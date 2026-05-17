/Maruti Suzuki Alto K10: మిడిల్ క్లాస్ బెంజ్ ఇది.. రూ. 3.70 లక్షలకే.. బైక్ ధరలోనే ఫ్యామిలీ కారు ఇంటికి తెచ్చుకోండి..!!

Maruti Suzuki Alto K10: భారత ఆటోమొబైల్ రంగంలో సామాన్యుడికి సొంతంగా కార కొనాలనే కలను నిజం చేసిన ఘనత మారుతీ సుజుకీ ఆల్టోకే దక్కుతుందని చెప్పాలి. దశాబ్దాల కాలంగా మధ్యతరగతి కుటుంబాల ఆరాధ్య వాహనంగా నిలుస్తోంది మారుతీ ఆల్టో. ఈ చిన్న కారు ఇప్పుడు సరికొత్త రికార్డులతో జెట్ స్పీడ్ తో దూసుకుపోతుంది. భారీ మైలేజీ తక్కువ ధర, నమ్మకమైన పనితీరుతో 2026లో కూడా ఈ కారు తన ఆధిపత్యాన్ని చాటుకుంటుందని చెప్పాలి.
మారుతి సుజుకి ఆల్టో k10 అమ్మకాలు ప్రస్తుతం మార్కెట్ నిపుణులకు కూడా ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయని చెప్పాలి. ఎందుకంటే తాజాగా విడుదలైన 2026 ఏప్రిల్ గణంకాలను పరిశీలించినట్లయితే మొత్తం 10,858ఆల్టో కార్లు అమ్ముడుపోయాయి. గత ఏడాది ఏప్రిల్ 2025లో కేవలం 56 యూనిట్ మాత్రమే అమ్ముడుపోగా ఈసారి ఏకంగా 94 శాతం వృద్దిని నమోదు చేసింది.
అంటే దాదాపు ఏడాది కాలంలోనే ఈ కారు అమ్మకాలు రెట్టింపు అయ్యాయని చెప్పాలి. పెరిగిన కారు ధరల దృష్ట పొదుపుగా ఉండే ఈ చిన్న కారు కోసం చూస్తున్న వారి సంఖ్య పెరుగుతుంది. అందుకే ఆల్టో కారు మళ్లీ ప్రధాన ఎంపికగా మారింది. కొత్త ఆల్టో కే10లో 1.0 లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజన్ ఇచ్చారు. ఇది 67 బిహెచ్పి పవర్ 89 ఎన్ఎంఎం టార్గెట్ ఉత్పత్తి చేస్తుంది. కేవలం శక్తి మాత్రమే కాదు నగర ట్రాఫిక్ లో ఈజీగా నడిపేందుకు వీలుగా ఇది హై స్పీడ్ మాన్యువల్ ఆటోమేటిక్ గేర్ బాక్స్ ఆప్షన్స్ తో వస్తుంది.
రోజువారి ఆఫీస్ పనులకు లేదా చిన్న చిన్న ప్రయాణాలకు వెళ్లే వారికి ఈ కారు ఎంతో సౌకర్యంగా ఉంటుందని చెప్పాలి. పెరుగుతున్న డీజిల్ పెట్రోల్ ధరల సమయంలో మైలేజీ ఈ కారుకు అతిపెద్ద బలమని చెప్పాలి. ఆల్టో కే10 పెట్రోల్ వేరియంట్ లీటర్కు సుమారు 24 కిలోమీటర్లు మైలేజ్ ని అందిస్తుంది. ఇంకా మరింత పొదుపు కోరుకునే వారి కోసం అందుబాటులో ఉన్న సిఎన్జి వేరియేట్ అయితే కిలో గ్యాస్కు ఏకంగా 33 కిలోమీటర్ల మైలేజ్ ఇస్తుంది. అంటే దీనివల్ల ప్రయాణ ఖర్చులు భారీగా తగ్గుతాయని చెప్పాలి.
అయితే ప్రస్తుతం భారత మార్కెట్లో మారుతీ సుజుకీ ఆల్టో కే10 ఎక్స్ షోరూం ధర 3,70,000 నుంచి 5,45,000 వరకు ఉంది. తక్కువ మెయింటెనెన్స్ ఖర్చు దేశవ్యాప్తంగా అందుబాటులో ఉన్న సర్వీస్ సెంటర్ల కారణంగా మొదటిసారి కారు కొనాలే కొనాలనుకునే వారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది. అయితే ఎన్నో అధునాతన కార్లు మార్కెట్లోకి వస్తున్నప్పటికీ ఆల్టో కే10కు ఏ మాత్రం క్రేజ్ తగ్గడం లేదని చెప్పాలి.
మిడిల్ క్లాస్ ప్రజల అవసరాలకు తగ్గట్టుగా ఉండటమే ఈ కారు నిరంతర సక్సెస్ సిక్రెట్ అని చెప్పాలి. తక్కువ బడ్జెట్లో ఎక్కువ మైలేజ్ ఇచ్చే కారు కొనాలనుకునే వారికి ఆల్టో కే10 నిజంగా బెస్ట్ ఆప్షన్ అనే చెప్పాలి.