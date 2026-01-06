Chukkala Muggulu 2026: సంక్రాంతి 7 చుక్కల ముగ్గులు.. అబ్బబ్బ డిజైన్స్ భలే ఉన్నాయ్‌..

Sankranthi Chukkala Muggulu: కొత్త కొత్త డిజైన్ ముగ్గుల కోసం ఎదురు చూస్తున్నారా.? 2026 సంవత్సరం ముగ్గులు రానే వచ్చేసాయి.. ఈ సింపుల్ చుక్కల ముగ్గులతో మీ వాకిలి మొత్తం నింపేయండి. అంతేకాకుండా ఈ ముగ్గుల్లో కలర్ కూడా ఫిల్ చేయండి.
Sankranthi Chukkala Muggulu 2026: చాలామంది సంక్రాంతి పూట చుక్కల ముగ్గులు వేసేందుకు ఇష్టపడుతూ ఉంటారు. మన పూర్వీకులు కూడా అప్పటినుంచి ఇప్పటివరకు చుక్కల ముగ్గులను వేస్తూనే ఉంటారు. అయితే ఈ ముగ్గులను వేయడం కూడా చాలా సులభం. చుక్కలు పెట్టి.. మీకు కావాల్సిన అందమైన డిజైన్లు మనసులో అనుకొని గీతాలు కలపడమే. మీకు నచ్చిన డిజైన్ ను గీతలు పెట్టి కలిపేయొచ్చు. అయితే ఈ ఏడాది కొత్త చుక్కల ముగ్గుల డిజైన్స్ తెలుసుకుందాం.
ఈ కింద కనిపిస్తున్న డిజైన్.. చూడడానికి చాలా సింపుల్గా ఉన్నప్పటికీ.. ఇది కూడా ఒక చుక్కల ముగ్గే.. అయితే, ఇందులో ఐదు పూల రెక్కలతో పాటు ఒక మధ్యలో చుక్కను కూడా మీరు చూడొచ్చు. ముద్దుగా ఈ ముగ్గురు వేయడానికి చుక్కలు పెట్టేసుకొని పూల రెక్కలను గీసుకోవలసి ఉంటుంది. ఇలా గీసుకొని కావాలనుకుంటే కలర్లు కూడా ఫిల్ చేయొచ్చు.
ఇక రెండవది చాలా చుక్కలు కలిగిన ముగ్గు.. ఈ ముగ్గును గీయడానికి కాస్త సమయం పట్టినప్పటికీ.. వాకిట్లో ఎంతో అందంగా కనిపిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇది చూడడానికి రథం ముగ్గు నమూనాను పోలి ఉంటుంది.. అలాగే ఈ ముగ్గు వేసుకున్న తర్వాత చివరగా మధ్యలో నాలుగు రిక్కలు కలిగిన పువ్వును కూడా పసుపుతో వేసుకోవలసి ఉంటుంది.
ఇక ఈ ఫోటోలో కనిపిస్తుంది ఏడు చుక్కల ముగ్గు.. ఈ ముగ్గు కూడా వేసుకోవడం చాలా సింపుల్. ముఖ్యంగా ఇంటి వాకిలి చిన్నగా ఉన్నవారు వేసుకోవచ్చు.. వాకిలి పెద్దగా ఉన్నవారు ఈ ముగ్గుని స్కిప్ చేయొచ్చు.. కావాలనుకుంటే దీనికే మరికొన్ని చుక్కలు జోడించి పెద్ద ముగ్గు కూడా వేసుకోవచ్చు.
ఈ ఫోటోలో కనిపిస్తున్న ముగ్గు చూడడానికి పువ్వు లాగా కనిపిస్తుంది. కానీ ఇది మీరు అనుకున్నట్టు చుక్కల ముగ్గు ఏమి కాదు. ఇది కేవలం సింపుల్ డిజైన్తో కూడిన ఒక పువ్వు ముగ్గు మాత్రమే. అయితే, ఈ ఫోటోలు మాత్రం కొన్ని చుక్కలు వినియోగించి వేసినట్లు తెలుస్తోంది.
మన పూర్వీకులు ఎక్కువగా వేసిన ముగ్గుల్లో ఇది కూడా ఒకటి.. ఇది పండగ వేలల్లో ఎక్కువగా వేసుకుంటూ ఉంటారు. దీనిని ఏడు చుక్కలు కలిపి గీసిన ముగ్గుగా మీరు చూడొచ్చు. ఈ ముగ్గు గీయడం కాస్త కష్టమైనప్పటికీ.. ఇంటి వాకిలికి మంచి అందాన్ని అందిస్తుంది. కాబట్టి ఈ ముగ్గును భోగి పండుగ రోజు ట్రై చేయొచ్చు.