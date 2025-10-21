English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Railway Stocks 2025: భవిష్యత్ అంతా రైల్వే స్టాక్స్‎దే.. లక్షను కోట్లుగా మార్చే టాప్ స్టాక్స్ ఇవే..!!

Railway Stocks 2025: భవిష్యత్ అంతా రైల్వే స్టాక్స్‎దే.. లక్షను కోట్లుగా మార్చే టాప్ స్టాక్స్ ఇవే..!!

Best Shares To Buy Now In Railway Stocks 2025: భారత మార్కెట్‌లో రైల్వే స్టాక్స్ హవా కొనసాగుతోంది. డిఫెన్స్, హెల్త్, బ్యాంక్, ఐటీ వంటి అనేక సెక్టార్లున్నా, రీసెంట్‌గా చాలామంది ఇన్వెస్టర్లు రైల్వే స్టాక్స్ వైపు మరింత ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఈ సెక్టార్‌లో గత రెండు, మూడు నెలలుగా కొన్ని కరెక్షన్స్ వచ్చినప్పటికీ, రైల్వే సెక్టార్ భవిష్యత్తులో భారీ గ్రోత్ సూచనలతో ఉందని స్టాక్ మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. భవిష్యత్తులో కొన్ని రైల్వే స్టాక్స్ ఇన్వెస్టర్లకు మంచి లాభాలను అందించే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. ఆ స్టాక్స్ ఏవో ఇప్పుడు చూద్దాం. 
రైల్వే స్టాక్స్‌కి వచ్చే భవిష్యత్తు అవకాశాలను రైల్వే మినిస్టర్ సైతం నిర్ధారించారు. 2027 నాటికి బుల్లెట్ ట్రైన్స్, అలాగే 100–200 వందే భారత్ ట్రైన్స్ ప్రారంభమయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీని ద్వారా రైల్వే సెక్టార్ మరింత ఆధునికంగా, సౌకర్యవంతంగా మారనుంది. కొత్త కోచెస్, మెయింటెనెన్స్ వ్యవస్థలు, డెస్టినేషన్ ప్లానింగ్, టూరిస్టు,  పిలిగ్రిమ్ ప్లేస్‌లకు ప్రత్యేక వసతులు ఇవన్నీ కూడా రైల్వే సెక్టార్‌లో పెట్టుబడికి ప్రధాన పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ అవుతాయని మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. 

ప్రస్తుతం కొన్ని రైల్వే స్టాక్స్ 20 నుంచి 30శాతం  వరకు పీక్స్ నుండి కుదింపు చరిత్రను చూపుతున్నప్పటికీ, రైల్వే సెక్టార్‌లోని మెజర్ కంపెనీలు అయిన టిటాగర్, ఐఆర్బీ, రైల్టెల్, ఐఆర్బీ ఇన్ఫ్రా వంటి కంపెనీలు..భవిష్యత్తులో మంచి గ్రోత్ అవకాశాలను కలిగి ఉంటాయంటున్నారు. రైల్వే వాగన్స్,  రైల్ ఫైనాన్స్ వంటి మిడ్-క్యాప్ కంపెనీలూ ఇన్వెస్టర్లకు ఆసక్తికర అవకాశాలను అందిస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు.   

విశ్లేషకుల అభిప్రాయాల ప్రకారం..  రైల్వే స్టాక్స్‌లో పెట్టుబడి సాధారణంగా రెండు–మూడు సంవత్సరాల లాంగ్ టర్మ్‌కి చేయడం ఉత్తమం. ఇవి  2027–2030 వరకు ఈ సెక్టార్‌లో మోడరన్ సాంకేతికత, వేగవంతమైన ట్రాన్స్‌పోర్ట్ విధానాలు అమలు కాబోతున్నందున, పెట్టుబడికి 5 రెట్లు వరకు వెల్త్ క్రియేషన్ సాధ్యమే అని అంటున్నారు.

భవిష్యత్తులో రైల్వే సెక్టార్‌లో పెట్టుబడి చేయాలనుకునే వారికి, ప్రారంభంలో ఒక నిర్దిష్ట మొత్తం, అంటే రిస్క్ ఫ్రీ అమౌంట్‌ని, ఎక్విటీ ద్వారా పెట్టాలని సలహా ఇస్తున్నారు. కొత్త ఇన్వెస్టర్లు కూడా ఈ సెక్టార్‌లో 25–30శాతం అలొకేషన్‌తో ఫోర్–ఫైవ్ ఇయర్స్ హారిజన్‌లో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. దీని ద్వారా మార్కెట్ వాలాటిలిటీ వల్ల కలిగే ప్రభావాలను తక్కువగా చూసి, సురక్షితంగా,  లాభదాయకంగా ఇన్వెస్ట్ చేయవచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు. 

రైల్వే సెక్టార్‌లో ప్రస్తుత పరిస్థితులు చాలా అనుకూలంగా ఉన్నాయి. ఎటువంటి కాంపిటీషన్ లేకపోవడం, హోల్ అండ్ సౌల్ మేనేజ్‌మెంట్,  ప్రభుత్వ మద్దతు... ఇవన్నీ  కారణాలు ఇన్వెస్టర్లకు మంచి అవకాశాలను ఇస్తున్నాయి. అదనంగా, రైల్వే సెక్టార్ ఇండియాను అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అధునీకృత మోడల్‌కి తీసుకెళ్లే కీలకంగా మారనుంది. భవిష్యత్తులో రైల్వే స్టాక్స్ సౌకర్యం, వేగవంతమైన ట్రాన్స్‌పోర్ట్, టూరిజం పెరుగుదల.. ఇవి అన్ని కలసి ఇన్వెస్టర్లకు భారీ లాభాలను అందించగలవని చెప్పవచ్చు.

మొత్తం మీద, రైల్వే స్టాక్స్ ఎక్విటీ మార్కెట్‌లో ఒక అండర్‌రేటెడ్.. లాంగ్-టర్మ్ గ్రోత్ సెక్టార్‌గా కనిపిస్తున్నాయి. 2027–2030 వరకు రైల్వే స్టాక్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల మంచి లాభాలను పొందవచ్చని స్టాక్ మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు

Disclaimer: ఈక్విటీ మార్కెట్లలో  పెట్టుబడులు రిస్కుతో కూడుకున్నవి. ఈ కథనంలో ఇక్కడ వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయాలు/సూచనలు/సలహాలు కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. జీ తెలుగు ఎలాంటి షేర్ మార్కెట్ రికమండేషన్స్ ఇవ్వదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణులైన సర్టిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లను సంప్రదించాలని జీ తెలుగు పాఠకులను సూచిస్తుంది.

