Best Mileage Bikes 2026: అధిక మైలేజ్ ఉన్న బైక్ కోసం చూస్తున్నారా? ఈ 5 మోడళ్లు చీప్‌ అండ్ బెస్ట్ బ్రో!

Best Mileage Bikes 2026: బడ్జెట్ ధరల్లో అదిరే బైక్స్ కోసం చూస్తున్నారా. మైలేజ్ తోపాటు తక్కువ ధరల్లో బైక్ కొనే ప్లానింగ్ లో ఉన్నట్లయితే.. ఈ టాప్ 5 బైక్స్ పై ఓ లుక్కెయ్యండి. భారత్ ప్రస్తుతం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ద్విచక్ర వాహన మార్కెట్లలో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందింది. పరిశ్రమ అంచనాల ప్రకారం 2025 నాటికి దేశంలో ద్విచక్ర వాహనాల అమ్మకాలు 20 మిలియన్ యూనిట్లకు పైగా చేరే అవకాశముంది. ప్రస్తుతం వినియోగదారులు బైక్ కొనుగోలు చేసేటప్పుడు డిజైన్, సౌకర్యవంతమైన రైడింగ్, కొత్త సాంకేతికత వంటి అంశాలను కూడా పరిగణలోకి తీసుకుంటున్నారు. అయినప్పటికీ మైలేజ్ ఇప్పటికీ ప్రధాన నిర్ణయాత్మక అంశంగా ఉంటుంది. 150-200 సీసీ విభాగంలో మంచి పవర్తో పాటు మంచి ఇంధన సామర్థ్యాన్ని అందించే కొన్ని ప్రముఖ బైక్లను ఇప్పుడు చూద్దాం.
TVS Apache RTR 160: మొదటగా TVS Apache RTR 160 గురించి చెప్పుకోవాలి. ఈ బైక్ యువతలో మంచి క్రేజ్ దక్కించుకుంది. ఇది రెండు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది. RTR 160 2V.. RTR 160 4V. వీటిలో 2V మోడల్ ఎక్కువ మైలేజ్ అందించే బైక్గా గుర్తింపు పొందింది. సాధారణంగా ఇది లీటరుకు సుమారు 60 కిలోమీటర్లకు పైగా మైలేజ్ ఇస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంటుంది. స్పోర్టీ లుక్, తేలికైన బరువు, మంచి పనితీరు ఈ బైక్ను యువతలో ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టాయి.
Bajaj Pulsar NS16: Bajaj Pulsar NS160 కూడా ఈ విభాగంలో ప్రముఖ బైక్గా నిలిచింది. స్పోర్టీ డిజైన్తో పాటు శక్తివంతమైన ఇంజిన్ ఈ బైక్కు ప్రత్యేకతను తెచ్చింది. 160.3 సీసీ ఆయిల్-కూల్డ్ ఇంజిన్తో ఇది సుమారు 17 బిహెచ్పీ పవర్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. పనితీరు బలంగా ఉన్నప్పటికీ ఇది లీటరుకు సుమారు 52 కిలోమీటర్ల మైలేజ్ను అందిస్తుంది. నగర ప్రయాణాలు, హైవే రైడ్స్కు ఈ బైక్ బెస్ట్.
Bajaj Pulsar N160: అదే విధంగా Bajaj Pulsar N160 కూడా మంచి డిమాండ్ ఉన్న మోడల్. ఆధునిక డిజైన్, మెరుగైన బ్రేకింగ్ వ్యవస్థ, కొత్త ఫీచర్లతో ఈ బైక్ యువతను ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ బైక్ సుమారు లీటరుకు 50 కిలోమీటర్లకు పైగా మైలేజ్ అందిస్తుంది.
Yamaha R15 V4: స్పోర్ట్స్ బైక్లను ఇష్టపడే వారికి Yamaha R15 V4 ఒక మంచి ఎంపికగా ఉంటుంది. రేసింగ్ శైలిలో రూపొందించిన ఈ బైక్ ఆకర్షణీయమైన లుక్తో పాటు ఆధునిక టెక్నాలజీతో వస్తుంది. ఇందులో ఉన్న హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీ యాక్సిలరేషన్ సమయంలో ఇంజిన్కు సహాయం చేస్తూ ఇంధన వినియోగాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. ఈ బైక్ సాధారణంగా లీటరుకు 50 కిలోమీటర్లకు పైగా మైలేజ్ వస్తుంది.
Honda Unicorn: ఇక కమ్యూటర్ బైక్లలో విశ్వసనీయతకు పేరుగాంచిన మోడల్ Honda Unicorn. 162.7 సీసీ ఇంజిన్తో నడిచే ఈ బైక్ సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణాన్ని అందిస్తుంది. రోజూ ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించే వారికి బెస్ట్ ఆప్షన్. ఈ బైక్ లీటరుకు 50 కిలోమీటర్ల వరకు మైలేజ్ వస్తుంది.