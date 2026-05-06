Health Tips: అసలు గ్రీన్ టీ తాగడానికి సరైనా సమయం ఏంటి? ఉదయమా..? రాత్రా..?

Green Tea: గ్రీన్ టీ ఒక ఆరోగ్యకరమైన పానీయంగా డాక్టర్లు కూడా చెబుతుంటారు. అయితే దాని పూర్తి బెనిఫిట్స్ అనేవి సరైన సమయంలో, సరైన పద్ధతిలో తీసుకున్నప్పుడు మాత్రమే లభిస్తాయి. చాలా మంది దీనిని ఉదయం పూట ఖాళీ కడుపుతో తాగుతారు.. మరికొందరు రాత్రిపూట తీసుకుంటారు. దీంతో చాలా మందికి అసలు గ్రీన్ టీ తాగడానికి సరైనా సమయం ఏదనే ప్రశ్న తలెత్తుతుంది. మరి గ్రీన్ టీ తాగడానికి కరెక్ట్ టైమ్, దానిని తాగే సరైన పద్ధతి గురించి ఇప్పుడు  తెలుసుకుందాం.
 
ఉదయం పూట గ్రీన్ టీ తాగడం జీవక్రియను పెంచడానికి సహాయపడుతుంది. ఇది బరువు తగ్గడానికి తోడ్పడుతుంది. ఇది శరీరాన్ని నిర్విషీకరణ చేయడానికి, రోజంతా శక్తిని నిలుపుకోవడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. అయితే, ఖాళీ కడుపుతో దీనిని తాగకుండా జాగ్రత్త వహించండి, ఎందుకంటే దీనివల్ల ఎసిడిటీ లేదా గుండెల్లో మంట కలగవచ్చు. తేలికపాటి అల్పాహారం తర్వాత గ్రీన్ టీ తాగడం ఉత్తమం.   

ఇక రాత్రిపూట గ్రీన్ టీ తాగడం అందరికీ సరిపడదు. దానిలో కెఫిన్ ఉండటం వల్ల నిద్రపై ప్రభావం చూపుతుంది. మీకు సున్నితత్వం ఉంటే, నిద్రపోయే ముందు 2–3 గంటల వరకు గ్రీన్ టీ తాగడం మానుకోండి. అయితే, కొంతమంది జీర్ణక్రియకు సహాయం కోసం రాత్రి భోజనం తర్వాత దీనిని ఇష్టపడతారు. ఇది మితంగా తీసుకుంటే ఫర్వాలేదు.  

ఉదయం బ్రేక్‌ఫాస్ట్ తర్వాత లేదా మధ్యాహ్నం. భోజనం చేసిన 30 నుండి 60 నిమిషాల తర్వాత గ్రీన్ టీని తాగవచ్చు. దీనివల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగుపడి, దానిలోని యాంటీఆక్సిడెంట్ల పూర్తి ప్రయోజనాన్ని మీ శరీరం పొందగలుగుతుంది.

అయితే రోజుకు 2 నుండి 3 కప్పులకు మించి గ్రీన్ టీ తాగవద్దు. అలాగే టీ బ్యాగ్‌లను చాలా సేపు వేడి నీటిలో మరిగించవద్దు. గ్రీన్ టీ బ్యాగ్స్‌ని గోరువెచ్చని నీటిలో వేసుకొని రెడీ చేసుకోవాలి. 

అంతేకాకుండా గ్రీన్ టీ బ్యాగ్‌ను ఎక్కువ సేపు నీటిలో ఉంచవద్దు.. అలా చేయడం వల్ల చేదు పెరుగుతుంది. ఖాళీ కడుపుతో లేదా నిద్రపోయే ముందు దీనిని తాగడం మానుకోండి.  

