స్‌కు 23 మంది అనలిస్టులు “బై” రేటింగ్ ఇచ్చారు. రాబోయే రోజుల్లో స్టాక్ 36 శాతం వరకు పెరుగుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. స్టాక్ యొక్క సగటు స్కోరు 10లో 8. ఈ లార్జ్ క్యాప్ కంపెనీ మార్కెట్ విలువ రూ. 98,000 కోట్ల పైగా ఉంది. ప్రీమియం బ్రాండ్లకు వినియోగదారుల ఆకర్షణ దీనిని సపోర్ట్ చేస్తోంది.  

రాడికో ఖైతాన్ స్టాక్‌కు 16 మంది అనలిస్టులు “బై” రేటింగ్ ఇచ్చారు. రాబోయే రోజుల్లో 20 శాతం వరకు పెరుగుతుందని అంచనా. ఈ లార్జ్ క్యాప్ కంపెనీ మార్కెట్ విలువ రూ. 41,000 కోట్ల పైగా ఉంది. ప్రీమియం ఉత్పత్తులు మరియు విస్తరించిన డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్‌వర్క్ దీని వృద్ధికి తోడ్పడుతోంది.  

మిడ్ క్యాప్ స్టాక్ అయిన తిలక్‌నగర్ ఇండస్ట్రీస్‌కు ఒక అనలిస్ట్ “స్ట్రాంగ్ బై” రేటింగ్ ఇచ్చారు. రాబోయే రోజుల్లో 20 శాతం వరకు వృద్ధి సాధ్యమని అంచనా. కంపెనీ మార్కెట్ విలువ రూ. 9,000 కోట్ల పైగా ఉంది. మిడ్-టియర్ మార్కెట్లలో దాని ప్రస్తుత వృద్ధి ధోరణి ఆశాజనకంగా ఉంది.  

అల్లీడ్ బ్లెండర్స్ అండ్ డిస్టిలర్స్‌కు ఆరుగురు అనలిస్టులు “స్ట్రాంగ్ బై” రేటింగ్ ఇచ్చారు. రాబోయే రోజుల్లో స్టాక్ 14 శాతం వరకు పెరగవచ్చని అంచనా. మిడ్ క్యాప్ కంపెనీ మార్కెట్ విలువ రూ. 15,000 కోట్ల పైగా ఉంది. దేశీయ, ఎక్స్పోర్ట్ మార్కెట్లలో దీని విస్తరించిన ప్రోడక్ట్ పోర్ట్‌ఫోలియో వృద్ధికి దోహదపడుతోంది.

మొత్తానికి, భారత ఆల్కహాల్ పరిశ్రమ పన్నుల భారం ఉన్నా, దీని వృద్ధి శక్తి ఉల్లంఘించలేనిదిగా ఉంది. ప్రీమియం వినియోగం, నగరీకరణ, మరియు వినియోగదారుల అభిరుచులు పెరుగుతున్న కారణంగా, ఈ రంగంలో పెట్టుబడికి మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. Disclaimer: ఈక్విటీ మార్కెట్లలో  పెట్టుబడులు రిస్కుతో కూడుకున్నవి. ఈ కథనంలో ఇక్కడ వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయాలు/సూచనలు/సలహాలు కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. జీ తెలుగు ఎలాంటి షేర్ మార్కెట్ రికమండేషన్స్ ఇవ్వదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణులైన సర్టిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లను సంప్రదించాలని జీ తెలుగు పాఠకులను సూచిస్తుంది.

