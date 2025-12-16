Best Mileage Bike Under 55 K : బడ్జెట్ ధరలో లుక్ వావ్ అనిపించేలా ఉంది. మైలేజ్ పరంగా అదుర్స్ అనిపించింది. తక్కువ ధరలో బైక్ కొనే ప్లాన్ లో ఉన్నట్లయితే ఈ బైక్ ను ఓ సారి పరిశీలించవచ్చు.
భారత మోటార్ సైకిల్ మార్కెట్లో 100 సీసీ విభాగం భారీ ప్రజాదారణ పొందింది. ఈ కేటగిరిలో హీరో హెచ్ఎఫ్ డీలక్స్ చాలా కాలంగా నెంబర్ వన్ స్థానంలోనే ఉంది. రోజువారీ ప్రయాణాలకోసం తక్కువ ధర, మైలేజీ ఎక్కువ తక్కువ మెయింటనెన్స్ తో కూడిన బైక్ కోసం మీరు సెర్చ్ చేస్తున్నట్లయితే.. హీరో హెచ్ఎఫ్ డిలక్స్ మీకు బెస్ట్ ఆప్షన్ అని చెప్పవచ్చు. డైలీ కమ్యూటర్ సెగ్మెంట్లో ఈ బైక్ హీరో స్ప్లెండర్ ప్లస్, హోండా షైన్ వంటి ప్రముఖ మోడళ్లకు గట్టి పోటీ ఇస్తోంది. తక్కువ బరువు, విశ్వసనీయత, మైలేజీ పరంగా ఇది మిడిల్ క్లాస్ కుటుంబాలను ఆకర్షిస్తోంది.
ధర వివరాలు: హీరో HF డీలక్స్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 55,992 నుంచి ప్రారంభమై రూ. 66,382 వరకు ఉంటుంది. ఇక ఫీచర్ల పరంగా చూసినట్లయితే.. మరింత మెరుగైన HF డీలక్స్ ప్రో వేరియంట్ ధర రూ. 68,485గా ఉంది. ఈ ధర శ్రేణి కారణంగా తక్కువ బడ్జెట్లో బెస్ట్ బైక్ కొనాలనుకునే కుటుంబాలకు ఈ బైక్ బెస్ట్ అని చెప్పాలి.
డిజైన్ & ఫీచర్లు: హీరో HF డీలక్స్ డిజైన్ చూడటానికి సింపుల్ గా ఉంటుంది. కానీ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీతో వస్తుంది. స్టైలిష్ బాడీవర్క్ బైక్కు ఆకర్షణీయమైన లుక్ను ఇస్తుంది. పొడవైన, వెడల్పైన సీటు వల్ల రైడర్తో పాటు పిలియన్కూ ప్రయాణం చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది. తేలికైన బరువు కారణంగా ట్రాఫిక్లోనూ, నగర రహదారులపై నడపడం చాలా సులభంగా ఉంటుంది.
సేఫ్టీ కోసం ఈ బైక్లో బెస్ట్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్, నమ్మకమైన సస్పెన్షన్ సెటప్ ఉన్నాయి. అదనంగా డిజిటల్ మీటర్, ఆధునిక ఇగ్నిషన్ సిస్టమ్, ట్యూబ్లెస్ టైర్లు వంటి ఫీచర్లు డ్రైవింగ్ చేసినట్లే అనిపించదు.
ఇంజిన్ & పనితీరు: హీరో HF డీలక్స్లో 97.2 సీసీ, ఎయిర్-కూల్డ్, 4-స్ట్రోక్, సింగిల్ సిలిండర్ ఇంజిన్ ఉంది. ఇది OHC టెక్నాలజీతో పనిచేస్తూ మెరుగైన పనితీరు, ఇంధన సామర్థ్యాన్ని అందిస్తుంది. 4-స్పీడ్ గేర్బాక్స్తో వచ్చే ఈ బైక్ స్మూత్ గేర్ షిఫ్టింగ్ అనుభవాన్ని ఇస్తుంది. 9.6 లీటర్ల ఇంధన ట్యాంక్ సామర్థ్యం దీర్ఘ ప్రయాణాలకు కూడా అనుకూలంగా ఉంటుంది.
హీరో HF డీలక్స్ మంచి మైలేజీలో అదుర్స్ అనిపించింది. సరైన నిర్వహణతో ఒక్కసారి ఫుల్ ట్యాంక్ నింపితే సుమారు 700 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణించగల సామర్థ్యం ఉందని కంపెనీ చెబుతోంది. HF డీలక్స్ ప్రో వేరియంట్లో ఉన్న i3S టెక్నాలజీ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ వద్ద ఇంజిన్ ఆటోమేటిక్గా ఆఫ్ అయ్యేలా చేసి, ఇంధనాన్ని ఆదా చేయడంలో సహాయపడుతుంది.
పోటీ బైక్లు: భారత మార్కెట్లో హీరో HF డీలక్స్కు ప్రధాన పోటీగా హోండా షైన్, హీరో స్ప్లెండర్ ప్లస్ ఉన్నాయి. హోండా షైన్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 79,352 కాగా, హీరో స్ప్లెండర్ ప్లస్ ధర రూ. 73,902. ధర, మైలేజీ, నిర్వహణ ఖర్చులను పోలిస్తే, హీరో HF డీలక్స్ తక్కువ బడ్జెట్ వినియోగదారులకు మరింత ఆకర్షణీయమైన ఎంపికగా నిలుస్తోంది.