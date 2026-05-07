Jio vs Airtel vs BSNL plans under 200: రూ.200లోపు జియో, ఎయిర్టెల్, VI, BSNL బెస్ట్ రీఛార్జ్ ప్లాన్స్ ఇవే!

Jio vs Airtel vs BSNL plans under 200:ప్రస్తుతం మొబైల్ వినియోగదారులు తక్కువ ధరలో ఎక్కువ డేటా, కాలింగ్ బెనిఫిట్స్ ఉన్న ప్లాన్స్ కోసం చూస్తున్నారు. జియో, ఎయిర్టెల్, వీఐ, బీఎస్ఎన్ఎల్ కంపెనీలు రూ.200లోపు అనేక ప్రీపెయిడ్ రీఛార్జ్ ప్లాన్స్ అందిస్తున్నాయి. వీటిలో డేటా, అన్‌లిమిటెడ్ కాల్స్, SMSలు, OTT సబ్‌స్క్రిప్షన్స్ వంటి ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి.
జియోలో రూ.198 ప్లాన్ మంచి ఆప్షన్‌గా ఉంది. ఈ ప్లాన్‌లో 14 రోజుల వ్యాలిడిటీతో రోజుకు 2GB డేటా లభిస్తుంది. అలాగే అన్‌లిమిటెడ్ కాల్స్, రోజుకు 100 SMSలు అందిస్తారు. జియో టీవీ, జియో AI క్లౌడ్ యాక్సెస్ కూడా ఉంటుంది.

రూ.149 ప్లాన్ ద్వారా 30 రోజుల పాటు 10GB డేటా లభిస్తుంది. అదనంగా జియోహాట్‌స్టార్ మొబైల్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ కూడా ఇస్తున్నారు. రూ.200 ప్లాన్‌లో 28 రోజుల వ్యాలిడిటీతో 5GB డేటా అందుతుంది. యూట్యూబ్ ప్రీమియం, అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో మొబైల్ వంటి ఓటీటీ సర్వీసులు కూడా ఇందులో భాగంగా ఉంటాయి.

ఎయిర్టెల్ రూ.199 ప్లాన్‌లో 28 రోజుల వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది. అన్‌లిమిటెడ్ కాల్స్‌తో పాటు 2GB హైస్పీడ్ డేటా, 300 SMSలు లభిస్తాయి. రూ.195 ప్లాన్‌లో 30 రోజుల పాటు 12GB డేటా అందుతుంది. దీనితో పాటు 3 నెలల జియోహాట్‌స్టార్ మొబైల్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ కూడా ఇస్తున్నారు.  

వీఐ రూ.101 ప్లాన్‌లో 30 రోజుల పాటు 5GB డేటా లభిస్తుంది. హాట్‌స్టార్ మొబైల్ యాక్సెస్ కూడా ఉంటుంది. రూ.151 ప్లాన్ ద్వారా 90 రోజుల పాటు 4GB డేటా లభిస్తుంది. అలాగే 84 రోజుల హాట్‌స్టార్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ ఉంటుంది. రూ.154 మరియు రూ.175 ప్లాన్స్‌లో డేటాతో పాటు అనేక OTT సబ్‌స్క్రిప్షన్స్ లభించడం ప్రత్యేకత.  

బీఎస్ఎన్ఎల్ రూ.107 ప్లాన్‌లో 20 రోజుల వ్యాలిడిటీతో 3GB డేటా, 200 నిమిషాల కాలింగ్ లభిస్తుంది. STV-147 ప్లాన్‌లో 24 రోజుల పాటు అన్‌లిమిటెడ్ కాల్స్, 5GB డేటా అందుతుంది. STV-99 ప్లాన్ ద్వారా 14 రోజుల అన్‌లిమిటెడ్ కాలింగ్ సౌకర్యం పొందవచ్చు. వినియోగదారులు తమ అవసరానికి తగ్గట్టు డేటా, కాలింగ్, OTT ప్రయోజనాలను చూసుకుని సరైన రీఛార్జ్ ప్లాన్ ఎంచుకోవచ్చు.

