5 Homemade Uric Acid Control 5 Drinks: యూరిక్ యాసిడ్ మన శరీరంలో ఎక్కువ అయితే జాయింట్ పెయిన్ సమస్య వేధిస్తుంది. దీంతో పాటుగా గౌట్కు కూడా దారితీస్తుంది. అయితే యూరిక్ యాసిడ్ను తగ్గించే ఆహారాలు మన జాబితాలో చేర్చుకోవాలి. తద్వారా సహజంగా యూరిక్ యాసిడ్ సమస్య నుంచి బయటపడవచ్చు. అవేంటో తెలుసుకుందాం.
నిమ్మరసం.. యూరిక్ యాసిడ్స్ స్థాయిలను తగ్గించుకోవడానికి నిమ్మరసం తీసుకోవాలి. ఇది క్యాల్షియం కార్బోనేట్ ఉత్పత్తిని ప్రేరేపిస్తుంది. తద్వారా యూరిక్ యాసిడ్ సమతులం అయిపోతుంది. ప్రతిరోజ పరగడుపున ఈ నిమ్మరసం తాగడం వల్ల కిడ్నీల పనితీరు మెరుగవుతుంది. శరీరం డిటాక్స్ అయిపోతుంది.
యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్.. యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్లో ఎసేటిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది. ఇది యూరిక్ యాసిడ్ను బ్రేక్ చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అంతేకాదు కిడ్నీలలో ఉండే విష పదార్థాలను బయటికి పంపిస్తుంది. యూరిక్ యాసిడ్ తగ్గాలంటే ఈ యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్ తీసుకోవాల్సిందే. ఇది పీహెచ్ స్థాయిలను అని కూడా సమతులం చేసి జీర్ణ ఆరోగ్యానికి కూడా తోడ్పడుతుంది.
కీరదోస రసం.. కీర దోసకాయతో కొన్ని రకాల జ్యూసులు తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇందులో నీటి శాతం అధికంగా ఉంటుంది. అంతేకాదు ఆల్కలైన్ కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇది యూరిక్ యాసిడ్ తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది. ఈ కీర దోసకాయలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు శరీరంలోని విష పదార్థాలను బయటికి పంపించి. కిడ్నీలో పనితీరుని మెరుగు చేస్తాయి.
గ్రీన్ టీ.. గ్రీన్ టీ లో కూడా కేటాచిన్స్ ఉంటాయి. ఇందులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు యూరిక్ యాసిడ్ వల్ల కలిగే నొప్పి సమస్యలను తగ్గిస్తాయి. రెగ్యులర్గా ఈ గ్రీన్ టీ తీసుకోవడం వల్ల జీవ క్రియ కూడా సమతులం అవుతుంది. కిడ్నీల ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. గ్రీన్ టీ గౌట్ సమస్యకు మంచి పరిష్కారం.
చెర్రీ జ్యూస్.. చెర్రీ జ్యూస్లో అంథోనిసైనిన్స్ ఉంటాయి. ఇది నొప్పుల సమస్యను సత్వరమే తగ్గిస్తుంది. యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను కూడా తగ్గించే గుణం ఇందులో ఉంది. జ్యూస్ తీసుకోవడం వల్ల గౌట్ సమస్య తగ్గిపోతుంది.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు)