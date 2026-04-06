  • Best Career for Girls: ఇంటర్ తర్వాత అమ్మాయిలకు బెస్ట్ ఆప్షన్.. నర్సింగ్ కోర్సులతో లక్షల్లో జీతం, విదేశీ అవకాశాలు!

Best Career for Girls: ఇంటర్ తర్వాత అమ్మాయిలకు నర్సింగ్ ఒక సురక్షితమైన ,ఉజ్వలమైన కెరీర్ ఆప్షన్. B.Sc నర్సింగ్, GNM వంటి కోర్సులు పూర్తి చేస్తే దేశీయంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలతో పాటు, విదేశాల్లో లక్షల్లో జీతాలు పొందే అవకాశం ఉంది. వైద్య రంగంలో పెరుగుతున్న డిమాండ్ దృష్ట్యా నర్సింగ్ రంగంలో తిరుగులేని భవిష్యత్తు ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
 
వైద్య రంగంలో డాక్టర్ల తర్వాత అత్యంత కీలకమైన పాత్ర నర్సులదే. ప్రస్తుత కాలంలో ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగం శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుండటంతో, నర్సింగ్ ప్రొఫెషనల్స్‌కు దేశ విదేశాల్లో భారీ డిమాండ్ ఏర్పడింది. సేవా దృక్పథంతో పాటు ఆర్థిక స్థిరత్వం కోరుకునే అమ్మాయిలకు ఇది ఒక ఉజ్వలమైన మార్గం.

నర్సింగ్ రంగంలో చేరాలనుకునే వారి కోసం మూడు ప్రధాన కోర్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి: B.Sc నర్సింగ్: ఇది నాలుగేళ్ల డిగ్రీ కోర్సు. ఇంటర్మీడియట్ (BiPC) పూర్తి చేసిన వారు దీనికి అర్హులు. GNM (General Nurse Midwifery): ఇది మూడున్నర ఏళ్ల డిప్లొమా కోర్సు. ANM (Auxiliary Nurse Midwifery): ఇది రెండేళ్ల సర్టిఫికేట్ కోర్సు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఆరోగ్య సేవలు అందించడానికి ఇది తోడ్పడుతుంది.  

డిగ్రీ తర్వాత కూడా నర్సింగ్‌లో అద్భుతమైన ఉన్నత విద్యావకాశాలు ఉన్నాయి. Post Basic B.Sc Nursing: డిప్లొమా (GNM) చేసిన వారు డిగ్రీ కోసం దీనిని ఎంచుకోవచ్చు. M.Sc నర్సింగ్: పీడియాట్రిక్, సైకియాట్రిక్, ఆంకాలజీ వంటి విభాగాల్లో మాస్టర్స్ చేసి స్పెషలిస్ట్ నర్సులుగా మారవచ్చు. ఇది టీచింగ్ రంగంలో ప్రొఫెసర్ కావాలనుకునే వారికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది.

నర్సింగ్ పూర్తి చేసిన వారికి కేవలం ఆస్పత్రులే కాదు, మరెన్నో రంగాల్లో అవకాశాలు ఉన్నాయి: ప్రభుత్వ రంగం: కేంద్ర (AIIMS, రైల్వేస్), రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో శాశ్వత ఉద్యోగాలు. ప్రైవేట్ రంగం: అపోలో, యశోద వంటి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్‌లో భారీ జీతాలు. మిలిటరీ సేవలు: ఇండియన్ ఆర్మీలో 'మిలిటరీ నర్సింగ్ సర్వీసెస్' (MNS) ద్వారా లెఫ్టినెంట్ హోదాలో చేరవచ్చు.

అంతర్జాతీయంగా నర్సులకు ఉన్న డిమాండ్ వర్ణనాతీతం. అమెరికా, యూకే, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా,  గల్ఫ్ దేశాల్లో భారతీయ నర్సులకు మొదటి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. అక్కడ నర్సింగ్ నిపుణులకు నెలకు రూ.2 లక్షల నుండి రూ.5 లక్షల వరకు వేతనం లభించే అవకాశం ఉంది.  

హాస్పిటల్స్ మాత్రమే కాకుండా.. అనాథాశ్రమాలు, వృద్ధాశ్రమాలు, స్కూల్ హెల్త్ సెంటర్లు, ఇండస్ట్రియల్ నర్సింగ్ , రీసెర్చ్ సెంటర్లలో కూడా నర్సులు రాణించవచ్చు. ఇండియన్ రెడ్‌క్రాస్ సొసైటీ వంటి స్వచ్ఛంద సంస్థల్లో కూడా సేవలందించవచ్చు.

సరైన కోర్సును ఎంచుకుని, అంకితభావంతో నైపుణ్యాలను పెంపొందించుకుంటే నర్సింగ్ రంగంలో అమ్మాయిలకు తిరుగులేని కెరీర్ ఉంటుంది. ఇది కేవలం ఉద్యోగం మాత్రమే కాదు, ఎంతో మంది ప్రాణాలను కాపాడే ఒక గొప్ప జీవన మార్గం.

Malti Chahar Bikini: బికినీలో క్రికెటర్ దీపక్ చాహర్ సోదరి..ఇంటర్నెట్ హీటెక్కే అందాలతో అదరహో!