/Jio Bumper Plan: జియో యూజర్లకు బంపర్ ఆఫర్.. 28 రోజుల వ్యాలిడిటీతో రూ.189కే చౌకైన ప్లాన్!

Jio Plan: రిలయన్స్ జియో తమ యూజర్ల కోసం అతి చౌకైన ధరకే ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ను తీసుకొచ్చింది. ప్రాథమిక డేటా ప్రయోజనాలతో తమ సిమ్ను యాక్టివ్గా ఉంచుకోవాలనుకునే వినియోగదారులకు ఈ రూ.189 రీఛార్జ్ ప్లాన్ చాలా బాగుంటుంది. ఈ ప్లాన్ 28 రోజుల సర్వీస్ వ్యాలిడిటీతో వస్తుంది. ఈ ప్లాన్లో మొత్తం 2GB హై-స్పీడ్ డేటా, అన్లిమిటెడ్ వాయిస్ కాలింగ్, 300 SMS ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి.
జియో వినియోగదారుల కోసం రూ.189 ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ను అందిస్తోంది. ఈ టెలికాం ఆపరేటర్ నుండి లభించే ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్లలో ఇది అత్యంత సరసమైనది. అలాగే తక్కువ సర్వీస్ వ్యాలిడిటీని కలిగి ఉంది. ప్రాథమిక డేటా ప్రయోజనాలతో తమ సిమ్ను యాక్టివ్గా ఉంచుకోవాలనుకునే యూజర్లకు రూ.189 ప్లాన్ చాలా మంచి ఆప్షన్ అని చెప్పొచ్చు. ఈ ప్లాన్ 28 రోజుల వ్యాలిడిటీతో వస్తుంది.
ఈ ప్లాన్లో మొత్తం 2GB హై-స్పీడ్ డేటా, అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్, 300 SMS బెనిఫిట్స్ లభిస్తాయి. రీఛార్జ్తో పాటు వినియోగదారులకు జియోటీవీ, జియోఏఐక్లౌడ్కు కూడా ఉచిత యాక్సెస్ లభిస్తుంది. ప్రాథమిక ప్రయోజనాల కోసం మీరు మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్ను ఉపయోగించి ఈ ప్లాట్ఫారమ్లలోకి లాగిన్ అవ్వవచ్చు. మొత్తం 2GB డేటా అయిపోయిన తర్వాత, ఇంటర్నెట్ వేగం 64 Kbpsకి తగ్గుతుంది.
రిలయన్స్ జియో రూ.189 ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్లో 2GB డేటా లభిస్తుంది. వినియోగదారుల కోసం ఫెయిర్ యూసేజ్ పాలసీ (FUP) కింద బండిల్ చేయబడిన మొత్తం డేటా ఇదే. ఇంతకంటే ఎక్కువ డేటా ఉండదు. మీకు ఇంకా ఎక్కువ డేటా కావాలంటే జియో అందించే డేటా వోచర్లతో రీఛార్జ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
ఇక ఎక్కువ డేటా కోరుకునే వినియోగదారుల కోసం రూ.199 ప్లాన్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇది రోజుకు 1.5GB డేటాను అందిస్తుంది కానీ కేవలం 18 రోజుల వ్యాలిడిటీతో వస్తుంది.
ఈ ప్లాన్తో వినియోగదారులకు అదనపు OTT (ఓవర్-ది-టాప్) ప్రయోజనం ఏదీ బండిల్ చేయబడలేదు. అయినప్పటికీ, మీకు పుష్కలంగా వేగవంతమైన 4G డేటా లభిస్తుంది. మీకు రూ. 199 ప్లాన్ 18 రోజుల వ్యాలిడిటీతో లభిస్తుంది. అంటే ఇది రూ. 189 ప్లాన్ వ్యాలిడిటీ కంటే 10 రోజులు తక్కువ. మీ వినియోగం, అవసరాన్ని బట్టి జియో నుండి మీకు సరైన ప్లాన్ను ఎంచుకోండి.