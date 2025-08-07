English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Street Food: ఎటువంటి సీజన్లో అయిన ఈ స్ట్రీట్ ఫుడ్ మాత్రం మంచిదే..

Best Street Foods 
చాలామంది రోడ్డుపైన దొరికే ఫుడ్ తినకూడదు అంటారు. అయితే రోడ్డుపైన దొరికే ఫుడ్ లో కూడా కొన్ని మంచివి ఉంటాయి. ఎప్పుడైనా బయట ఫుడ్ తినాలి అనుకున్నప్పుడు.. ఇప్పుడు చెప్పే ఐటమ్స్ మాత్రం తినవచ్చు. ఇంతకీ అవేమిటి అంటే..
బయట వుందే ప్రతి ఫుడ్ ఆరోగ్యానికి చెడు చెయ్యదు. అయితే బయట ఫుడ్ ఎక్కువ తినడం వల్ల.. అక్కడ వాళ్ళు ఉపయోగించే నూనె మంచిది కాకపోతే.. అనారోగ్య సమస్యలు ఎక్కువ కావచ్చు. కాబట్టి తప్పకుండా.. బయట పుట్టినప్పుడు వాళ్లు ఎలాంటి నూనె వాడుతున్నారు అనే విషయం కూడా కొంచెం గమనించడం మంచిది. 

ఇక ఈ విషయాలన్నీ పక్కన పెడితే కొన్ని బయట ఫుడ్స్ తింటే పెద్దగా చేదు చెడగదు. వాటిల్లో ముందుగా వచ్చేది స్వీట్ కార్న్. స్వీట్ కార్న్ ఆరోగ్యానికి మంచిదే. కాబట్టి ఈ స్ట్రీట్ ఫుడ్ మితంగా తినవచ్చు.   

మొమోస్ అది కూడా కేవలం ఉడకపెట్టిన మోమోస్ మాత్రం తినవచ్చు. నూనెలో వేయించిన మెమోస్ దూరంగా పెట్టడం ఉత్తమం.   

బయట ఫుడ్స్ లో ఇడ్లీ,‌ దోస కూడా మంచివే. ఇందులో కల్తీ చేసే దానికి ఏమీ ఉండదు కాబట్టి. బయట దొరికే ఫుడ్స్ లో ఇడ్లీ, దోస లాంటివి మితంగా తినవచ్చు.

కోడి గుడ్డు కి సంబంధించిన ఐటమ్స్ కూడా ఆరోగ్యానికి మంచి చేస్తాయి. కాబట్టి ఉడకపెట్టిన ఎగ్ లేకపోతే ఎగ్ తో చేసే బుర్జీ లాంటివి తినవచ్చు

