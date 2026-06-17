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Dry fruits: బాదం, వాల్‌నట్స్ పరగడుపున తింటే ఏమవుతుంది? రాత్రి వేళ తింటే ఆ ముప్పు తప్పదా?

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 17, 2026, 10:13 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 10:13 AM IST

Right Time To Take Dry Fruits: డ్రై ఫ్రూట్స్ పోషకాలకు నిలయం. వీటిని స్నాక్స్‌గా కూడా తీసుకోవచ్చు. వీటిలో పుష్కలంగా ఉండే ఆరోగ్య ప్రయోజనాల గురించి వైద్యులు కూడా సూచించారు. ప్రధానంగా ఇవి తక్షణ శక్తిని ఇవ్వడమే కాకుండా, ఏకాగ్రతను పెంచి మెదడు పనితీరును మెరుగుపరుస్తాయి. మీ రోజువారీ ఆహారంలో డ్రై ఫ్రూట్స్‌ను భాగంగా చేసుకోవడం వల్ల కలిగే అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
 

Dry Fruits1/5

డ్రై ఫ్రూట్స్

ఆరోగ్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, డ్రై ఫ్రూట్స్ తినడానికి ఒక సరైన సమయం ఉంటుంది. చాలామంది వీటిని ఉదయం పరగడుపున తీసుకోవడం వల్ల ఎక్కువ ప్రయోజనాలు ఉంటాయని భావిస్తారు. రాత్రిపూట నానబెట్టిన బాదం, వాల్‌నట్స్, కిస్మిస్, ఖర్జూరం, ఫిగ్స్ వంటి వాటిని ఉదయం తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి అవసరమైన ఖనిజాలు, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ప్రోటీన్లు, ఫైబర్ మరియు విటమిన్లు అందుతాయి. ఇవి రోజంతా కావాల్సిన శక్తిని కూడా అందిస్తాయి.  

Best Time to Eat Dry Fruits2/5

డ్రై ఫ్రూట్స్ తినే సరైన సమయం

డ్రై ఫ్రూట్స్ తినే విధానం ఇలా ఉండాలి... నిపుణుల ప్రకారం.. వాల్నట్స్‌, బాదం, ఫిగ్స్‌ను నానబెట్టి తీసుకోవాలి. వీటిని ఉదయం తీసుకోవడం వల్లనే పూర్తి ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. రాత్రి నానబెట్టిన డ్రై ఫ్రూట్స్‌ను తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది. పోషకాలను గ్రహించే శక్తి పెరుగుతుంది. బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌లో వీటిని చేర్చుకోవడం వల్ల ఏకాగ్రత పెరగడమే కాకుండా, మెదడు పనితీరు మెరుగుపడి ఆకలి కూడా తగ్గుతుంది.

Eating Dry Fruits at morning3/5

ఉదయం పూట డ్రై ఫ్రూట్స్

ఉదయం పూట లేదా సాయంత్రం స్నాక్స్‌గా డ్రై ఫ్రూట్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. సాయంత్రం వేళ అనారోగ్యకరమైన స్నాక్స్ తినే బదులు డ్రై ఫ్రూట్స్ తీసుకోవడం ఆరోగ్యకరం. సాధారణ స్నాక్స్‌లో చక్కెర, ఉప్పు, అనారోగ్యకరమైన కొవ్వులు అధికంగా ఉంటాయి, కానీ డ్రై ఫ్రూట్స్ వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పెరగవు.  

Eating Dry Fruits at Night4/5

రాత్రి పూట డ్రై ఫ్రూట్స్ తింటే

రాత్రివేళ డ్రై ఫ్రూట్స్ తినవచ్చా? సాధారణంగా డ్రై ఫ్రూట్స్‌ను ఏ సమయంలోనైనా తీసుకోవచ్చని అనుకుంటారు, కానీ రాత్రిపూట తినవచ్చా? ఖర్జూరం, కిస్మిస్ వంటి కొన్ని రకాల డ్రై ఫ్రూట్స్‌లో సహజమైన కొవ్వులు, క్యాలరీలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కాబట్టి వీటిని రాత్రిపూట కాకుండా వేరే సమయంలో తీసుకోవడమే మంచిది.

Soaked Dry fruits5/5

నానబెట్టిన డ్రై ఫ్రూట్స్

రాత్రి వేళ వీటిని తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉందని వైద్యులు చెబుతున్నారు. (Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)  

TAGS:
Best Time To Eat Dry Fruits
Benefits Of soaked almonds
Soaked Walnuts Brain Benefits

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